Bu sevginin eşi yok

Anneler Günü, renkli görüntüler yarattı. Elleri öpülen, hediyeleri verilen anneler hem duygulandı, hem çok sevindi

Anneler Günü, dün birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de kutlandı. Gün nedeniyle anneler için hediyeler alındı, yemek ve gezi organizasyonları yapıldı. Elleri öpülen, hediyeleri verilen anneler hem duygulandı hem çok sevindi.

Sabah saatlerinden itibaren bir araya gelen ailelerin kimi piknik yapmayı tercih ederken,kimileri restoranlara akın etti, kimileri de evlerinde en güzel yemekleri pişirdi.

Kimisi bir buket çiçekle, kimisi özenle seçtiği hediyeyle kimisi kalpten söylenen sevgi sözcükleriyle kutladı annelerin bu özel gününü.

Annesi hayatta olmayanlar da bu özel günde onları anarak dualar okuyarak özlemlerini yüreklerindeki sevgiyi gönderdi, mezarları ziyaret etti.

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan Anneler Günü'nün ilk olarak ne zaman kutlandığı konusunda çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Rivayetlerden biri bu günün kutlanmasının Yunan mitolojisiyle ilişkili olduğudur. Mitolojiye göre pek çok tanrının annesi olarak kabul edilen Rhea çeşitli kutlamalarla onurlandırılmaktadır. Bu kutlamalar genellikle ilkbahar mevsiminde gerçekleşmektedir. Bu durumun bir benzeri de Antik Roma'da görülür. Antik Romalılar da bereket tanrıçası Kibele için çeşitli kutlamalar düzenlemişlerdir.

Bu konuda en çok kabul edilen görüş ise ilk Anneler Günü’nün ilk olarak 1914 tarihinde kutlanmaya başlanmasıdır. Bu tarihinin ilk olmasında Ana Jarvis adındaki bir kadının annesine özlemin duygusunun etkisi büyüktür. Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde öğretmen olan Anna'nın annesi 1905 yılında vefat etmiştir. Annesine oldukça bağlı olan Anna, annesini anmak için her yıl etkinlikler düzenlemek istemiştir. İsteğinin karşılığında kendi okulunda 407 öğrenci ile beraber ilk etkinliğini gerçekleştirmeyi de başarmıştır.

Fakat Anna'nın bu davranışı bazı temsilciler tarafından uygun görülmemiş ve anayasa ile bağdaştırılamamıştır. Temsilcilerin bu hareketine karşı Anna hukuk savaşı vermiş ve sonunda 1914 yılında Anneler Günü'nün ülke genelinde resmileşmesini sağlamıştır. Sonrasında dünya geneline yayılan bu akım, her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı pek çok ülkede Anneler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.