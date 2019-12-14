Başarının ve azmin adı; Gülcan Palavan

Maalesef dünyada yaşayan herkesin ekonomik ve sosyal şartları birbirine eşit değil. Bazı insanlar temek hakları olan; eğitim, yeme içme gibi hakları bile binbir zorlukla elde ediyor.

Hayatta insanın karşısına ne kadar zorluk çıkarsa çıksın, azim tüm bunların üstesinden gelebiliyor. Daha önce pek çok kez önündeki zorlukları aşarak başarıya koşan insanların hikayelerini dinlemişsinizdir. Birazdan anlatacağımız hikaye de çabaların karşılıksız kalmadığının, azmin önünde hiçbir şeyin duramadığının en güzel örneklerinden biri. Babası çobanlık yapan Gülcan Palavan, ailesine yük olmamak için üç işte birden çalıştı, üstelik aynı zamanda antrenman yaptı ve 2015’te Dünya Dağ Kros Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü oldu. Gülcan Palavan’ın azim ve başarı dolu hikayesinin detaylarına gelin birlikte bakalım.

Gülcan Palavan, Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde, 7 çocuklu ailenin 5’inci çocuğu olarak dünyaya geldi

Babası çobanlık yapan Palavan, ilkokul beşinci sınıftayken okulda düzenlenen koşu yarışlarında antrenör Halil İbrahim Yılmaz’ın dikkatini çekti ve atletizme yönlendirildi

Şu an 19 yaşında olan Gülcan Palavan pek çok yarışa katıldı ve hepsinden dereceyle döndü. Son olarak ise 2015 yılında Bulgaristan’da düzenlenen Dünya Dağ Kros Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü oldu



Gülcan’ın dünya çapındaki başarısından sonra antrenörü Gülcan’ın babasını arayıp “Gözünüz aydın, kızınız dünya 3’üncüsü oldu” dedi. Babası ise o sırada dağda bir taşın üzerine oturup mutluluktan ağladı.

Ailesine yük olmamak için hem çalışıp hem de yarışlara hazırlanan Gülcan, 3 işte birden çalıştı



Liseden 2017 yılında mezun olan Gülcan Palavan, sabah erken kalkarak, ailesiyle birlikte ahırdaki hayvanlara yem ve su veriyor, ardından spor kıyafetlerini giyip, 13 kilometrelik yolu koşarak, köyünden Göle ilçe merkezine ulaşıyordu. Milli atlet Palavan, ilçe merkezine vardığında ise önce yerel gazetenin dağıtımını yapıyor, daha sonra garsonluk yaptığı restoranın yolunu tutuyordu. Milli atlet, bir yandan da üniversite sınavlarına hazırlanıyordu.

Gülcan Palavan, 2018 yılında bir sakatlık geçirdi. Tedavi görmek için 2 aylığına İstanbul’a gitti. Babası ise tedavisi için 2 bin lira borçlanmak durumunda kaldı

Milli atlet Gülcan Palavan’ın ailesi ise onun daima yanında. Gülcan’ın annesi Sakine Palavan; “Kızının başarısıyla gurur duyduğunu” belirterek şunları söyledi;



“Önce eşimle sonra çocuklarımla her zaman gurur duyuyorum. Çocuklarıma çok dua ediyorum. Önce milletime, sonra kendi çocuklarıma çokça dua ediyorum.”