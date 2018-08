Bizleri 70’li Yıllara Götürecek 20 Nostaljik Plaj Fotoğrafı

Bayram tatilinde denize doymuş, artık yavaş yavaş evlerimize dönerken hepimizin aklınsa aynı cümle: ‘Ah nerede o eski bayramlar…’ Bayram tatillerini hep deniz, kum, güneş üçlüsüyle geçirmeyi sevenleri eski bayramlara götürecek, 70’li yılların plaj fotoğraflarını sizin için listeledik. Sizleri eskilere götürecek 20 fotoğraf için listemizi inceleyin!

1.Florida’da Daytona Plajı’nda bir çift yeni motorlarıyla etraftakilere hava atarken, Jean-yves Ruszniewski’nin objektifinden bir kare, 1970

2.Los Angeles’taki Muscle Beach’te, Arnold Schwarzenegger başka bir vücut geliştirmecinin vücudunu takdir ederken, Michael Ochs’ın arşivinden, 1977

3. California Venice Beach’te kızlar paten kayarken, 1979

4. Rock grubu Runaways, bir çekim için objektiflere poz verirken, 1976



Soldan sağa, Cherie Currie, Joan Jett, Sandy West, Jackie Fox, and Lita Ford

5. California Monica Beach’in havadan bir görüntüsü, 1970

6. Paten kaymaya biraz mola veren bir arkadaş grubu, Venice Beach, 1979

7. Slyvers R&B grubundan Edmund Sylvers’ın bir portresi (solda), Los Angeles’ta bir plajda, 1978; Venice Beach’te paten kayan bir kadın, 1978

8. Paten kayan bir grup arkadaş, 1979, Venice Beach

9. California’da bir sörfçünün dalgayı yakalama anı Warren Bolster’ın objektifinden, 1978

10. California’da San Mateo County’deki Devil’s Slide Beach’te güneşlenen nudistler, 1974

11. Los Angeles’a Volkwagen Bettle model araçlarıyla giden bir grup arkadaş, 1970

12. Florida, Deerfield Beach, 1976

13. Bir çift sörfçü, Avustralya Byron Bay taraflarında, 1974 (solda); Bir çift Brooklyn Jacob Riis Parkı’nda plajda uzanırken, 1974 (sağda)

14. Motorsikletlerini sergilemek için Maine’deki Old Orchard Beach’e gelen motorcular, 1978

15. Daytona Beach’e ulaştıktan sonra motorsikletlerinin yanında dinlenen motorcular, 1975

16. Massachusetts, Nauset Beach’te bir plaj görevlisi, devriye arabasında otururken, 1972

17. Los Angeles’ta bir adam manzaranın keyfini sürerken, 1979

18. Coney Island’da kadınlar güneşin tadını çıkarırken, 1977

19. Jacob Riis Park’ta çocuklar denizde oynarken, 1974

20. Güneşlenen bir kadın, Malibu, 1970