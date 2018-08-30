Bakın yatakta kimin sözü geçiyor?

İşte burçlara göre cinsellik gücü ve burçların yataktaki özellikleri...

KOÇ

Erkek: Koç erkeği son derece ateşlidir. Bedenin ihtiyaçları son derece önemlidir. Hiçbir kadının peşinden koşmaz. Avlamayı sever. Sekse oldukça düşkün, erotik iç çamaşırları oldukça ilgisini çeker. Boyun bölgelerinin öpülmesinden çok hoşlanırlar. Sadomazoşist eğilimleri vardır.

Kadın: İlişkide hakim olan taraftır. Sekste yönetimi elinde tutmak ister. Hiçbir erkeğe boyun eğmekten hoşlanmaz. Adam gibi adam ister karşısında. Yılışıklıktan hoşlanmaz. Eğer bir erkeği beğenmişse seks yaşamaktan çekinmez. Burcun kadını ve erkeği için seks her yerde yapılabilir, yeter ki bedenler birbirini istesin. Bazen halının üstünde, bazen sinemada, kimi zaman dağın tepesinde. Önemli olan adrenalin.

BOĞA

Erkek: Yatakta müthiş tutkuludur. Bedensel zevk, yemek içmek kadar önemlidir. Şehvetli ve oldukça güçlüdür. Kadınına sahip çıkar. Fiziksel cazibeye önem verir. Ön oyun en vazgeçilmez tutkusu. Masaj, güzel bir yemek, ipek çarşaflar, mum ışığında banyoda seks vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kadın: Lezzetli bir akşam yemeği tutkularını çoğaltıcıdır. Dokunulmaktan, güzel sözlerden hoşlanır. Erkeğe güven duymuşsa seks yaşamaktan çekinmez. Öpüşmek, koklanmak, masaj onu canlandırır ve sekse hazırlar.

İKİZLER

Erkek: Üzerine ilgi toplamasına bilen kadınlardan hoşlanır. Fantezilerine oldukça düşkün. Kulağına erotik sözler söylenmesi, okşanmak, kulaklarının öpülmesi, öpüşmek favorileri arasında yer alıyor. Yer sorunu yok. Ancak kadının yaratıcı olması lazım. Ofiste, arabada, seyahat esnasında verilen bir molada, masanın üstünde, dans ederken elle yapılan temaslar hoşuna gidiyor.

Kadın: Öpüşmekten ve konuşmaktan hoşlanıyor. Ön oyunları seviyor. Erkeğinin onu mesajla uyarması hoşuna gidiyor. Sekste oldukça zeki. Erkekle flört etmeyi seviyor ancak bağlanmaktan hoşlanmıyor. Eğer erkekten hoşlanmışsa lafı uzatmadan sevişmek istediğini söylüyor.

YENGEÇ

Erkek: Kadınlar tarafından çekici bulunuyor. Gizemli bir adam. Onu çözmek zor. Duygusal mesajlar, konuşmalar onu çok etkiliyor. Reddedilmek onu çok üzüyor. Göğüs uçları hassas noktaları. Diğer burçlara göre cinsellik konusunda kıyaslarsak oldukça kıskançtır. Romantik bir yatak odası, saten çarşaflar üzerinde seksten zevk alıyor.

Kadın: Erojen bölgelerine elle temastan hoşlanıyor. Güzel bir yemek, romantik bir gece, ihtiraslı bir şekilde öpülüp kulağına sevgi sözcükleri söylenmesi onu çıldırtabilir. Deniz kenarında dolaşıp, gece Ay ışığında kumsalda sevişmek en önemli fantezisi.

ASLAN

Erkek: Erotizm duygusu son derece yüksektir. Bu erkek için seks, kendini ifade etme biçimi olarak gayet önemli. Kendini özel hissetmesini sağlayan kadınlara yöneliyor. Ayrıca yanındaki kadının dikkat çekici olmasından hoşlanıyor. Sırt bölgesi oldukça hassas ve duyarlı. Bu bölgeye yapılan masaj ve elle temastan müthiş zevk alıyor. Sekste kimi zaman hoyrat davranıyor. Kadının yatakta şehvetli olmasını istiyor. Yeri geldiğinde yönetimi ona bırakmaktan zevk alıyor. Kamasutra tekniklerini kullanmak en büyük zevki.

Kadını: Her erkeğin hayalini süsleyen bir kadın. Erotik, işveli, gösterip kolay vermeyen cinsten. Akıllı. Çılgın partilerden hoşlanıyor. Kaliteli bir şarap, şık bir ortam, erkeğin kolayca teslim olmaması onu zevklendiriyor. Aşk oyunlarının kraliçesi bu kadın erkeği kendisine kurban etmeyi, onu delirtmeyi seviyor. Sekste sınır tanımıyor. Her türlü oyuna açık.

