Anneler dikkat: Aklınıza bile gelmez!

Annesinin saçı az daha parmağından edecekti

İngiltere'da yaşayan Alex Upton 10 haftalık bebeği Ezra'nın başına gelen olayı fotoğraflayıp sosyal medyadan paylaşınca fotoğraf bir anda viral oldu.

Bebeğinin nedensiz ağlamalarına anlam veremeyen Alex, çok geçmeden ağlamanın saç telinden kaynaklandığını buldu.

Dört ayak parmağında 12-14 saat boyunca sarılı kalan saç teli küçük bebeğin kan dolaşımını kesti. Biraz daha geç fark edilseydi bebek parmaklarından olacaktı.

Anne Alex yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: ''Ona bir şey olacak diye çok korktum. Oğlumun acı içinde ağlamalarına anlam veremiyordum. Sütünü içmiyor sadece ağlıyordu.

Vücudunu kontrol ettiğimde ayak parmaklarına saç dolandığını fark ettim ve ayak parmaklarından biri şişmişti. Hemen saçları çekmeye başladım ancak inanılmaz sıkı dolanmıştı. Saçalrı çıkarttım ancak, yine de doktora götürdüm. Enfeksiyon kaptığı söylendi; anti-bakteriyel krem verdiler.