banner255
Kış depresyonuna dikkat
Kış depresyonuna dikkat
44 0
Ne yedirip ne içireceğimizi şaşırdık
Ne yedirip ne içireceğimizi şaşırdık
133 0
 
Basketbolda zirvede LAÜ var
Basketbolda zirvede LAÜ var
20 0
Issız adadaki otel, yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor
Issız adadaki otel, yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor
104 0
Kazanan Kıbrıs’taki pulyacılar
Kazanan Kıbrıs’taki pulyacılar
118 0
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
26 0
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
26 0
banner82

Aşkım Kapışmak sevenleriyle Cıty Mall Avm’de buluştu

banner27

Etkili iletişim, pozitif yaşam, başarı ve hedef üzerine seminerler düzenleyen, kişisel gelişim danışmanlığı yapan ve bugüne kadar imza attığı kitaplarla adından oldukça söz ettiren Aşkım Kapışmak, 12 Ocak Cumartesi  günü City Mall AVM’deydi

banner210
Aşkım Kapışmak sevenleriyle Cıty Mall Avm’de buluştu
banner215

İlkleri gerçekleştirmesi ile kendinden söz ettiren City Mall AVM , bu kezde ünlü kişisel gelişim uzmanı ve alanının ‘Best Seller’ Yazarı Aşkım Kapışmak’ı  12 Ocak Cumartesi  günü  City Mall Avm’de Kıbrıslı sevenleri ile buluşturdu.

Etkili iletişim, pozitif yaşam, başarı ve hedef üzerine seminerler düzenleyen, kişisel gelişim danışmanlığı yapan ve bugüne kadar imza attığı kitaplarla adından oldukça söz ettiren Aşkım Kapışmak, 12 Ocak Cumartesi  günü City Mall AVM’deydi.

Son kitabı Elma Dersem Çık’ta yetişkinlikle beraber gelen kaygılarımızı, sorumluluklarımızı ve kaçışlarımızı ele alan Aşkım Kapışmak, yitirdiğimiz çocuk saflığımızı ve heyecanımızı yeniden hatırlamaya bizleri davet ederken, İyi olmanın ne demek olduğuna, mutluluğa nasıl erişileceğine, yaşama sevincimizi yeniden nasıl kazanacağımıza, anın önemine ve daha birçok kavrama değinirken,neşeli, sevgi ve güven sahibi insana nasıl ulaşacağımızın sırlarını verdi. (MHA)

İlgili Galeriler
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.