BAŞAK

Erkek: Kovalamaktan kesinlikle hoşlanmıyor. Ancak kovalanmak hoşuna gidiyor. Eğer bir kadını beğenmişse, bir de sevmişse sekste oldukça güçlü. Başak burcunun erkeğini, diğer burçlara göre cinsellik konusunda ayıran şey tahrik edilmektir. Parfümden nefret ediyor. Kadının temiz olması yeterli. Bekareti çok önemsiyor. Mümkünse bir kadının ilk erkeği olmaya can atar. Bazen uzaklaşmayı seviyor, o anlarda üstüne gitmemek lazım. Elleri, karın bölgesi, teninin okşanmasından zevk alıyor.

Kadın: Ciddi niyetle yaklaşmayan hiçbir erkekle seks yaşaması pek mümkün değildir. Diyelim ki aşık oldu ayaklarının ve saçlarının okşanması, erkeğin temiz kokması, özellikle banyoda seks onu tahrik olmasına yeter de artar bile. Burcun erkeği gibi, kadını da masajdan oldukça etkileniyor, rahatlamasını sağlıyor.

TERAZİ

Erkek: Ortam çok önemli. Sözgelimi iyi hazırlanmış bir sofra, mum ışığı, şık giyim, kadının anlayışlı ve uyumlu olması erkeği oldukça etkiliyor. Burcun erkeği hakim partner rolünde kadınları beğeniyor. Yani yatakta kadın idareyi eline almayı bilmeli. Jartiyer, ipek gecelikler, erotik iç çamaşırları baştan çıkmasını sağlıyor.

Kadın: İltifattan hoşlanıyor. Terazi burcunun kadınını burçlara göre cinsellik konusunda diğer burçlardan ayıran özelliği ince zevkleri olmasıdır. Öyle olur olmaz her yerde seks yapmakta yana değil. Kabalıktan hiç hoşlanmıyor. Beline sarılması, erkeğin sırt ve boyun bölgesini uyarması, uzun uzun öpüşmesi, ön oyunları romantik sözlerle tamamlaması kadını kendinden geçiriyor. Bir de pahalı hediyelere oldukça düşkün.

AKREP

Erkek: Seks, olmazsa olmazdır. Kadından hoşlansın veya hoşlanmasın önemli olan içgüdüsel olarak doyurulmak. Akrep burcunun erkeğinde cinsellik konusunda sınır yoktur, kadının da aynı şekilde düşünmesini bekler. Sert seks oyunlarından hoşlanıyor. Burçlara göre cinsellik konusunda akrep burcu, istediği her kadını elde eder. Bu özelliği sayesinde diğer burçlardan ayrılır. İkna yeteneği gayet yüksek. Günlük kaçamakları seviyor. Elde et-seviş-bitir taktiğini benimsiyor. Cinsel organlarına elle yapılan temas, oral seks, deri kıyafetler, zevk ve acı şeklinde yaşanan cinsellik onu çıldırtıyor.

Kadın: Kendine güvenen erkeği seksi buluyor. Genelde g-strings kullanıyor. Sekste sertlikten hoşlanıyor. Deri kıyafetler favorisi. Erotik bölgelerinin uyarılmasını bekler. Gizli ve yasak ilişkilerden hoşlanır. Parfüm, tütsü, karanlık, egzotik ortamlar onu büyülüyor. Erkeğin kendisine aşırı duygusal davranmasını sevmiyor. Acı çekmek onu daha fazla tahrik ediyor. Sekste sınır tanımıyor. Yeter ki partneri bunu istemesini bilsin.

YAY

Erkek: Kışkırtılmaktan hoşlanır. Kadın onu istediğini belirtmeli ama tümüyle teslim olmamalı. Tatil aşkları tam bu erkeğe uygun. Sekste sabırsız. Öyle kovalamaca türü ilişkiden hoşlanmıyor. Baldırlarının iç tarafı, kalçalarının okşanması bu erkeği tahrik ediyor. Akıllı kadınları seviyor. Heyecan duymak istiyor. Masaj, banyoda seks favorileri arasında yer alıyor. Uzun uzun öpüşmek hoşuna gitmiyor. Kadının üstte olduğu pozisyon onun favorisi. Açık alanlarda seksi seviyor. Sahilde, ormanda, egzotik yerlerde. Bu özelliği, burçlara göre cinsellik konusunda onu diğer burçlardan ayırıyor.

