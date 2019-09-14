Balık sezonu başladı! Peki, yüksek besin değeri taşıyan balıkların hangisi, neye iyi gelir? Balığın yanında roka yenir mi? Balığa limon sıkmak doğru mu? İşte balığa dair bilinmesi gereken her şey...

Beslenme ve Diyet Uzmanları anlattı: Öncelikle balıklar, ızgara, buğulama veya fırınlama yöntemiyle pişirilmeli, haftada 2-3 kez tüketilmeli.

Balık çorbasına yapılan terbiyede krema yerine süt, beyaz un yerine de kepekli un kullanılırsa içeriğindeki sebze ve baharatlarla birlikte daha sağlıklı hale gelecektir.

Hangi balık neye iyi geliyor?: Somon balığı içerdiği selenyum sayesinde bağışıklık sistemini korur ve dolayısıyla grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkları engeller. Yüksek omega-3 yağ asidi ve B vitaminleri içermesi sayesinde ton balığı, zihinsel ve ruhsal açıdan rahatlık verir. Ayrıca seratonin (mutluluk hormonu) metabolizmasına da olumlu etki ettiği için depresyonu engeller.

Lüfer niasin içeriğinden dolayı enerji metabolizmasında işlev görür. Yeterli tüketimi ile birlikte yorgunluk, halsizlik sorununu ortadan kaldırır ve iyi uyku sağlar. A ve D vitaminleri yönünden oldukça zengin olan hamsi, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Hamsi iyot bakımından da zengindir ve beyin sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Ancak hamsiyi kızartmadan, buğulama yöntemiyle pişirmelisiniz.

Hamilelikte, tazeliğine ve mevsimine dikkat edildiği müddetçe balık rahatlıkla tüketilebilir. Ancak bazı balık türleri yüksek oranda cıva içerdiği için bebeğin beyin ve sinir gelişimini olumsuz etkileyebilir. Hamsi, palamut ve uskumru gibi balıklar küçük olup uzun yaşamadıkları ve yüzey balığı olduğu için daha az cıva içerirler. Hamileler için bu balıklar uygun olacaktır.

Balığa limon sıkılır mı?: Balığın yanında genelde asitli içecekler tercih edilir. Fakat bu tarz asitli içecekler balığın vücuda yararlı etkilerini azaltacaktır. Taze limon sıkılmış soda, balığın yanında daha doğru bir tercih olacaktır. Limonu balığa da sıkabilirsiniz. Limonun içerisindeki antioksidanlar ve C vitamini balıktaki Omega-3 yağ asidinin vücutta kullanımını artırır. Balığın kalsiyum oranından yararlanmak isteyenler ise yanında roka yemeyi tercih etmemeli. Çünkü rokanın içeriğinde bulunan yüksek demir, balık ile birlikte yendiğinde kalsiyum emilimini azaltır.

Balığın yanında soğan yiyin: Ayrıca balık tüketimi kan şekerinde düşüşe neden olabilir. Yanında yiyeceğiniz soğan ise kan şekerinin dengeli bir seviyede tutulmasını sağlar ve sindirimi kolaylaştırır.

Balığın yanında ayran içilir mi?: Balık tazeyse yanında ayran içebilirsiniz. Fakat bayatsa balığın protein yapısında bulunan histamin miktarı artar ve tüketildiğinde vücutta toksik etki yaratabilir.