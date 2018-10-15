Beden diliniz ne anlatıyor?

BURUN KAŞIMA:
Doğruyu söylemediğiniz zaman içgüdüsel olarak yalanın kaynağını, ağzınızı örtmek istersiniz. Ama bu yalanın açık bir kanıtı olacağı için, eylem burun kaşımaya doğru evrildi.
SAÇA HAFİF VURUŞ:
Bu hareket dikkat çeker. Yaşlı kadınlar için bir gençlik ilanıdır.
YUKARI BAKMA:
Dini inancı ne olursa olsun, kişinin ‘yukarıdan' yardım beklediğini gösteriyor.
BOYUN BÜKMEK:
Flört işaretidir. Genellikle kadınlar daha çekici görünmek istediklerinde yapar.
DUDAK ISIRMA:
Öfkeli insanlar sık sık dudak ısırır. Bu onları, daha sonra pişmanlık duyacakları bir şey söylemekten alıkoyar.
KULAK MASAJI:
Endişelenenler, kulak memesini okşayarak rahatlamaya çalışır.