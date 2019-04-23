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Bebeğinizin gözü ne renk olacak?

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Bebek bekleyen çiftlerin en büyük hayali çocuğunuzun kime benzeyeceğini bilmek. Modern bilim sayesinde artık bu bir hayal değil. Modern bilim, çocuğunuzun sizden hangi fiziksel özellikleri alacağını zayıf veya güçlü genlerinize bakarak tahmin edebiliyor.

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Bebeğinizin gözü ne renk olacak?
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Bu bilgiye göre koyu renk saç ve göz, kıvırcık saç, büyük burun, geniş bir çene kalın dudaklar gibi özellikler baskın iken, kızıl ve açık renk saç rengi, açık ten rengi,mavi ve gri göz rengi, solaklık gibi özellikler zayıf olarak belirleniyor. Peki sizin bebeğinizin gözü ne renk olacak?

İşte anne ve babaların göz renklerine göre ihtimaller...

Kahverengi - Yeşil ise:

Anne babadan biri kahverengi biri yeşil gözlü ise bebeğin %50 ihtimalle kahverengi, %37 ihtimalle yeşil olması bekleniyor. 

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Kahverengi - Mavi ise:

Ebeveynlerden birinin kahverengi, diğerinin mavi gözlü olduğu durumlarda, çocuklarının da yarı yarıya ihtimalle bu göz renklerinden biri olur.

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Mavi - Mavi ise:

Ebeveynin de mavi gözlü olduğu durumda %99 ihtimalle bebeğin de mavi gözlü olacağı, %1 ihtimalle de yeşil gözlü olur. 

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Kahverengi - Kahverengi ise :

İki ebeveynin de göz renginin kahverengi olduğu bir durumda, bebeğin göz renginin %75 ihtimalle kahverengi %18 ihtimalle yeşil ve %6 ihtimalle mavi gözlü olur. 

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Yeşil - Yeşil ise:

Anne ve babanın ikisi de yeşil gözlüyse, bebeğin %75 ihtimalle yeşil, %25 ihtimalle mavi olur. 

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Yeşil - Mavi ise:

Ebeveynlerden biri yeşil biri mavi gözlü ise, çocuklarının %50 ihtimalle mavi, %50 ihtimalle yeşil gözlü olur

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