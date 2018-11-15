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Ay ay sebze meyve takvimi

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Günümüzde özellikle büyük marketlerde dört mevsim her türlü sebzeyi, meyveyi bulmak mümkün olsa da sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek, hem sağlık, hem ekonomi açısından çok daha doğru bir hareket. Böylece yerel üreticiye destek olmak ve gıda sisteminin gezegenimiz üzerinde yaptığı etkiyi azaltmak da mümkün.

Ay ay sebze meyve takvimi
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Peki hangi ay hangi sebzeyi meyveyi yemelisiniz? İşte ay ay sebze meyve takvimi... 

OCAK
Sebzeler: Kereviz, lahana, Brüksel lahanası, brokoli, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, kara turp, kırmızı turp.
Meyveler: Elma, nar, portakal, armut, ayva, greyfurt.
Tam zamanı: Brüksel lahanası, pırasa, kereviz, greyfurt. 
Yakında tezgahta: Muz, pazı. 
Zamanı geçmek üzere: Nar, semizotu.

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ŞUBAT
Sebzeler: Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, pazı, ıspanak, pırasa, pancar, defne yaprağı, havuç, turp. 
Meyveler: Elma, portakal, muz, armut, greyfurt, ayva.
Tam zamanı: Pırasa, kırmızı turp, mandalina, muz, kereviz, pazı, hindibağ, frenk soğanı, defne yaprağı. 
Yakında tezgahta: Çağla, kuşkonmaz, fındık turp, roka. 
Zamanı geçmek üzere: Kestane, soğan, lahana.

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MART
Sebzeler: Ispanak, havuç, pırasa, kırmızı turp, brokoli. 
Meyveler: Elma, muz.
Tam zamanı: Pancar, limon, kuşkonmaz, turp, bakla. 
Yakında tezgahta: Çilek, barbunya. 
Zamanı geçmek üzere: Karnabahar, pırasa, mandalina, ıspanak.

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NİSAN
Sebzeler: Taze soğan, taze sarımsak, kuşkonmaz, taze kekik, bakla, marul. 
Meyveler: Yeşil erik, çağla.
Tam zamanı: Enginar, havuç, bezelye, çağla, bebe havucu, taze sarımsak kuşkonmaz, taze kekik. 
Yakında tezgahta: Domates, kiraz, enginar, dolmalık biber. 
Zamanı geçmek üzere: Lahana, brokoli, kereviz. 

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MAYIS
Sebzeler: Enginar, bakla, madımak, semizotu, ebegümeci, domates, salatalık. 
Meyveler: Çilek, yeşil erik, malta eriği, dut.
Tam zamanı: Çilek, patlıcan, domates, arpacık soğanı, erik, barbunya, madımak, ebegümeci.
Yakında tezgahta: Marul, karpuz, kiraz. 
Zamanı geçmek üzere: Beyaz kuşkonmaz.

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HAZİRAN
Sebzeler: Patates, fasulye, bakla, bezelye, kabak, patlıcan, sivri biber, domates, salatalık, kuzu ıspanak, semizotu, rezene, marul, üzüm yaprağı, taze soğan, taze sarımsak, dereotu, dolmalık biber. 
Meyveler: Kiraz, yeşil erik, malta eriği, kayısı, şeftali, dut.
Tam zamanı: Patates, marul, taze fasulye, dolmalık biber, rezene. 
Yakında tezgahta: Bamya, vişne, şeftali, tatlı mısır, mürdüm eriği, salatalık. 
Zamanı geçmek üzere: Erik, çilek, havuç. 

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TEMMUZ
Sebzeler: Domates, salatalık, bezelye, dereotu, taze fasulye, kuzu ıspanak, kabak, patlıcan, semizotu, sivri biber, dolmalık biber, çalı fasulyesi. 
Meyveler: Kayısı, şeftali, kavun, sarı erik, karpuz, ahududu, vişne.
Tam zamanı: Kiraz, vişne, karpuz, kayısı, taze sarımsak, mısır, kavun. 
Yakında tezgahta: Üzüm, böğürtlen, incir, taze ceviz, dut. 
Zamanı geçmek üzere: Enginar, bezelye, kırmızı erik, marul.

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AĞUSTOS
Sebzeler: Kabak, bamya, domates, salatalık, patlıcan, dolmalık biber, sivri biber, taze fasulye, mısır, kırmızı salçalık biber. 
Meyveler: Kayısı, kavun, kırmızı erik, şeftali, vişne, böğürtlen, karpuz, incir, mürdüm eriği, üzüm.
Tam zamanı: Mürdüm eriği, üzüm, bamya, dut, iç bakla. 
Yakında tezgahta: Ceviz, incir, taze fındık, mantar. 
Zamanı geçmek üzere olan: Kiraz.

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EYLÜL
Sebzeler: Mantar, patlıcan, mısır, pazı, biberiye, barbunya fasulyesi, kabak, dolmalık biber, kırmızı biber. 
Meyveler: Mürdüm eriği, fındık, kavun, karpuz, incir, üzüm.
Tam zamanı: Ceviz, taze fındık, bamya, mantar, biberiye. 
Yakında tezgahta: Kestane, pırasa, nar, karnabahar, ayva. 
Zamanı geçmek üzere: Domates, bamya, börülce, karpuz. 

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EKİM
Sebzeler: Mantar, fındık, ceviz, ıspanak, havuç, yer elması, pırasa, lahana, kıvırcık salata, kırmızı turp, karnabahar. 
Meyveler: Armut, ceviz, üzüm, elma, greyfurt, mandalina, muz.
Tam zamanı: Armut, pırasa, karnabahar, nar, yer elması. 
Yakında tezgahta: Elma, kereviz, ıspanak, lahana, mandalina. 
Zamanı geçmek üzere: Kabak, biber, incir, patlıcan, üzüm. 

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KASIM
Sebzeler: Lahana, kereviz, pırasa, yer elması, havuç, ıspanak, karnabahar, pazı. 
Meyveler: Ceviz, kestane, üzüm, elma, muz, mandalina, nar, armut, kivi, greyfurt.
Tam zamanı: Lahana, portakal, mandalina, ayva. 
Yakında tezgahta: Balkabağı. 
Zamanı geçmek üzere: Fındık turpu.

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ARALIK
Sebzeler: Balkabağı, lahana, yer elması, pırasa, Brüksel lahanası, karnabahar, ıspanak, kereviz, havuç, pazı, karalahana. 
Meyveler: Elma, mandalina, portakal, nar, armut, muz, kivi, kestane, greyfurt, ayva.
Tam zamanı: Kestane, balkabağı, kivi, karalahana. 
Yakında tezgahta: Pazı, pırasa, kereviz. 
Zamanı geçmek üzere: Armut, roka.

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