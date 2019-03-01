Bir annenin 200 uçak yolcusu için yaptığı muhteşem jest

Hepimizin başına gelmiştir. Kalabalık bir uçağın içindeyizdir ve binlerce mil yukarıda hiçbir yere kaçma fırsatımız yokken bir bebek ağlamaya başlamıştır. Nerede oturuyor olursak olalım bebek tam arkamızdaymış gibi hissederiz. Kulaklıklarımızdaki sesi ne kadar yükseltirsek yükseltelim bir işe yaramaz ve bebeğin sesini bastırmak konusunda yetersiz kalır.

Bu durum bebek ağlamasına maruz kalanlar için sinir bozucu olduğu kadar bebek sahipleri için de oldukça stresli bir durumdur. Onlar, yalnızca çocuklarını susturmakla uğraşmakla kalmazlar, çevredeki insanların mız mızlanmalarıyla da uğraşmak zorunda kalırlar.

Kabul edelim ki yetişkinlere bile sabır gösterecek çok fazla insan yok. Çocuğu olmayan herkes “Sustur şunu!” gibi cümleler kurarken çocuksuz bir tatil kapmayı başaran ebeveynler de çocuk ağlamasına maruz kaldıkları için hüsrana uğrarlar ve çocukları yanlarında olmadıkları için de bir parça sevinirler.

Fakat bir anne vardı ki tüm bu söylediklerimizi düşünerek çok güzel bir harekette bulundu ve övgüyü hak etti.

Gelin bebeği ağlasa dahi asla şikayet edemeyeceğimiz bir harekette bulunan bu düşünceli annenin yolcular için hazırladığı küçük sürprizin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

Bir anne, Güney Kore Seul’den San Francisco’ya 10 saatlik uçuş yapan bir uçak için oldukça hazırlıklıydı

Anne, bebeğinin ağlamaya başlaması ihtimaline karşı uçaktaki yolculara 10 saatlik uçuşları için güzel bir hediye hazırladı

Düşünceli anne, uçaktaki herkes için potansiyel gürültüyü engellemeye yardımcı olacak tatlılar ve kulak tıkaçlarından oluşan minik bir paket hazırladı

Poşetteki hediyelere dört aylık bir çocuğa sahip olmanın ne demek olduğunu ve daha önce hiç uçmadıklarını açıklayan bir not eklenmişti

“Merhaba, ben Junwoo ve dört aylığım. Bugün annem ve büyük annemle birlikte teyzemi görmek için ABD’ye gidiyorum. Biraz gerginim ve korkuyorum çünkü hayatımdaki ilk uçuşum ve bu ağlayabileceğim veya çok ses çıkarabileceğim anlamına geliyor. Sessizce çıkarmaya çalışacağım ancak söz veremem. Lütfen affet. Annem senin için küçük bir çanta hazırladı! Bazı şekerlemeler ve kulak tıkacı. Lütfen çok gürültüye sebep olursam kullan. Yolculuğun tadını çıkar. Teşekkür ederim.”

Neticede Junwoo mükemmel bir yolcu oldu ve uçakta gözleri üzerine çevirecek bir şey olmasına izin vermedi

Uçaktaki yolculardan biri olan Dave Corona, anneye nazik bir jest yaparak övgüde bulunmak için Facebook’tan bir paylaşımda bulundu

“Seul Kore’den San Francisco’ya yapılan on saatlik bir uçuşta bir anne, 4 aylık bebeğinin uçuş sırasında ağlama ihtimaline karşın şeker ve kulak tıkacı içeren 200’den fazla şeker poşeti dağıttı. Annenin davranışı çok dokunaklı ama bildiğiniz gibi çocuklarınız varsa beklenmedik şeyler olabiliyor. Çocuklardan kaçış yok.”

Tüm bunlar öylesine doğalken annenin böyle bir harekette bulunulması elbette fevkalade ancak biraz da aslında ne kadar bencil olabildiğimizi de gösteriyor. Biraz anlayışın hepimize iyi geleceğini düşünüyoruz ancak yine de bu güzel anneyi tebrik ediyoruz. Harika bir birey yetişeceği kesin!