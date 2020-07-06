Birbirinizi daha iyi anlamanın yolları

Erkekler ve kadınların iletişim kurma şekilleri birbirlerinden farklı. İkili ilişkilerde ise sorunlar çoğu zaman bu nedenle ortaya çıkıyor.

Erkekler ve kadınlar olarak iletişim kurma şekillerimiz farklılık gösteriyor. Kadınlar daha derin ilişkiler ve iletişimler kurarken, erkekler sosyal çevreleriyle daha yüzeysel iletişim kuruyor. İletişim biçimlerimizin farklı olması ise zaman zaman birbirimizi anlamamamıza neden oluyor. Yapılan bir çalışma, konuşurken sözlerin ve ifadelerin her birimiz için farklı anlamları olabileceğini keşfetti. Bu yüzden, bazen bir tartışmaya girmeden, sesimizi yükseltmeden iletişim kuramayız. Ancak biraz zihinsel çaba sarfetmeye istekliyseniz, birbirinizle nasıl daha iyi iletişim kurabileceğinizi ve uzun vadede nasıl daha sağlıklı bir ilişki yürütebileceğinizi yazdık. Erkelerin ve kadınların birbirlerini daha iyi anlayabilmek için iletişim tarzlarında değiştirmeleri gereken 12 şey.

1. Kadınlar: Satır aralarını okumayın



Araştırmaya göre kadınlar “satırlar arasını okuma” eğilimi gösteriyor. Olaylara daha derin bir bakış açısıyla yaklaştıklarından cümlelerin altında farklı anlamlar arayabiliyorlar. Ancak erkekler ise iletişim konusunda çok daha düz. Bir cümleyi kurarlarken aslında tam olarak söylemek istediklerini söylüyorlar.

2. Erkekler: Tavsiye vermeyin, yalnızca dinleyin



Kadınlar iletişimi, duygularını keşfetmenin bir yolu olarak görür, bu son derece normal. Sonuçta sözcüklerimizle karşımızdaki kişiye verdiğimiz değeri gösteririz. Öte yandan bir problemleri olduğunda sizinle paylaşmak isterler ve bunu yalnızca çözüm aradıkları için yapmazlar. Sizin onu dinlemeniz çok daha önemlidir. Zaten sağlıklı bir ilişkide de çiftlerin birbirlerini dinlemesi ve her şeyi rahatça konuşabilmesi gerekir.

3. Kadınlar: Erkekler de tıpkı kadınlar gibi “kaliteli zaman” geçirmek isteyebilir



Erkekler ilişkilerde genellikle iletişimsiz ya da soğuk görünebilir. Ancak bu durum her zaman ilişkide bir sorun olduğu anlamına gelmez. Erkekler de tıpkı kadınlar gibi uzun bir banyo yapmak, oyun oynamak, kitap okumak ya da kendine vakit ayırmak isteyebilir. İlişkilerde çiftlerin birbirlerine kişisel alan tanıması son derece önemli bir konu.

4. Kadınlar: İsteklerinizi daha net ifade etmeye çalışın



Erkeklerin iletişim kurarken çok daha düz ve net ifadeler kullandığını belirttik. Satır aralarını okuyamadıkları için istekleriniz konusunda biraz daha net olabilirsiniz. Kadınlar genellikle istediklerini söylerken daha dolaylı yollardan anlatabilirler. Ancak doğrudan ve açık iletişim kurmak çok daha önemli. İkili ilişkilerde partnerlerin birbirleriyle dürüst ve açık bir iletişim kurması konusu da uzmanlar tarafından sık sık vurgulanıyor.

5. Erkekler: Geri bildirim vererek ilgilendiğinizi belli edin



Kişilerin, iletişimleri birbirlerinden farklı olabilir. Bazı kişiler bir şeyler anlatırken jest ve mimikleriyle de olayı canlandırırken, bazı kişiler ise diğerini dinlerken yalnızca dinlemeyi tercih edebilir. Genellikle erkekler, partnerlerini dinlerken yorum yapmaz. Ancak iletişimin gerçekleşebilmesi için mesajın alıcıya iletilmesi ve bir yanıt alınması gerekir. Yani iletişim iki kişiyle gerçekleşir. Bu nedenle partnerinize geri bildirim vermekten kaçınmayın.

