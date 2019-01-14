Aşkım Kapışmak sevenleriyle Cıty Mall Avm’de buluştu

Etkili iletişim, pozitif yaşam, başarı ve hedef üzerine seminerler düzenleyen, kişisel gelişim danışmanlığı yapan ve bugüne kadar imza attığı kitaplarla adından oldukça söz ettiren Aşkım Kapışmak, 12 Ocak Cumartesi günü City Mall AVM’deydi

İlkleri gerçekleştirmesi ile kendinden söz ettiren City Mall AVM , bu kezde ünlü kişisel gelişim uzmanı ve alanının ‘Best Seller’ Yazarı Aşkım Kapışmak’ı 12 Ocak Cumartesi günü City Mall Avm’de Kıbrıslı sevenleri ile buluşturdu.

Etkili iletişim, pozitif yaşam, başarı ve hedef üzerine seminerler düzenleyen, kişisel gelişim danışmanlığı yapan ve bugüne kadar imza attığı kitaplarla adından oldukça söz ettiren Aşkım Kapışmak, 12 Ocak Cumartesi günü City Mall AVM’deydi.

Son kitabı Elma Dersem Çık’ta yetişkinlikle beraber gelen kaygılarımızı, sorumluluklarımızı ve kaçışlarımızı ele alan Aşkım Kapışmak, yitirdiğimiz çocuk saflığımızı ve heyecanımızı yeniden hatırlamaya bizleri davet ederken, İyi olmanın ne demek olduğuna, mutluluğa nasıl erişileceğine, yaşama sevincimizi yeniden nasıl kazanacağımıza, anın önemine ve daha birçok kavrama değinirken,neşeli, sevgi ve güven sahibi insana nasıl ulaşacağımızın sırlarını verdi. (MHA)