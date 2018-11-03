Birlikte Oldukları Kadınlara Şiddet Uygulayan 10 Ünlü Erkek

Ne yazık ki ülkemizde yaşanan şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Biz birçoğundan haberdar olmasak da şiddet her geçen gün artıyor. Toplumsal problemimiz “kadına şiddet” ise üzerinde durmamız, farkındalık yaratmamız gereken bir konu olarak öne çıkıyor. Son olarak Sıla’nın eski sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilmesi çok konuşuldu, çok tartışıldı. Sıla’ya destek mesajları yağdı, bir yandan ise inanması zor olsa da Sıla’yı suçlu bulanlar da oldu. Ancak konuşulması gereken Sıla ya da onun haklı olup olmadığı değil; Ahmet Kural ve bu yaptığının cezasız kalmaması olmalı.

Bu doğrultuda şiddet gören kadınlar yerine, şiddet uygulayan erkekleri listeledik. Çünkü suçsuzu değil, suçluyu öne çıkarmanın, böyle bir suçun cezasız kalmaması gerektiğini anlatmanın, sebebi her ne olursa olsun şiddetin haklı tarafı olmadığını hatırlatmanın önemini biliyoruz. İşte Türkiye’de birlikte olduğu kadına şiddet uygulamış ünlü erkekler…

1. Hayko Cepkin



2013 yılında Beyoğlu’nda bar çıkışında bir kadını darp etti. Ardından başka bir kadına kafa atan Hayko Cepkin iddiaları yalanladı. Dava 2 yıl sürdü ve 2 yılın sonunda ünlü rock’çı suçlu bulundu. Hayko Cepkin hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıl hapis istenirken, darp ettiği Gülşen A’nın ise “ırkçı söylemle hakaret”ten 2 yıl hapsi istenmişti. Dava sonucu mahkeme, Cepkin’i “basit yaralama” suçundan günlüğü 20 TL olmak üzere 120 gün adli para cezasına çarptırdı. Ancak haksız tahrik altında olduğu ve duruşmalardaki saygılı tutumu nedeniyle mahkeme indirim yaparak, toplamda bin TL olmak üzere 50 gün adli para cezasına çarptırdı. Olayın kamera görüntüleri de bulunuyor…

2. Yılmaz Güney



Ünlü yapımcı Abdurrahman Keskiner, hayatını anlatan “Apo Gardaş” adlı kitapta Nebahat Çehre’nin eşi Yılmaz Güney’den şiddet gördüğünü anlattı. Yılmaz Güney’in Nebahat Çehre’yi sürekli dövdüğünü, bu yüzden ne zaman yanına gitse ağzını burnunu kan içinde bulduğunu anlattı. Hatta bir keresinde Yılmaz Güney yaşadıkları bir tartışma sonrası, Nebahat Çehre’ye bilerek arabayla çarpmış ve Çehre’yi hastanelik etmişti. Birlikte oldukları süre boyunca Nebahat Çehre’nin sürekli şiddet gördüğünü anlatan ünlü yapımcı, bir keresinde sette Nebahat Çehre’nin çok zor anlar yaşadığını şu sözlerle anlattı:

“Yılmaz önce kamerayı yerleştirdi, Nebahat’ın yanına giderek şu bardağı al karşıya geç, kafanın üzerine koy dedi. Nebahat büyük bir şaşkınlıkla ‘anlamadım’ dedi, ancak Yılmaz ısrar etti. Olur olmaz derken Nebahat çaresiz dediğini yapmak zorunda kaldı. Duvarın önüne gidip bardağı kafasına koyup beklemeye başladı. Setteki herkes bunun şaka olduğunu sandı ancak iş ciddileşince nefesler kesildi. Herkes dehşet içinde Yılmaz’a bakmaya başladı ancak o gayet sakindi. Kameraya ‘motor’ dedi. Kamera çalışmaya başlayınca Nebahat’ın yüzü bembeyaz oldu. Gitti gidecek. Yılmaz nişan aldı, Nebahat ağlamaya başladı. Yılmaz tetiğe bastı, kurşun ıskalayıp geçti. İkinci kez tetiğe bastı, bu kez kurşun Nebahat’ın başındaki bardağa isabet etti. Nebahat koşarak Yılmaz’a sarıldı ve ağlamaya başladı. Herkes bir oh çekerken, Erol Günaydın ve Tuncel Kurtiz’in elindeki bardaklara da Yılmaz ateş etti.”

