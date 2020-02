Bitki Katili Olmayın

Bitkiler, evinizin oksijen kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. Ancak gerçek şu ki bitki bakımı oldukça özen gerektiriyor.

Bitkilerinizin İlk Günkü Haline Dönmesini Sağlayacak 5 İpucu

Evinizde baktığınız bitkiler, zaman zaman yanlış bakımdan dolayı kuruyup ölebiliyor. Çünkü her bitkinin ihtiyacı olan su ve güneş birbirinden farklı. Bazı bitkileri her gün ve bol miktarda sulamanız gerekirken bazılarınızı ise haftada bir kez sulamanız yetiyor. Hatta pek vaktim yok diyorsanız evde kolaylıkla bakabileceğiniz bitkiler de bulunuyor. Tabii ki sağlığa faydalı ev bitkilerini de gözden geçirebilirsiniz. Ancak bitkiyi canlı tutmak için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Botanik problemlerinizin cevabı her zaman “onu sulamayı unutmayın” değil. Bitki katili olmamanız için bitki bakımı hakkında 5 ipucunu yazdık. Keyifli okumalar.

1. Bitkinizi fazla sulamayın

Bitkinizi ihmal etmek istemeyebilirsiniz bu nedenle ona biraz daha fazla su vermek isteyebilirsiniz. Ancak bitki bakımı hakkında bilmeniz gereken ilk şey; çok fazla sulamak, haftalarca sulamayı unutmak kadar zararlı olabilir. Her bitkinin su ihtiyacı farklıdır. Bu nedenle bitkinize en uygun sulama zamanlarını bulmanız gerekiyor. Ardından ise kendinize bir program oluşturup, bitkilerinizi düzenli sulamak için not tutabilirsiniz. Tabii ki bitkilerinizi sulamadan önce buna gerçekten ihtiyacı olup olmadığına dikkat etmeniz gerekiyor.

Bitkinizin su ihtiyacı; bitkinin türüne, bulunduğu yere, kaç yaşında olduğuna ve diğer birçok faktöre bağlı olarak değişir. Ancak su ihtiyacını anlamak için birkaç basit yöntem de var; saksıyı kaldırın, eğer ağırsa, toprağın suya doyduğu anlamına gelir, hafif ise toprak kurudur ve sulamanız gerekir.

Çok fazla ve çok az su arasında doğru dengeyi sağlamakta gerçekten zorlanıyorsanız, akıllı bir bitki sistemini düşünebilirsiniz. Ve ne sıklıkta suladığınıza bakılmaksızın, kök çürümesini önlemek için iyi drenajlı bir saksı kullandığınızdan emin olun.

2. Bitkinizin bulunduğu odanın sıcaklığına dikkat edin

Bitkinizin odada nerede bulunduğuna dikkat edin ve orada aşırı sıcaklık olup olmadığını gözlemleyin. Georgia Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, çoğu ev bitkisi 14 ile 30 derece arasındaki sıcaklıklarda yaşayabiliyor. İdeal aralık ise gün boyunca 21 – 26 derece ve geceleri 18 ile 21 derece arasındadır. 10 derecenin altındaki sıcaklıklar hassas bitkilerin yapraklarına zarar verebilir. Bununla birlikte, bitki bakımı için ideal sıcaklığın bitkilerin türüne bağlı olarak da değişiklik gösterdiğini bilmeniz gerekiyor. Tropik bitkiler genellikle daha yüksek sıcaklıklarda daha canlı olurken, diğer bazı bitkiler daha soğuk odalarda daha mutlu olurlar.

3. Havadaki nemi korumaya özen gösterin



Bitkinizin geldiği ekosistemi bilmeniz gerekiyor. Bazen onu canlı tutmanın tek yolu bol bol güneş ışığına maruz bırakmak olmayabilir. Mesela Orkide gibi tropikal bir bitki kuru çöl havasında gelişmez. Bu nedenle evdeki nem dengesini sağlamalısınız. Ohio’daki Kenyon College Biyoloji Bölümü’ne göre, kurumuş bir bitki soluk ve solgun görünür. Onun hızlı bir şekilde hayata geri dönmesine yardımcı olmak için suya daldırabilirsiniz. Ancak uyaralım; çok fazla nem alan bir bitki de bu şekilde görünebilir. Bu nedenle bitkinizin ne kadar neme ihtiyaç duyduğunu bilmeniz gerekiyor.

Kışın sürekli olarak kombiyi çalıştırır ve evi havalandırmazsanız, evinizde kuru bir hava hakim olabilir. Bunun önüne geçmek için, bir nem makinesi alabilir ya da kendiniz bir nem havuzu yapabilirsiniz.

4. Bitkilerdeki böcekleri gözlemleyin



Yukarıdakilerin hepsini doğru bir şekilde yapsanız bile bitki bakımı bununla sınırlı değil. Böcekler nedeniyle bitkinizin solmasını izleyebilirsiniz. Bunu anlamak için yapraklarda kahverengi veya sarı lekelere dikkat edin. Bunlar, böceklenme nedeniyle olmuş olabilir. Böceklerden kurtulmak için bitkinizi hemen suyla yıkayın. Aspirinli su ya da sirke gibi doğal ürünler bitki için kullanılabilir. Öte yandan bazı sigara izmaritinin de böceklerle savaşta etkili olduğu söyleniyor. Sigaranın izmariti, kül ve tütün toprakta yaşayan böceklerin hoşlanmadığı şeylerdir. Bu sebeple bitkinizin toprağına birkaç parça izmarit bırakırsanız böcekler çiçeğinizden uzaklaşacaktır.

5. Bitkilerinizin büyümelerini izleyin ve onlara uygun saksılar kullanın



Sağlıklı bitkilerin kökleri de büyümeye devam eder. Bu nedenle de saksılarının değiştirilmesi gerekir. Bitki köklerinin topraktan çıktığını ya da suladığınızda suyun bir süre toprak yüzeyinde kaldığını fark ederseniz, daha büyük bir saksıya geçme zamanı gelmiştir. Eğer bunu yapmazsanız, bitkiniz sararıp ölebilir.

Bitkinizin büyüklüğü ne olursa olsun, topraktaki besin maddeleri zamanla tükendiğinden, arada bir saksı değiştirmek iyidir. Saksı değişikliği taze bir beslenme başlangıcı yaratır ve mutsuz bitkileri canlandırmaya yardımcı olabilir.