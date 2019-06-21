Ayaklar için buzlu su banyosu nasıl uygulanır?

Ayaklarımız vücudumuzun en çok yorulan ve strese maruz kalan kısmıdır. Ayak tabanlarımızda,vücudumuzu etkileyen çok sayıda sinir uçları bulunuyor. Bu bağlamda, ayaklarınız için buzlu su banyosu tüm sorunlarınızla mücadele edebilir.

Paylaştığımız tedavi yöntemini 15 gün boyunca uygulanız gerekmektedir. Bu tedaviyi özellikle gece yapmanızı tavsiye ediyoruz; böylece vücudunuz rahatlamış olur ve buzlu suyun tüm faydalarından kolayca yararlanmış olursunuz

Malzemeler:



-Ayaklarınızın içine tamamen yerleşebileceği genişlikte, ayaklarınızı buz banyosuna daldırmaya yetecek kadar büyük bir kova ya da küvet, su, ortalama 18 adet buz küpü.



Nasıl uygulanır?



Her şey hazır olduğunda, suyun iyice soğuması için bir süre bekleyin. Tamamen içine girecek şekilde ayaklarınızı buzlu suyun içine sokun. İlk birkaç saniye boyunca biraz acı hissedebilirsiniz; ancak endişelenmenize gerek yoktur. Çünkü ayaklarınız suyun içinde hızla ısınacaktır. Bu durum termodinamik yasasından kaynaklanır: Daha sıcak olan vücut, soğuk suyla aynı ısıda olana kadar suyu ısıtacaktır. 15 saniye sonra ayaklarınızı sudan çıkarın..

Bu basit uygulama vücudunuzun daha iyi oksijen almasını sağlayacak ve böylece kaslarınız, kemikleriniz ve organlarınız ihtiyacı olan besinleri alabilecektir.



Aynı zamanda bu yöntemle, her an havada var olan mikrop ve bakterilere karşı vücudunuzu savunmuş olursunuz.