Çift, arabayla çarpma olayından sonra araya birilerinin girmesiyle barıştırılsa da bir süre sonra boşandı.

3. İbrahim Toraman



2014 yılında İbrahim Toraman’la evlenen avukat Eylem Toraman, eşinden hamileyken bile defalarca şiddet gördüğünü açıkladı. Çay bardağını elinden düşürdüğü için kafasına darbe aldığını, kafasını mermere çarptığını ve baygınlık geçirdiğini söyleyen Eylem Toraman, aynı zamanda eşinin çapkınlık yaptığını da açıkladı. Boşanmaya karar verdikten sonra ise bunu çocuğu için yaptığını söyledi. Ayrıca mahkemeden koruma talep etti ve talep üzerine mahkeme İbrahim Toraman’ın 6 ay süreyle eşine 100 metreden fazla yaklaşmamasına karar verdi.

Eylem Toraman: “İbrahim Toraman’la evlendiğimde hamileydim. İbrahim önce çocuğu istemese de sonra romantik bir evlenme teklifi yaptı. İbrahim Toraman, bana hamileyken şiddet uyguladı. Zorla evlilik sözleşmesi imzalattı. Beni AVM’nin ortasında da dövdü, hatta bununla ilgili haberler de çıktı.”

4. Tardu Flordun



Evdeki Yabancı adlı diziyle adını tüm Türkiye’ye duyuran Tardu Flordun, kariyeri boyunca yalnızca bir kere değil, pek çok kez şiddet haberleriyle gündeme geldi. 2002 yılında üniversite öğrencisini bıçakladığına dair haberler çıktı. 2003 yılında ise sevgilisi Arzu Yanardağ’ın burnunu ısırdı. Sebebi ise yılbaşı gecesi yaşanan kıskançlık kriziydi. Ciddi şekilde yaralanan Arzu Yanardağ’ın burnuna dikiş atıldı. Son olarak 2008 yılında ilişkileri başlayan oyuncu Canan Ergüder ile şiddet uyguladığı için ayrıldığı konuşuldu. 2013 yılında ayrılan çift 4 ay sonra barışmıştı ancak Flordun’un Ergüder’i, beraber oturdukları Galata’daki evlerinde dövdüğü, olay sonrası Ergüder’in evi terk ettiği ortaya çıktı. Ayrıca Tardu Flordun “Eve dönüş” dizisi setinde, bir set çalışanına küfür ve hakaret etmesiyle de gündeme gelmişti.

5. Hüsnü Şenlendirici



Hüsnü Şenlendirici evliyken Deniz Seki ile yaşadığı ilişki aylarca gündemden düşmemişti. İddialara göre, Hüsnü Şenlendirici eşiyle görüştüğü için çift arasında tartışma çıktı. 2008 yılında yaşanan bu tartışma sırasında Hüsnü Şenlendirici’nin Deniz Seki’nin kafasını yardığı ve Seki’nin sokağa çıkamadığı ortaya çıktı.

6. Davut Güloğlu



2014 yılında, Davut Güloğlu’na evlenmek üzere olduğu 4 yıllık sevgilisine şiddet uyguladığı için mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı verildi. Üniversite öğrencisi olan Pelin Subay, Güloğlu’nun elini yaraladığını ve bu yüzden 2 dersten kaldığını, okul hayatının da etkilendiğini belirttiği bir açıklama yapmıştı. İddiaların ardından Davut Güloğlu, hakkında karalama kampanyası yürütüldüğü iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

7. Nihat Doğan



Şarkıcı Nihat Doğan, 1998 yılında beraber olduğu Aysun Kiremitçi’yi dövdü. Sebebi ise Aysun Kiremitçi’nin Nihat Doğan’la birlikte olmak istemesi ve Nihat Doğan reddedince kapıyı kilitlemesiydi. Kapının kilitlenmesine sinirlenen Nihat Doğan kapı açılınca Aysun Kiremitçi’ye saldırdı. Manken arkadaşı tarafından kurtarılan Kiremitçi, hastaneye kaldırıldı.

