Şekliyle tıpkı bir beyni andıran, yararlarıyla doğrudan beyni etkileyen, beynin gelişimi ve işlevi üzerinde belirleyici bir rol üstlenen mucizevi besin; ceviz

İşte beyin ve ceviz arasındaki mucizevi bağ

Ceviz ye, zihin açılsın sözü gerçektir. Beyin ve ceviz arasındaki ilişki gerçekten de mucizevidir. Çünkü yeşil kabuk kafa derisine, tahta kabuk kafatasımıza, cevizin zarı beyin zarımıza ve meyvesi beynimize benzemektedir. Üstelik meyveler arasında gümüş iyon içeren tek besin cevizdir. Bu durumun şöyle çok önemli bir açıklaması vardır. Gümüş iyonuna ihtiyaç duyan tek organımız beyindir.

Ceviz; fosfor, kalsiyum, potasyum ve demir açısından zengin bir besin maddesidir. Dolayısıyla zihin yorgunluğunu giderici, kemik ve dişleri güçlendiren, kas rahatlatıcı etkisi yadsınamaz. Cevizin içindeki omega 3, daha iyi düşünebilme, zihinsel fonksiyonların işlevselliğinin artırılması, zeka geliştirme, romatoid artrit, egzama ve sedef hastalığı türü hastalıklarda oldukça faydalıdır. İşte cevizin beyine olan faydaları...

- Kabuklu yemişler arasında en çok antioksidana sahip olan ceviz hastalıklar karşısındaki en büyük silahımızdır.



- Ceviz, bir aminoasit olan arginin içerir. Bu madde ise damarların esnekliğini korumaya yardımcı olur, damar çatlamalarını önler.



- Arter duvarımızın esnek olmasını ve pıhtılaşmayı kısmen önleyerek kan dolaşımınızın daha sağlıklı olmasına katkı sağlar.

- Kötü kolesterolü azaltır.



- Kardiyovasküler sağlığının korunmasında da büyük rol oynar.



- Beynimiz üzerindeki etkisi



- Beyin gelişimi, yapısı ve fonksiyonlarının korunması için çok önemlidir.



- Cevizin yapısındaki bazı biyoaktif bileşiklerin, beyin hücrelerine koruyucu etki gösterir.6

- Hafızayı güçlendirici özelliği vardır.



- Zeka gelişimine katkıda bulunur.



- İçinde yüksek oranda çoklu doymamış yağ asidi bulunduran ceviz, çocukların beyin gelişimini destekler.



- Yetişkinlerin zihinsel performansı artırır.



- Yapısındaki bazı biyoaktif bileşenler ile beyin hücrelerini korur.



- Beynin özellikle de hafıza ve mekânsal öğrenme gibi bölgelerinde iyileştirici etkileri bulunur.



- Düzenli olarak tüketildiğinde ise alzheimer ile savaşır.