6. Kadınlar daha derin, erkekler daha yüzeysel iletişimler kurar



Kadınlar, sosyal açıdan çok daha gelişmiş varlıklardır. Bu nedenle erkeklere göre çevreleriyle geliştirdikleri iletişim çok daha derindir. Çalışma ortamında bile rahat edebilmeleri için çalışma arkadaşlarını tanımaları ve onlara güvenmeleri gerekir. Erkekler ise daha yüzeyseldir ve işe odaklanırlar. Örneğin; patronlarıyla birlikte çalışması gerekiyorsa, onu sevmeseler bile çalışırlar. Ancak her iki taraf da bir adım geri atıp diğer tarafın nasıl davrandığını gözlemleyebilir. Bu şekilde daha iyi bir iletişim kurabilirler.

7. Erkekler genellikle sohbet ederken ikincil bir işle meşgul olurlar



Erkekler bir şeyler yaparken iletişim kurma eğilimlidirler ve aslında yaptıkları aktivite, onları duygusal olarak rahatlatarak iletişime geçmelerini sağlar. Ancak kadınlar konuşurken kendilerini duygusal olarak rahat hisseder ve ikincil bir faaliyete ihtiyaç duymazlar. Erkekler bir tartışma esnasında bir şeyler yapmaya odaklanırsa, belki de kendini ifade etmek için daha iyi bir yol arıyor olabilir.

8. Erkekler: Yardım istemekten çekinmeyin



Erkekler, zaman zaman yardım istemekten çekinebilir, bu durumu “yetersizlik” hissi ile bağdaştırabilir. Ancak durum hiç de böyle değil, herkes yardıma ihtiyaç duyar. Bunun da ötesinde bir ilişkideki kişilerin birbirlerine yardımcı olmasından daha doğal bir şey yok. Bu, birbirinize olan duygularınızı geliştirir. Sorunların üstesinde birlikte geldikçe, birbirinize daha çok bağlanırsınız.

9. Kadınlar: Erkekler seçici dinleyicilerdir, buna dikkat edin



Kadınların daha derin iletişimler kurduğunu söylemiştik. Bu nedenle de partnerlerinin ağzından çıkan her söze dikkat ederler. Ancak erkekler yapıları gereği daha yüzeysel iletişimler kurduklarından seçici dinleyicilerdir. Detaylara değil, asıl konuya odaklanırlar ve bu nedenle bazı şeyleri kaçırabilirler. Bu nedenle sağlıklı bir ilişki için detayları görmelerine yardımcı olabilirsiniz.

10. Kadınlar: Öfkenizin birikmesine izin vermeyin



Kadınlar erkeklere göre çok daha sabırlı olabiliyor. Çoğu zaman da yaşadığı sorunları söylemek yerine patlama noktasına gelene kadar biriktirebiliyor. Ancak sağlıklı bir ilişki ve iletişim için problemlerinizi anında konuşmaya çalışmalısınız. Çünkü erkekler, bir konuyu geride bıraktıklarında tekrar ona gelmek istemez ve tatışmadan kaçınırlar.

11. Her bireyin iletişimi birbirinden farklıdır



Cinsiyet fark etmeksizin insanların iletişimleri birbirlerinden farklılık gösteriyor. Çünkü iletişim karakterinizin bir yansıması. Bazıları daha rekabetçi bir iletişim kurar, karşısındakini zorlamayı ve inatlaşmayı sever. Bazı kişiler ise doğrudan iletişim kurmayı tercih eder. Diğerleri daha bağlı iletişimci olabilirler, yani başkalarından geribildirim istemekten hoşlanan insanlar grubuna girerler, tüm tarafları dinlemeyi severler ve genellikle çatışmaktan kaçınırlar. Bu nedenle, kimseyle kusursuz anlaşmamız mümkün değil. Ancak iletişim konusundaki temel farklılıkları bilirseniz, kendinizi iletişim konusunda geliştirebilirsiniz.