8. Burak Yılmaz



2016 yılında Çin’in Beijing Guoan kulübünde oynayan futbolcu Burak Yılmaz, 4 aylık hamile eşi İstem Yılmaz’a şiddet uyguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaylı bir şekilde evlenen çifti aradı ve 3 çocuk yapmalarını istedi. Burak Yılmaz ise 4 çocuk istediğini söyledi. Ancak eşi İstem Yılmaz ikinci bebeklerine hamileyken, Burak Yılmaz hamileliği sonlandırmak istedi. Baskılara direnip çocuğunu aldırmayan İstem Yılmaz, 4 aylık hamileyken eşinden şiddet gördü. Kaçarak Pekin Konsolosluğu’na sığındı ve yetkililerden yardım istedi. Hastaneden darp raporu aldıktan sonra gördüğü tedavinin ardından konsolosluk görevlilerinin yardımıyla eşinden gizlice kaçarak Türkiye’ye geldi. Boşanma davasında ise kızı ve doğacak bebeklerinin velayetini talep etti.

9. Sezer İnanoğlu (Sezercik)



Oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, bir dönem sevgilisi olan Sezer İnanoğlu tarafından evi basılarak kurşunlanmıştı. Avcı’nın bacağına isabet eden kurşun ağır yaralanmasına sebep oldu. Sezer İnanoğlu ise silahlı saldırı ardından şiddet olaylarına karışmaya devam etti. Bir kadına arabasıyla çarparak ölümüne sebep oldu ve sokak ortasında polisle çatıştı.

10. İbrahim Tatlıses



Listemizin şiddet dosyası en kabarık ismi ise İbrahim Tatlıses. Bir dönem birlikte olan İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş arasındaki olaylar yıllar sonra gün yüzüne çıktı. Perihan Savaş TV8’e verdiği bir röportajda 4 aylık hamileyken Tatlıses’in kendisini aldattığını öğrendiğini ve bu yüzden kızını kaybetme tehlikesi atlattığını söyledi ve gördüğü şiddeti şu sözlerle anlattı: “Vururdu, hep vururdu. Sadece bana değil, herkese vururdu. Onu Allah affetsin. Artık benim için herhangi birisinden farkı yok.”

Derya Tuna ile yoluna devam eden Tatlıses, o dönemde Asena’la bir ilişkiye başladı. Bunu öğrenen Derya Tuna Bodrum’daki Tatlıses Otel’de Asena yüzünden kıskançlık kavgası çıkardığı için Tatlıses’ten şiddet gördü. Kameralar önünde silahlı saldırıya uğrayan Derya Tuna’yı vurduğunu yıllar sonra itiraf eden Hüseyin Bozan, vur emrini ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’ten aldığını iddia etti.

Ayrıca İbrahim Tatlıses, uzun yıllar birlikte olduğu Asena’ya da şiddet uygulamıştı. Asena da yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“İlişkimiz 2000 senesinde başladı. 2001 senesinde kulağıma dedikodular gelmeye başladı. Yalan şeyler de olabileceğini düşünerek kendisine sordum. Bana yalan olduğunu söyleyince hayatıma devam ettim. Bir ihanetini yakaladım, çevresindekiler beni ikna ettiler ve affettim. Sonra bir kez daha yakaladım, her şey ortaya çıktı. Birini, birilerinin evinde gördüm. Buna şahit olanları da Allah’a havale edip terk ettim. 2000 yılının haziran ayında çok kötü bir dayak yedim. İlişkimiz başlamak üzereydi. Hatırladığım kadarıyla önce fiziksel olarak şiddet oldu. Sonra buz kovasını fırlattığını gördüm. Kanlar içinde hastaneye götürüldüm.”