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'Balıkçı kedi' bu kez polis oldu

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'Balıkçı kedi' bu kez polis oldu
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Vietnam'da bir balık pazarında çekilen fotoğraf sosyal medyada viral haline gelen 'balıkçı kedi'nin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Namı bir anda bütün dünyaya yayılan 'Cho' isimli kedi bu kez de polis kılığında görüldü.

  • Sosyal medyanın meşhur kedilerinden biri olan Vietnamlı Cho'nun Instagram'da paylaşılan yeni fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Cho bu kez Nusret'in de kullandığı yuvarlak gözlükleriyle ve polis kıyafetiyle fotoğraflandı.

  • Balık pazarında çekilen bu görüntü onbinlerce kez paylaşıldı.

  • 3 yaşındaki 'Cho' isimli kedinin sahibi Le Quoc Phong, kedisiyle pazarda balık sattıklarını ve her zaman 'Cho'nun büyük ilgi çektiğini belirtti.

  • Pazarda giydiği kıyafetlerle herkesin gözdesi olan ve namı bütün dünyaya yayılan 'Cho' şu sıralar Avengers karakterlerine merak salmıştı.

  • İşte sosyal medyanın yeni fenomeni Vietnamlı 'balıkçı kedi'

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