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Asla çiğ tüketmemeniz gereken besinler

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Günümüzde çiğ yiyeceklerin tüketimi giderek artıyor. Birçok kişi sebzelerin çiğ yenmesini öneriyor. Ancak bu durum her sebzede geçerli olmayabiliyor. Hatta sebzeler dışında da çiğ tüketilmemesi gereken yiyecekler bulunuyor.

Asla çiğ tüketmemeniz gereken besinler
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 İşte asla çiğ tüketmemeniz gereken besinler… 

 

Patates: Bütün çiğ patatesler zararlı değil. Ancak patates tam olarak olgunlaşmadıysa ve güneş ışığına fazla maruz kaldıysa, yarım patateste bile solanin maddesi sağlığınızı olumsuz etkileyebiliyor. Patates yeşile döndüğünde tüketmemeniz gerekir. Tüketmeniz halinde kusma, ishal, baş ağrısı ve en kötü senaryoda merkezi sinir sisteminin felce uğramasına neden olabilir. 

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Barbunya: İşte yanlış şekilde yenilirse tehlikeli olabilecek başka 'sağlıklı' bir yiyecek daha. Kırmızı fasulye protein,lif ve antioksidanlarla doludur ancak çiğ yemek midenize zarar verebilir.Çiğ fasulyenin gıda zehirlenmesine neden olmaması için en az 10 dakika kaynatılması gerekir. 

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Sosis: Sosisli sandviçlerde yarı pişrilmiş sosisler aslında sağlığımız için son derece tehlikelidir çünkü çiğ sosiste listeria bakterisi bulunur. Bu tehlikeli bakteri sindirim sistemini bozarak zehirlenmeye neden olabilir. Bu ihtimali ortadan kaldırmam tek yolu ise sosisleri iyi bir şekilde pişirmektir. Uzmanlar, sosisi çiğ bir şekilde tüketmekten kaçınmanız gerektiğinin altını çiziyor.

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Ravent: Çiğ tüketilmesi halinde raventin zehirlenmeye neden olduğunu duymuşsunuzdur. Aslında çiğ tüketmemeniz gereken şey ravent yaprağı. Yaprağında bulunan oksalik asit zehirlenmeye neden olabiliyor.

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Acı badem: Bildiğimiz ve satın alarak tükettiğimiz bademlere tatlı badem denir ve onları tüketmek son derece keyifli ve sağlıklıdır. Ancak acı bademler, tatlı bademlerin kuzenleri gibidir ve tehlikeli hidrojen siyanür, hidrociyanik asit içerirler. Yetişkin bir birey 70 adet çiğ badem yediğinde hayatını kaybedebilir.

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