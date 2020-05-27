Balkonda Sera ve Bahçe İşlerine Yeni Başlayanlara 8 Öneri

Balkonda sera ve bahçe işlerine başlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz! İşte balkonda sebze meyve yetiştirmek isteyenlere 8 öneri...

Sosyal izolasyon dönemiyle birlikte birçoğumuz, farklı hobilere yöneldik. Balkonda sera ve bahçecilik işleri de bunlardan biri! Hem huzur veren hem de çeşit çeşit sebze-meyveler yetiştirmenize imkan tanıyan bu aktivite, son günlerde oldukça popüler. Eğer siz de balkonunuzu cennetten bir köşeye çevirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Cıvıl cıvıl balkonlara kavuşmanızı sağlayacak en önemli bahçecilik önerilerini derledik. İşte balkonda sera ve bahçe işlerine yeni başlayanlara 7 öneri…

1. Kaliteli bir toprak tercih edin



Konu balkonda sebze-meyve yetiştirmek olduğunda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de toprak seçimi. Yetiştireceğiniz ürünleri iyice araştırmanız ve bunlara uygun bir toprak tercih etmeniz şart. Aksi takdirde istediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Ek olarak düzenli bir şekilde organik gübre kullanmakta da fayda var.

2. İnce ağızlı bir sulama kabı tercih edin



Sulama işlemi ise dikkat etmeniz gereken bir diğer konu. Böceklenme ve çürümeyi önlemek için ölçülü bir şekilde sulama yapmanız şart. Aksi takdirde nemli kalan toprak mantar, sinek ve böcek oluşumuna neden olabilir. Sulama için tercih edebileceğiniz en ideal zaman dilimi bitkinin çeşidine göre değişse de ilk aşamalarda gündoğumunda sulama yapabilirsiniz. Ek olarak sulama esnasında ince ağızlı bir sulama kabı tercih etmek, etkili bir sulama yapmanızı kolaylaştıracaktır.

3. Farklı kaynaklardan yardım almayı ihmal etmeyin



Konu bahçecilik olduğunda birçok farklı kaynak bulmak mümkün. Gerek Youtube gerek sosyal medya gerekse bahçecilik forumları, ilk aşamada karşılaşabileceğiniz sorunlar konusunda sizlere yardımcı olacaktır. Ek olarak farklı insanların tecrübelerini dinlemek ve bahçecilik maceralarını izlemek, önemli püf noktaları öğrenmek için birebir.

4. Tohum setlerine bir şans verin



Konu balkonda sebze ve meyve yetiştirmek olduğunda birçok insan nereden başlayacağına karar veremez. Eğer benzer düşüncelere sahipseniz tohum setlerine bir şans verebilirsiniz. Maydanoz, nane, roka gibi çeşitli yeşilliklerin tohumlarından oluşan bu setler, ister balkonda ister bol güneş alan iç mekanlarda kullanılabilir. Bu setler sayesinde bahçeciliğe güzel bir başlangıç yapabilirsiniz.

5. Bitki yetiştirme kitlerinden yararlanın



Eğer balkonda sera yapmak ve sebze meyve yetiştirmek istiyor ancak hangi ürünle başlayacağınıza karar veremiyorsanız bitki yetiştirme kitlerinden faydalanabilirsiniz. Kolay bir şekilde sebze-meyve yetiştirmenize imkan tanıyan bu setler, yeni başlayanlar için oldukça ideal. Üstelik toprak, su, güneş gibi faktörleri ayrı ayrı değerlendirmenize gerek yok. Kitler, ihtiyacınız olan tüm bilgilerle birlikte geliyor.

6. Portatif sera tercih edin



Eğer yetiştirmek istediğiniz sebze ve meyveler için sera oluşturmanız gerekiyorsa portatif seralardan yardım alabilirsiniz. Pratik bir şekilde sera kurmanızı sağlayan bu portatif seralar, bahçeciğe yeni başlayanlar için harika. Bu seraları ister terasta, ister balkonda isterseniz bahçede kullanabilirsiniz.

7. Bitki bağlama iplerinden ve destek çubuklarından yardım alın



Bitkileriniz için ideal bir büyüme alanı oluşturmanız şart. Bunun için bitki bağlama iplerinden ve destek çubuklarından yararlanabilirsiniz. Örneğin domates gibi bitkiler, tutunabilecekleri çubuklar ya da kafesler arar. Bitki bağlama ipleri ve destek çubuklarıyla bu tür bitkilerin özgürce büyüyebileceği alanlar yaratabilirsiniz.

8. Balkonunuzu iyi tanıyın



Konu balkonda sebze-meyve yetiştirmek olduğunda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de balkonun özellikleri. Örneğin balkonunuz rüzgar alıyor mu? Verimli bir şekilde bitki yetiştirmek için korunaklı bir balkon yaratmanız şart. Ek olarak güneşin geliş açısına ve saatlerine göre çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz.