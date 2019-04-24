Anne ve Babaların Dikkatine: Çocuklarda 2 Yaş Sendromu

Bildiğiniz gibi bebeğiniz rahminize düştüğü andan itibaren sürekli bir gelişme halindedir ve bu gelişme dünyaya geldiğinde de devam eder. Fiziksel gelişmenin yanı sıra psikolojik gelişme de bebeğiniz büyüdükçe gözlemleyebileceğiniz bir durumdur. Bu gelişmeyi net bir şekilde görebileceğiniz ilk dönem ise 2 yaş sendromudur. Peki, 2 yaş sendromu nedir, bu dönemde çocuklarda ne gibi davranış değişiklikleri görülür ve anne babalar 2 yaş sendromu süresince neler yapmalıdırlar?

2 yaş sendromu nedir?

Bebekler, annelerine muhtaçtırlar. Her an anneleriyle birlikte olduklarından ve tüm gereksinimlerini gidermenin yolu anne olduğundan kendilerini onunla bir gibi düşünürler. Bebeğiniz geliştikçe ve keşfettikçe kendisinin, sizden bağımsız bir birey olduğunu fark eder. Genellikle 18 ay civarı başlayan bu keşif çocuğunuzun, bebeklik döneminden çocukluk dönemine geçişidir. Bu dönem bebeğiniz 36 aylık olana kadar devam edebilir. Çocuğunuzun davranışlarında büyük değişikler olan bu dönem "2 yaş sendromu" olarak adlandırılır. Bu dönemi çocuğunuzun yaşadığı erken ergenlik olarak görebilirsiniz.

2 yaş sendromunda çocuklar neler yapar?

2 yaş sendromu süresince bebeğiniz kendi davranış ve düşüncelerini kabul ettirmek ister. Kendi istediği olsun diye sizinle uzlaşmaz ve inatlaşabilir. Bu dönemde bebeğiniz; oyun saatini uzatmak, uyumamak, siz onun için başka bir şey planlarken kendi istediği eylemi yapmak, yemek yememek için diretebilir. Kendi istediğini yaptırabilmek için daha sinirli, daha huysuz olabilir ve sık sık ağlayabilir. Yaşıtlarına, ebeveynine vurma ya da eşyaları kırma, zarar verme eylemleri de bu dönemde çocuğunuzda görebileceğiniz davranışlardır. Çocukların bu tutumlarından dolayı 2 yaş sendromuna "çocukluk döneminde negativizm" de denilebilir.

Ebeveynler çocuklarına nasıl davranmalıdır?

2 yaş sendromu çocuğunuzun davranışlarında değişimlerin olduğu bir çatışma sürecidir. Bu, sizin de davranışlarınızda bazı değişikler yapmanız gerekebileceğinin bir göstergesidir. Çocuğunuz ve sizin için yepyeni bir dönem başlıyor, zorlamanız normal. Peki, çocuğunuzun gelişimini olumsuz yönde etkilememeniz, onunla daha sağlıklı bir iletişim kurabilmeniz için nasıl davranmalısınız?

• Çocuğunuzu katı kurallarla eğitmemelisiniz. İyi davranışlarını ödüllendirebilirsiniz fakat kötü davranışlarını cezalandırmamalısınız.

• Onu anlamaya çalışmalı sürekli iletişim halinde olmalısınız. Yaptığının doğru ya da yanlış olduğunu belirten kısa süreli konuşmalarınız ve kullandığınız sakin, arkadaşça dille yaptığının nedenini açıklamasını istemeniz bu dönemi daha kolay geçirmesini sağlayacaktır. Ayrıca yaşadığı ortamı keşfedebilmek için sorduğu sorulara da onun anlayacağı bir dilde cevap vermelisiniz.

• Onunla inatlaşmamalı ve ona zarar verecek bir durum olmadıkça yaptıklarını engellememelisiniz. Böylece çocuğunuz yaptıklarının sonucunu görebilecek, keşfedebilecek ve kendine güveni artacaktır.

• Bu dönemde çocuğunuzun istediği şeye karşılık daha çok isteyebileceği bir şey önerebilir, yeni oyunlar sayesinde dikkatini dağıtabilirsiniz.