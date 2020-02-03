Bitki Aşıklarına; Sağlıkları için faydalı 15 ev bitkisi

Eğer siz de bitki dolu evlere bayılıyorsanız doğru yerdesiniz! İşte hem evinizi güzelleştiren hem de vücudunuz için faydalı olan 15 ev bitkisi...

Her geçen gün doğayla olan bağlarımız daha fazla kopuyor ve şehrin ortasında yaşadığımız yoğun tempolu hayatlar, adeta tüm enerjimizi çekip alıyor. İşte tam da bu noktada ev bitkileri imdadımıza yetişiyor! Eve adım attığınız anda içinizin huzurla kaplanmasını sağlayan bu güzellikler, sadece görsel zevk oluşturmakla kalmıyor aynı zamanda sağlığımızı da olumlu yönde etkiliyor. Hangi bitkinin neye iyi geldiğini öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz! İşte her evde bulunması gereken şifa kaynağı ev bitkileri…

1. Yasemin

Yaseminin ruh haliniz üzerinde olumlu etkileri vardır, bu sayede anksiyete ve stres problemleriyle mücadele etmenize yardımcı olur. Ek olarak ani ruh hali değişimlerinin önüne geçer ve uyku kalitenizi yükseltir. Fazla miktarda yaseminin bağışıklık sistemini güçlendirip libidoyu yükselttiği de söylentiler arasında

2. Kurdele çiçeği



Kurdele çiçeğinin bakımı oldukça kolay. Aynı zamanda kendisi kirli havayı da temizleyebiliyor!

3. Yelken çiçeği



Hem muhteşem bir dekor hem de muhteşem bir hava temizleyicisi olan yelken çiçekleri, her evde bulunması gereken bitkilerin başında geliyor. Tabii zaman zaman polen üretebildiklerini, dolayısıyla da alerjiye neden olabileceklerini hatırlatalım!

4. Paşa kılıcı



Bakımı en kolay olan bitkilerden biri de paşa kılıcı! Harika bir hava temizleyici olan paşa kılıcı, adeta filtreleme işlemi yapıyor desek yeridir… Tabii tek bir paşa kılıcı bitkisinin tüm eve yetmesi imkansız

5. Biberiye



Biberiye, bir yandan konsantrasyonu arttırırken bir yandan da hafızayı güçlendiriyor. Ek olarak kas ve eklem ağrılarında, bağışıklık sistemini desteklemekte ve yemeklerde kullanılabiliyor.

6. Duvar sarmaşığı



Duvar sarmaşıkları, havada bulunan ve alerjik reaksiyonlara neden olan toz taneciklerinin %90’ını filtreleyebiliyor, bu nedenle astım hastaları tarafından sık sık tercih ediliyor. Tabii bu sarmaşıkların zehirli olabileceğini unutmamalı, çocuklardan ve evcil hayvanlardan olabildiğince uzak konumlandırmaya özen göstermelisiniz.

7. Lavanta



Lavanta; anksiyeteye, strese, uykusuzluğa ve depresyona oldukça iyi geliyor. Eğer uyku problemleri yaşıyorsanız lavantaya mutlaka bir şans vermelisiniz.

8. Aloe vera



Aloe veranın iyileştirici etkilerini bilmeyenimiz kalmadı! Tahriş olmuş cildi nemlendiren ve iyileştiren bu mucizevi bitki, sinek ısırıklarından tutun da yanıklara kadar her yarada etkili.

9. Salon sarmaşığı



Deterjan, boya ya da yapıştırıcı gibi maddelerin içerisinde bulunan zararlı kimyasalları filtreleyen salon sarmaşıkları, temiz bir hava için oldukça ideal. Üstelik bakımları da çok kolay!

10. Kauçuk



Kauçuk, bakımının kolay olması ve birbirinden güzel yapraklarıyla kalbimizi çalıyor! Üstelik marifetleri bununla da sınırlı değil. Kendisi havayı bir güzel filtreliyor, bu nedenle yapraklarının düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor.

11. Bromeliaceae



Havadaki zararlı kimyasalların %90’ını filtreleyen bir başka bitki daha!

12. Jerbera



NASA tarafından onaylı bir bitkiyle devam edelim! Havadaki zehirli kimyasallardan biri olan benzeni muhteşem bir şekilde filtreleyen ve gece boyunca oksijen üreten jerbera, aynı zamanda uyku problemlerine de çözüm oluyor.

13. Aşk merdiveni



Havadaki toksinleri temizlemekte muhteşem bir başarı gösteren aşk merdiveni, aynı zamanda bulunduğu ortamın nem dengesini de koruyor.

14. Açelya



Havadaki kimyasalları absorbe eden bir başka bitki! Tabii kendisinin nemli ortamlardan hoşlandığını da söylemeden geçmeyelim.

15. Deve tabanı



Fazla bakıma ihtiyaç duymayan ve yarı karanlık ortamlarda yaşayabilen deve tabanları, havadaki zararlı toksinleri temizliyor. Tabii evcil hayvanlardan ve çocuklardan uzak tutmakta fayda var!