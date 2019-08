Birlikte tüketmemeniz gereken yiyecekler

Yemek yerken dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. Bunlardan biri de proteinli gıdaların birlikte tüketilmemesi gerektiği konusudur. Yediğimiz gıdaların birbirleriyle uyumlu olması gerekiyor. Yemek yerken bu konuya pek fazla dikkat etmediğimiz doğru.

Genellikle yemeklerin birbirleri ile uyumunu, bir araya geldiklerinde ortaya çıkan lezzeti önemsiyoruz. Oysa yediğimiz gıdaların lezzetinden daha önemli bir şey vardır ki o da birlikte tüketilmemesi gereken besinlerdir. Bazı gıdalar bir arada tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Peki birlikte tüketilmemesi gereken gıdalar nelerdir? İşte beraber tüketilmemesi gereken besinler...

Yoğurt tüketirken dikkat:

Yoğurt herkesin bildiği gibi, tüketimi açısından hassas davranılması gereken bir gıdadır. Özellikle eskilerin çok üzerinde durduğu bir konu olan balığın yoğurtla beraber tüketilmemesi gerektiğini hemen hemen herkes artık biliyor. Bununla birlikte yoğurdu kendisi gibi ekşi gıdalarla; sirke ya da koruk ile tüketmek de pek önerilmiyor. Yoğurtlu yemeklerin yanında sirkeli herhangi bir yemeğin tüketilmemesi gerektiği söylenmekte. Çok eski yıllardan beri yoğurt ile tere, peynir, tavuk ve turp tüketilmesi de önerilmiyor. Örnek olarak süt ile balık, peynir, yumurta ve yoğurt tüketilmemesi gereken besin maddeleridir. Genel olarak konuşursak süt ile ekşi gıdalar tüketilmemeli. Aynı zamanda gut hastalığı oluşma riskini arttırmasından dolayı ​süt ile şarabın da aynı gün içinde tüketilmemesi gerektiği özellikle belirtilmektedir.

Tavuk yiyorsanız bunlara yanaşmayın:

Birlikte tüketilmemesi gereken gıdaların arasında sırada tavuk var. Tavuk ile birlikte yenmemesi gerekenler arasında; balık, yoğurt, yumurta, yaş peynir ve süt bulunuyor. Bir diğer kural ise tavuk eti ile ekşi gıdaları birlikte tüketmemektir. Bu gıdaların birlikte çok fazla tüketilmesi kulunç hastalığına neden olmaktadır.

Et yiyorsanız sakın bunu yapmayın:

Tavukta olduğu gibi et yerken de birlikte tüketilmemesi gereken gıdalar bulunuyor. Genellikle hemen hemen her şeyle çok iyi gider gibi gözüken etler için belirli kurallar vardır. Örneğin tuzlanmış ve tuzla kurutulmuş etler sarımsak ve sirke ile yenmemeli ve pişirilmemeli. Baş eti ile üzüm asla yenmemelidir. Et ve buğday ile yapılan keşkek, herise gibi yemekler de nar ile birlikte yenmemelidir. Fırında pişirilmiş etler de fırından çıkarıldıklarında üzeri örtülmemelidir.

Pilav da sağlığınız için tehlikeli olabilir:

Pilav çok sevilen ve oldukça da tüketilen bir yemektir. Ancak pilav ya da pirinçli besinler yenirken sirkeli turşu ve salata tüketmek oldukça zararlıdır. Bu yüzden pirinçle sirkeyi bir araya getirmemekte fayda vardır. Bazı besin gruplarını birlikte tüketmek sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler bırakabilir ve ciddi sonuçlar doğurabilir.

Soğanı tüketirken bu gıdadan uzak durun:

Millet olarak soğana düşkünüz. Bu durum hem kültürümüzden hem de sağlıklı olduğuna olan inancımızdan kaynaklanıyor. Fakat soğanı tüketirken dikkatli olmakta fayda var. Bu besini fazla tüketmek cilt lekelerine neden olmaktadır. Aynı zamanda baş dönmesine ya da mide hazımsızlığına da yol açabilir. Soğanı sarımsakla birlikte tüketmemeye özen göstermelisiniz.

Meyvelerle tüketilmesi gereken gıdalar:

Meyveleri şekerli gıdalarla birlikte tüketmekten kaçınmalısınız. Örneğin; karpuz, kavun ile beraber bal, reçel, şerbet tüketmek vücudunuzun şeker dengesi için çok sakıncalıdır. Bunun yanı sıra balığın yanında incir, ayva ve kavun tüketmek kulunç, bahak ve baras gibi ciddi hastalıklara neden olabilir. Ayrıca erik, şeftali, kayısı ve nar meyvelerinin de beraber tüketilmemesi gerekiyor.