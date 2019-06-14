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Belgesel izleyip kirliliğe savaş açan 70'lik kadın

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Plastik atıklar doğada 1000 yıl bozunmadan kalıyor, hava kirliliğine sebep oluyor ve deniz ekosistemine büyük zarar veriyor. Çevre Örgütü Greenpeace'in yayımladığı yeni rapora göre plastik atıkların yeni adresi Endonezya ve Türkiye...

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Belgesel izleyip kirliliğe savaş açan 70'lik kadın
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Plastik atıkları çağımızın en büyük problemlerinden biri.

Geleceğimizi tehdit eden bu plastik atıkları günlük hayatımızda o kadar sık kullanıyoruz ki muhtemelen birçoğumuz dünyaya nasıl bir zarar verdiğimizin farkında bile değiliz.

İçtiğimiz kahve bardakları, içeceklerin ve diğer paketli ürünlerin ambalajları ve poşetler…

Plastik Kirliliğiyle İlgili Belgesel İzleyip 52 Plaj Temizleyen 70 Yaşındaki Kadın

Her yerde kaşımıza çıkan plastik atıkların birçoğu geri dönüşüm sürecine girmiyor.

Günümüzde denizlerde 100 ila 150 milyon ton plastik çöpün yüzdüğü tahmin ediliyor.

Buna her yıl 6,5 milyon ton daha ekleniyor. Her geçen gün artan bu riski bir belgeselde detaylarıyla öğrenen 70 yaşındaki Pat Smith 1 yılda 52 plajı plastiklerden arındırdı!

Dünya’nın en büyük problemlerinden ve her geçen gün çok daha kritik bir hale gelen plastik atıklar sağlığımızı ve geleceğimizi tehdit ediyor

 

70 yaşındaki Pat Smith de geçen yıl plastik atıklar hakkında çarpıcı bir belgesel izledi

Gördüklerinden oldukça etkilenen kadın harekete geçmeye karar verdi

Etrafındaki herkesin “Neden kimse bu konuda bir şeyler yapmıyor?” isyanını düşünüp, aslında yapması gereken kişilerin bunları söyleyenler olduğu fark eden Smith plajları temizlemeye karar verdi

 

Ocak ayında başladığı projesinde “Action Nan” lakabını alan Smith 2018’de tam 52 plaj temizledi

Ancak bu yolda yalnız değildi. Plajları temizlerken diğer gönüllüler ve torunları da ona katıldı

Smith, onu gören insanların çoğu zaman bunu gönüllü yaptığına inanmadığını söylüyor

Ayrıca bunun herkesin sorumluluğu olduğunu, herkesin plastik atıkları çöpe atması gerektiğini belirtiyor

 

Başka çalışmalara da katılan yaşlı kadın bugüne kadar tam 600 şirketi gereksiz plastik kullanımından vazgeçmeye ikna etti

Çevre kirliliği ve plastik atıklar konusunda daha fazla insana ulaşabilmek ve büyük bir etki yaratabilmek için 2017 yılında The Final Straw Cornwall’ı kurdu

Smith, çevre kirliliği ve plastik atıklar konusunda çocukları ve torunlarına karşı büyük bir sorumluluk hissettiğini söylüyor. Onlara daha temiz bir Dünya bırakmak istiyor

Ayrıca Smith’in topladığı çöplerin büyük bir çoğunluğunun günlük kullanılan şeyler olduğunu, herkesin tarafndan kullanılan bu ürünlerin Dünya’yı kirlettiğini belirtmekte fayda var

 

Yani Dünya’nın geleceğini tehlikeye atan onlar ya da başkaları değil. Bizleriz…

Herkesin kendi etki alanında yaratabileceği büyük farklar.

İşe önce kendi plastik atıklarımızdan başlamalıyız

Pat Smith ömrünün yettiği süre boyunca bu konuda savaş vermeye devam edeceğini ve elinden geleni yapacağını söylüyor

 

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