Babalar Günü'nde hangi burca ne hediye almalı?

16 Haziran Pazar Babalar Günü... Babanıza sevginizi göstermenin yollarından biri de ona hoşuna gideceği bir hediye almak! Babasının bu özel gününü kutlamak isteyen ve kaçırmak istemeyen bir çok kişinin imdadına astroloji yetişti.

İşte her burç için alternatif hediye önerileri.

KOÇ

Hareketli ve özgür Koç burcuna oto aksesuarları, mp3 çalar, çakı, traş makinesi, spor ayakkabı, kaliteli bir t-shirt, spora düşkün olduklarından spor malzemeleri ve spor kıyafetleri, tuttuğu takımın kombine biletleri veya onu heyecanlandıracak bir maç bileti hediye verebilirsiniz.

BOĞA

Rahatına ve boğazına düşkün Boğa burcu için masaj koltuğu, minder, puf, okuma koltuğu, cüzdan, ajanda, terlik, tıraş losyonu, balık oltası, bahçe aletleri, kravat, güzel bir yemek hediye seçeneklerinizden bazıları olabilir.

İKİZLER

İletişimci, öğrenmeye meraklı, zeki, sosyal ilişkileri kuvvetli, her türlü yeniliğe açık olan İkizler’e kitap, cep telefonu, bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi, seyahat çantası, kalem, maket arabalar, anahtarlık hediye edebilirsiniz.

YENGEÇ

Geçmişe bağlı, gelenekçi Yengeç burcuna antika eşyalar, saatler ve fotoğraflar, özel bir takvim, evdeki çalışma odasına uygun bir obje, resim çerçevesi, albüm, romantik bir dvd, hediye edebilirsiniz.

ASLAN

Lükse ve kaliteye düşkün olan aslanlar hediye almaya bayılır. Gösterişli ve ona özel yapılmış her türlü objeyi ona hediye edebilirsiniz. Bunun dışında kıymetli olmak şartıyla kol düğmesi, saat, çakmak, kravat, değerli tablolar veya sanat değeri olan hediyeleri de seçimleriniz arasına alabilirsiniz.

BAŞAK

Düzenli ve detaycı Başaklar’a çok pahalı olmayan ve fonksiyonel hediyeler seçebilirsiniz. Hayatlarını organize edecek, çantalar, not defterleri, CD kutuları, kartvizitlik, kalemlik, dijital tansiyon aleti, seyahat ürünleri, bulmaca, kitap, radyo, çeşitli bölmeleri olan seyahat çantaları başaklar için uygun seçenekler olabilir.

TERAZİ

Güzellik ve uyumdan hoşlanan Terazi için görüntü çok önemlidir. Bu yüzden hediyenizin kutusuna ve sunumuna özen gösterin. Güzel bir triko veya hafif renklerde bir gömlek, şık bir ayakkabı, şort, pantolon, bir kalem, cd veya müzik çalar, sevdiği bir müzik aleti alabilirsiniz.

AKREP

Gizemli şeylere meraklı olan Akrep'ler, kendilerini de gizlemeyi çok severler. Onlara gözlük, şapka gibi hediyelerin yanı sıra, masa saati, gece lambası, kamera, ses kayıt cihazı, deri bir kemer, gerilim filmi veya romanları, olta takımı, bornoz, hediye edebilirsiniz.

AY

Maceracı ve araştırmacı bir ruha sahip Yay burcuna, spor malzemeleri, seyahat çantaları, seyahatle ilgili aksesuarlar, felsefe kitapları, ilgi alanına dahil olan resimli büyük kitaplar, iletişimlerini sağlayacak bilgisayarlı cep telefonları, at yarışları ve milli piyango bileti, gümüş parlatıcısı, spor saat gibi hediyeler seçebilirsiniz.

OĞLAK

Geçmişe bağlı ve kuralcı Oğlak burcuna sanat değeri olan objeler, duvar saatleri, fotoğraf albümü ve iş yerine koyacağı şık bir çerçeve, kaliteli bir kol saati, deri tepsiler ve içki setleri, markalı takım elbise, koku, kaliteli bir dolma kalem hediye edebilirsiniz.



KOVA

Her zaman ilginç ve yenilikçi Kova burcuna elektronik ve iletişimle ilgili her tür hediyeyi seçebilirsiniz. Değişik bilgisayar çantası, bilgisayar aksesuarları, kulaklık, CD çalar, maketler, orijinal her türlü obje Kovalar için ideal hediyeler olabilir.



BALIK

Sanatçı ruhlu ve duygusal Balık burcuna su ve denizle ilgili her türlü şeyi hediye edebilirsiniz. Bunun dışında fantastik kitaplar, video oyunu, fotoğraf, rüzgar sörfü veya dalgıçlıkla ilgili hediyeler, su geçirmez mp3 çalar, akvaryum, ayakkabı, çorap babanızın hoşuna gidecek hediye seçimleri olabilir.