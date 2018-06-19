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Bu kuşevi tam 339 yaşında

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Tokat'ta 12'nci yüzyılda Selçuklu Döneminde Danişmentliler tarafından yapılan ve 1679 yılında tamamen yenilenen Ulu Cami, kendisiyle aynı yaşta olan kuş evi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu kuşevi tam 339 yaşında
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Tokat’ta tarihi Sulusokak Mevkisinde bulunan Ulu Cami, ilk olarak 12’nci yüzyılda, Selçuklu Döneminde Danişmentliler tarafından inşa edilmiş. 1679 yılında, Sultan 4’üncü Mehmed zamanında tamamıyla yıkılarak yenilenen Ulu Cami doğu ve batı yönünde 2 adet son cemaat yerine sahip olması özelliğiyle Anadolu’nun tek camisi olarak biliniyor. Dikdörtgen planlı olarak inşa edilen ve devşirme sütunlarla ayakta duran caminin bir başka özelliği ise Güneydoğu cephesinde bulunan taştan oyma kuş evine sahip olması. Cami ile aynı yaşta olan kuş evi, ecdadın hayvanlara olan sevgisinin en önemli kanıtlarından birisi olarak göze çarpıyor.

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Yapıldığı dönemin en büyük camisi olması nedeniyle Ulu Cami adının verildiği cami ile ilgili bilgi veren Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır: “Ulu Camimiz, Tokat’ın en eski camilerinden birisi. Selçuklu döneminde yapılmış bir cami. O dönemin en büyük camisi olduğu için de Ulu Cami olarak adlandırılmış ki, Ulu Cami ismini Anadolu’nun bir çok yerinde görüyoruz. Kuşevi olan camiler Anadolu’da çok nadir gözlenir. Bizim ilimizde hem Tokat’ta var, hem Zile’de var. Bu anlamda buradaki mimari eserleri yaparken, yaptıranların bu işe ne kadar duyarlı olduğunu görebiliriz” şeklinde konuştu.

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Camiyi ziyarete gelen turistler ise ibadethanenin üzerinde bulunan kuşevinin ecdadın doğa ile iç içe olmasının bir kanıtı olarak yorumluyor.

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