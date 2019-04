Arkadaşının burcunu söyle kim olduğunu söyleyim

Astroloji alemi cidden ilginç. İlk önce insanların sadece kendi burçlarını takip ettiği bir alemken, şimdilerde kariyer planlarından giyim stillerine kadar bir çok konu burçlara göre hikaye edilebiliniyor. Biz de yeni bir kategori daha ekleyelim diyerek burçlarına göre nasıl eş dost ediniyoruz işine girdik. İyi okumalar.

Koç



Arkadaşınız şayet bir koçsa eli ayağı, içi dışı durmayan her an heyheylenip her an coşmaya meyilli bir kişiyle karşı karşıyasınız demektir. Hoş, coşkulu ve neşeli haline heyheyli halinden daha sık denk gelseniz de, yine de ummadık bir anda hatta kahkahalar atarken aniden boynuzlarıyla döşünüzü dövebilir.

Boğa



Boğa yakın arkadaşınızsa şanslısınız. Çünkü çoğu kez kendini en sert eleştirdiği yönlerinden biri olsa da, karşısındakini çoğu kez elinde olmadan ileri derecede düşünen tek burçtur. Boğayla bir plan yaptıysanız ekstra bir şeyi organize etmenize gerek yoktur. Boğa her zaman akış planını en ince ayrıntısına kadar düşünmüştür zaten.

İkizler



Adı dengesize çıksa da aslında ortalamaya vurursan hepimiz kadar dengesizdir. Salisede yüz bin tane şeyi düşündüğünden yaya yaya yapılan tembel sohbetlerin insanı değildir. Ne olacak bu mazbata işi diyerek konuya girip, tabii canım devre mülk yatırımı her zaman daha karlıdan çıkabilir.Vicdanı en baskın burçların başında İkizler gelir.

Yengeç



Adeta kamu yararı için yaratılmış arkadaş tipidir. Kalan tüm burçlarla arkadaş olabilen tek modeldir. Çok ilgiden hoşlandığı zamanlarla çok ilgiden aşırı bayıldığı zamanlar yarışır. Ortak kümenin ferdi olmasında iyi bir dinleyici olmasının etkisi büyüktür. Duyguları bazen dalgalı kura bağladığından eşref saatlerinin denklenmesi makbul arkadaşlardan biridir.

Aslan



Sohbetin dümenini kendisine verdiğinizde müthiş eğlenceli ve neşeli haller sergileyen bu arkadaşlar, dikkatinizi başka yere verirseniz içten gelen bir röaaaaarrr sesi çıkararak aynen bir aslana dönüşebilir. Hakimiyet duyguları baskın olduğundan icazet alarak sohbete dahil olmanızı önerir yine de yüksek enerjisinden eksik kalmamanızı temenni ederiz.

Başak



Arkadaşlığı sıkı, derin ve samimidir. Başakların her yaşında aynı olgunlukta olmayı başaran istikrarlı bir tabiatı olduğunu da söyleyebiliriz. Hayata dair idealizmi bazen abartsa da, yumuşak karnını yakalarsanız eksik gediğinizi görmezden gelebilir. Hayatta her zaman B planıyla ve tedarikli giden bu arkadaş, hemencecik samimiyete geçemeyen bir süre tartıp biçen yapısıyla tanınır.

Terazi



Akılcılığı o kadar kutsar ki, birlikte en eğlendiğiniz, fırlamalık yaptığınız anlarınızda bile öhömm neyse tamam ne diyorduk diyerek TRT ciddiyetine anlık geçiş yapabilir. Arkadaşlığınızın dekoderi gibidir. Anlaşılmayan durumları analiz yeteneği olsun, muallakta olan durumları netlik bükücüsü edasıyla netleştirmesi olsun herkesin hayatının bir yerinde tecrübe etmesi gereken bir arkadaş modelidir.

Akrep



“Stresli & neşeli bir arada” diye bir tabir olsa layıkıyla alıp taşıyacak arkadaşlardır. En neşeli zamanlarında bile derinlerinde bir yerde gıyır gıyır bir tedirginlik yattığını yıllar geçip onu daha iyi tanıdığınızda anlarsınız. En bariz özellikleri hasbel kader birini kırdıysa o konuyu dert edip halletmeden kendine gelememesidir. Çok insan tanır azıyla uzun yıllar bağlantıda kalırlar. Genelde kıskançlıkları konuşulur ama yakın buldukları insanları doz aşırı kıskandıkları pek görülmemiştir.

Yay



Hakikaten paralel evren diye bir şey varsa yaylar her şeye olduğu gibi arkadaşlığa da paralel evrenden bağlanırlar. Sevdikleri ilişkilere bağlı ve iyi birer ilişki emektarı olan yaylar, genellikle güzel zaman geçirmeye odaklı olduklarından çok dertleşmeye ağlaşmaya gelmezler. Yay gibi gergin değil aslında ok gibi hızlı tavırlarıyla arkadaşlıklarında seri neşeli sohbetlerden hoşlanan kimselerdir.

Oğlak



Mimiklerini bile slow motion hareket ettiren oğlaklar mezara kadar sürecek arkadaşlıktan yanadır. Dışa dönük görünseler de yakından tanıyanlar onun ketumluğunu iyi bilir. Ancak güvenli sularda olduğunu hissederse kendini açabilen oğlaklar, başta gıcık olunup sonra sevilen arkadaş kategorisinde birinciliği kolay kolay kimseye kaptırmaz. Pek duygularını belli etmese de, karşısındakini anlamak için kendi içinde çabaladığından emin olabilirsiniz.

Kova



Arkadaşlarının adeta içinden geçebilme potansiyeline sahip lirik kovalar, arkadaşlarını çocuklarını her an yoklayan hafif takıntılı ebeveynler gibi yoklarlar. Dakikada 10.000 kelimenin kullanıldığı arkadaşlıklarda bir tarafın kova olması muhtemeldir. Netliklerini kaldırmak herkesin harcı değildir, biraz cesaret az biraz da moral motivasyon gerektirir. Genelde keyifliyse yüksek sesle, keyifsizse yine yüksek sesle duygu dünyasını yansıtır.

Balık



İkizlere yapışan dengesizlik yaftası aslında balığa da yapışmıştır. Tamam kaygan yapılarından dolayı duygu durumları bir saat içinde birkaç tur atabilir fakat arkadaşlıklarında yaklaşımları genelde stabildir. Kalıcı arkadaşlıklar peşinde olan balıklar yeni insanları hayatlarına pattadanak sokmak istemezler fakat herkesle de arkadaş olabilirmiş havasını etrafa çok güzel salarlar.