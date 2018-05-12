banner107
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
237 0
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
179 0
Anastasiadis 2023 hedefini açıkladı
Anastasiadis 2023 hedefini açıkladı
66 0
İri ve güçlü pick-up 2019 Yeni GMC Sierra
İri ve güçlü pick-up 2019 Yeni GMC Sierra
36 0
Cihangir, küçük köyün büyük hikayesini yazdı
Cihangir, küçük köyün büyük hikayesini yazdı
187 0
Ve Yakın Doğu Melekleri yine finalde
Ve Yakın Doğu Melekleri yine finalde
26 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
527 0
Girne – Hamitköy maçı belirleyeci olacak
Girne – Hamitköy maçı belirleyeci olacak
225 0
banner82
banner147

Anne Olunca Anlarsın

banner27

Sadece Anne Olunca Anlayacağımız 8 Duygusal Şey

Anne Olunca Anlarsın
banner137

Herkes anneliği tanımlamaya çalışıyor. Çok kutsal, çok güzel bir duygu gibi gösterişli kelimeler havada uçuşuyor. Ama aslında anneliğin nasıl bir duygu olduğunu anne olunca anlayacağımızı yine anneler söylüyor. Ne yaparsak yapalım, hangi kitabı okursak okuyalım sadece o duyguyu tattığımız zaman anlayacağımız bir şey anne olmak. Ve yine sadece anne olduğumuz zaman anlamlanacak “Anne olunca anlarsın” sözü…

Annelerimizden duyduğumuz “Anne olunca anlarsın” sözüne çoğu zaman kulağımızı tıkarız. Ama bu anneler gününde, anne olsak da olmasak da; yanında annemiz olsa da olmasa da anne olunca neleri anlayacağımıza bir bakmak, onları biraz olsun anlamak istedik. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun!

1. Kendinden çok çocuğunu düşünmek

kendinden Ã§ok Ã§ocuÄunu dÃ¼ÅÃ¼nmek ile ilgili gÃ¶rsel sonucu
Bir zamanlar sadece kendini düşünürken artık dünyadaki en önemli şeyin çocuğun olması. Sadece onun için yaşamak ve onun için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olmak…


 

2. Evin tüm işlerine yetişmeye çalışırken çocuğundan biraz olsun yardım beklemek

 ev iÅleri ve Ã§ocuklar ile ilgili gÃ¶rsel sonucu
Anneler genelde evin tüm yükünü sırtlanırlar. Her ne kadar yanlış olsa da biz çocuklar ev işlerinin sadece annenin yapması gereken şeyler olmadığını çok geç fark ederiz. Belki de hala farkında değiliz. Herkesin yaşadığı bir evde herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin farkına varalım, mesela bu anneler gününde harekete geçebiliriz!

3. Yemeyip yedirmek, giymeyip giydirmek

Ã§ocuÄa yemek yedirmek ile ilgili gÃ¶rsel sonucu
İlginçtir ki anneler önce çocuklarını düşünürler. Çok istedikleri bir şey varsa önce çocuğunun çok istediği şeyi alırlar, önce çocuklarına yedirirler sofraya en son onlar gelirler. Ne büyük fedakarlık, anne olmadan anlayabilir miyiz?

4. Uyumayı çok severken sabaha kadar çocuğunun başında gözüne uyku girmeden beklemek

Ä°lgili resim
Uyku birçok insan için önemlidir ev bir keyif unsurudur. Hatta annemize şaşırırız; nasıl bu kadar erken kalkıyor, nasıl bütün gece uykusuz kalabiliyor diye. Erken de kalkılıyormuş, uykusuz da kalınıyormuş; eğer söz konusu çocuğunuz ise.


 

5. Eve geç kalan çocuğunu korkuyla merak etmek ve sürekli “Neredesin, gel artık geç oldu” diye aramak

eve geÃ§ gelen Ã§ocuklar ile ilgili gÃ¶rsel sonucu
Bu hep şikayet ettiğimiz bir şeydir. Merak etme anne diye sakinleştirmeye çalışsak da asla anlamazlar. Hatta araya başka tatlı sert tehditler girer, bacaklar kırılır, “Vallahi ben karışmam babana anlat”lar havada uçuşur. En büyük şoku da kendinizi çocuğunuza “Neredesin, gel artık geç oldu” diye yakınırken bulduğunuzda yaşarsınız.

6. Grip bile olmuş olsa çocuğuna binbir nasihat vermek

anneler ve Ã§ocuklarÄ± ile ilgili gÃ¶rsel sonucu
“Nane limon iç”, “Terleme”, “İlaçlarını vaktinde al”, “Bu soğukta dışarı çıkma” ve daha neler neler. Aslında hepsi karşılıksız sevgi ve saf endişeden ibaret…

7. “Anne sözü dinlemezsen böyle olur” diye söylenmek

2. Evin tÃ¼m iÅlerine yetiÅmeye Ã§alÄ±ÅÄ±rken Ã§ocuÄundan biraz olsun yardÄ±m beklemek ile ilgili gÃ¶rsel sonucu
Annelerimiz sürekli anne sözü dinlemediğimizden yakınırlar. Biz ise kötü giden şeyleri onları dinlememize değil bambaşka şeylere bağlarız. Belki de hep onlar haklıdır.

8. Çocuğunuz büyük hatalar yapsa bile her şeye rağmen onu tüm sevginizle kucaklayabilmek


En çok da bu bağışlayıcı özelliklerine şaşırırız. Yaptığımız hataların farkına vardığımızda ben annemin yerinde olsa neler yapardım deriz. Ama onlar sadece sarılırlar ve iyi olmamızı isterler…

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.