Kadın: Cinselliğine düşkün, erotik zevkleri yoğundur. Zarif yay kadınları gezip dolaşabilecekleri, rahat hareket edebilecekleri erkekleri tercih ediyorlar. Macerayı seviyorlar. Ancak uzun uzun sevişmekten pek hoşlanmıyorlar. Pasif, evde oturmaktan hoşlanan bir erkekle olmaları mümkün değil. Bir erkeğin Yay kadınının sürekli ilgisini çekebilmesi pek kolay değil. Bu kadın zorlanmaya gelemiyor. Sekste yaratıcılığı önemsiyor. Sözgelimi bir çadırın içinde veya ıssız bir kumsalda, dağın zirvesinde, yolculukta verilen bir molada seksi kışkırtıcı buluyor.

Oğlak

Erkek: Gayet güçlü bir seks dürtüsüne sahiptir. Erkeği de kadını da genel olarak tek eşliliği tercih ediyor. Oğlak erkeği bacaklarına masaj yapılmasından hoşlanıyor. Düzenli seksi benimsiyor. Olur olmaz saatlerde ve ortamlarda sevişmekten hoşlanmıyor. Ayrıca acele yapılan seksi yanlış buluyor. Onun için seks uzun saatler sürmeli ve ön oyunlarla süslenmeli. Güvenmediği kadınla beraber olmaz. Oldukça sadık. Ayrıca kaliteli ortamlarda seks yapmayı seviyor. Sözgelimi pahalı bir otel odası, şehir dışında göl manzaralı bir ev gibi.

Kadın: Oldukça şehvetlidir. Ancak mahremiyeti de çok önemlidir. Olur olmaz ilişkilere girmiyor. Hele hele günü birlik bir aşk ve seks yaşamak ona göre değil. Ancak bir kez güvenini kazandınız mı bu kadın yatakta hakim partner rolündedir. Sınırsız bir şekilde erkeğini mutlu edebiliyor. Ön oyunları seviyor, özellikle oral seksten fazlasıyla hoşlanıyor. Aşırı ciddi bu kadın cinsellikte sınır tanımaz. Yeter ki buna değdiğinize inansın.

Kova

Erkek: Oldukça terstir. Seksi doğal bir ihtiyaç gibi görmekte. Yani ihtiyaç duyarsam yaparım modunda. Sürprizler çok hoşuna gidiyor. Kadının bir gece yarısı onu arayıp seni arzuluyorum demesi ancak bunu sık sık yapmaması, sıra dışı bir ortam hazırlaması, duygusallık beklememesi gerekiyor. Ancak arkadaşlık edebildiği kadınla yatmayı tercih ediyor. Eğer kadın akıllı, orijinal düşünen, yeri geldiğinde mesafe koyabilen bir kişi ise Kovanın ilgisini çekebilir. Tenine nazikçe temas edilmesi, okşanılması ve masaj yapılması hoşuna gidiyor.

Kadın: Mesafe koymasını bilen bir kadındır. Eleştirilmekten hiç mi hiç hoşlanmaz Bu da burçlara göre cinsellik konusunda onu burçlardan ayırır. Canı isterse seks yapıyor istemezse kesinlikle onu ikna etmeniz mümkün değil. Ayak bileklerine yapılan mesaj ve baldırlarının okşanmasından çok hoşlanıyor. Tenine uygulanan masajla kendinden geçebiliyor. Zorlanma ve sertlikten hoşlanmıyor.

Balık

Erkek: Fanteziler son derece önemlidir. Ayak fetişisti olarak biliniyor. Güzel bir ayak görmesin, bu onu oldukça tahrik ediyor. Bu erkek oldukça romantik. Aşık olduğunda sınırsız bir seksi benimsiyor. Kadınına her türlü zevki tattırmakta üstüne yok. Bu erkekle seks yaşadığınızın ertesi günü yastığınızın üzerinde tek bir gül ve hoş bir şiir bulursanız hiç şaşırmayın. Cinsellikte ruhsal birleşmeyi, bedensel hazzı kadar önemsiyor. Bu erkek sevişmek nirvanaya ulaşmaktır. Bu özelliği de burçlara göre cinsellik konusunda diğer burçlardan ayrılması demektir. Parfüm, mumlar, tütsüler, şarap rengi çarşaflar üzerinde seksi kışkırtıcı buluyor.

Kadın: Aşık olmadan seks yaşamaktan yana değil. Geyşa ruhlu bu kadın sevdiği erkeği rahatlatmayı, ona hizmet etmeyi seviyor. Yükseleni Ateş(Yay, Koç, Aslan ve Hava grubu olan İkizler, Terazi ve Kova olan Balık kadınları ise cinsellikte hakim partner pozisyonunda olmayı tercih ediyor. Balık kadınları genel olarak ruhsal birleşmeye önem veriyor. Cinsellikte ayaklarının okşanması, öpülmesinden hoşlanan Balık kadınları şehvetin doruğuna çıkıyorlar. Mumlar, parfümler, tütsüler, şömine ateşi, saten çarşaflar sekste favorileri arasında yer alıyor.