banner107
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
87 0
Annelik içgüdüsü
Annelik içgüdüsü
513 0
Namağlup çeyrek finaldeyiz
Namağlup çeyrek finaldeyiz
28 0
Akşamcıların gözdesi
Akşamcıların gözdesi
65 0
Kıbrıs Türk basını bir duayenini daha kaybetti
Kıbrıs Türk basını bir duayenini daha kaybetti
721 0
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
74 0
Jaguar’ın 50. Yıl modeli: XJ50
Jaguar’ın 50. Yıl modeli: XJ50
102 0
Yoldan çıkarak takla attı
Yoldan çıkarak takla attı
523 0
banner82
banner147

Beşparmak Dağları’nın en derin noktasına inildi

banner27

Mağara Meraklıları Derneği’nin girişimiyle, Beşparmak Dağları’nın en derin noktasına inildiği bildirildi.

Beşparmak Dağları’nın en derin noktasına inildi
banner137

Mağara Meraklıları Derneği’nin (MMD), Avrupa Birliği (Sivil Toplum Eylem V) desteğiyle ve ABD Lefkoşa Büyükelçiliği eş finansmanıyla yürüttüğü “Girne Mağaraları Araştırma, Koruma ve Eğitim Projesi”nin çalışmaları sırasında, Lübnan Mağaracılık Kulübü, Zagreb Kireç Kayalıkları Araştırma ve Fotoğraflama Topluluğu, Uluslararası Mağaracılık Birliği ve Avrupa Mağaracılık Federasyonu üyelerinin de katılımıyla, araştırma çerçevesinde Beşparmak Dağı içerisinde 200 metre derinliğe inildi.

Mağara Meraklıları Derneği’nin açıklamasına göre, mağara araştırması üç gün sürdü ve gelecek günlerde de araştırma devam edecek.

Mağara Meraklıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkla İlişkiler Sorumlusu, Kalavaç Muhtarı Ömer Meraklı, bu araştırma ile birlikte farklı mağaraların araştırılmasına devam edileceğini belirtti.

Derneğin esas amacının mağaraların ve barındırdıkları biyolojik ve jeolojik miraslarının korunması olduğunu belirten Meraklı, bunu sağlamak için mağaralarla ilgili birçok bilimsel çalışma yürüttüklerine, mağaraları araştıracak yeni mağaracıların yetişmesi ve mağaraların korunması için bilinçlendirme eğitimleri yaptıklarına vurgu yaptı.

Bu faaliyetler yanında, sonbahar ayında mağaracılık festivali düzenleneceğini de açıklayan Muhtar Ömer Meraklı, bu festivalle doğal değerlerin turizme kazandırılacağını söyledi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.