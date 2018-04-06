Bağcıların Otistik Chopin'i

Her ne kadar ülkemizden başarılı müzisyenler çıksa da çocukları eğitim hayatlarının başında müziğe ve sanata yönlendirme konusunda yetersiz kalıyoruz. Birçoğunun tek amacı sadece derslerini geçmek ve sınavlarda başarılı olabilmek oluyor. Otizmli çocuklar ise eğitim konusunda çok daha farklı ve özel metodlara ihtiyaç duyuyorlar.

İstanbul, Bağcılar’da yaşayan Azat Çalğın’a küçük yaşlarda otizm tanısı kondu ancak öğretmeni sayesinde müziğe olan yeteneği keşfedildi. Şimdi, özel yeteneği sayesinde duyduğu bir müziği 1 kere dinledikten sonra çalabiliyor, aynı anda çalan 5-6 notayı ayırt edebiliyor…

14 yaşındaki otizmli çocuğun annesi Sevinç Çalğın, oğlunu 9-10 aylıkken söylenenlere tepki vermemesi ve bakışlarını kaçırması nedeniyle doktora götürdü ve Azat’a otizm tanısı kondu

Otizm tanısı konduktan sonra Azat, özel eğitimler almaya başladı. Henüz 3 yaşındayken bile konuşamadığı halde duyduğu bir şarkıyı ezberleyip söyleyebiliyordu

6 yaşında otistikler okuluna başladı. Bu sayede öğretmenleri müzik yeteneğini fark etti ve onunla özel olarak ilgilenmeye başladılar

Bir hayırsever sayesinde eve piyano alındı ve Azat’ın davranışlarında piyanoyla birlikte büyük iyileşmeler görülmeye başlandı

Genellikle bir şarkıyı 1-2 kez dinledikten sonra ezbere çalabiliyor ve kendi müziğini üretiyor

Azat’ın sahip olduğu absolut kulak yani kesin (mutlak) işitme, çok az görülen, doğuştan gelen bir yetenek ve tarihteki çoğu önemli besteci de absolut kulağa sahipti

Uyurken ve uyanırken annesi mutlaka klasik müzik açıyor ve oğlunun büyük bir salonda dinleyicilere piyano çalacağı günleri hayal ediyor



Annesinin tek isteği ise sokağa çıktıklarında Azat ve diğer otizmli çocukları görenlerin korkmaması. “Bizim için farkındalık çok önemli. Sokağa çıktığımız zaman çocuğumuza insanların yabancılık çekmemesi gerekiyor. Bütün otizmli çocuklar çok masum ve zararsızlar, ürkekler. Biz yolda yürürken insanlar, zarar verecek diye çekiniyor. Bizim çocuklarımız asla kimseye zarar vermez. Bizim çocuklarımızdan çekindikleri zaman içimiz acıyor.” diyor Sevinç Çalğın.

Yetenekli çocuk, aynı zamanda kitap okumayı da çok seviyor. Sabahattin Ali’nin neredeyse tüm kitaplarını okuyor ve aynı zamanda Uğur Dündar hayranı

Azat’ı 7 yıldır çalıştıran müzik öğretmeni Sinan Arsel de Azat’ın Absolut kulağa sahip olduğunu ve çok yetenekli olduğunu söylüyor



“Absolut kulak diyoruz. Piyanodaki sesleri, isimleriyle duyabiliyor, frekanslarını tanıyabiliyor. Aynı anda 5-6 sese bassak, bunları tek tek ayırabiliyor. Çok marifetli ve güzel elleri var Azat’ın. Piyano armonik, çok sesli bir çalgı. Azat’ı piyanoya yönlendirdim. Klasik müziğe yönlendirmeye çalışıyorum. Azat’la kısa sürede çok yol aldık. 7 yıl önce şımarık, yaramaz bir çocuktu. Piyanoda benim başka çocuklara çalıştırdığım melodileri çift elle çalıştı. Kendisini o bana fark ettirdi.”

Azat’ın şimdiki hedefi ise güzel sanatlar lisesine gidip ardından konservatuara girebilmek…