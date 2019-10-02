Aloe Veranın 8 İnanılmaz Faydası

Aloe vera faydaları sebebiyle binlerce yıldır kullanılan oldukça popüler ve şifalı bir bitkidir. En çok cilt yaralanmaları tedavisi için bilinse de aloe veranın sağlığa faydaları oldukça fazladır. Bu yazıda aloe veranın faydalarını sizler için açıklayacağız.

1. Aloe vera sağlıklı bitki bileşikleri içerir

Aloe vera, yapraklarında su depolayan kalın ve kısa gövdeli bir bitkidir.

Kozmetik, ilaç ve gıda endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve dünya genelinde yıllık ortalama 13 milyar dolarlık piyasa değerine sahiptir.

Aloe vera, yaklaşık 30-50 cm uzunluğa kadar büyüyebilen kalın, sivri ve etli yeşil yaprakları ile bilinir.

Her yaprak, su depolayan sümüksü bir dokuya sahiptir. Bu sümüksü, su dolu doku, aloe vera ürünlerinde kullanılan maddedir.

Bu jel, vitaminler, mineraller, amino asitler ve antioksidanlar dahil bitkideki biyoaktif bileşiklerin çoğunu içerir.

ÖZET

Aloe vera kozmetik, ilaç ve gıda endüstrisinde kullanılan popüler şifalı bir bitkidir. Yaprakları sayısız faydalı bileşik içeren jel benzeri bir madde ile doludur.

2. Aloe veranın antioksidan ve antibakteriyel özellikleri vardır

Aloe vera jeli, polifenoller olarak bilinen geniş bir madde ailesine ait olan güçlü antioksidanlar içerir. Antioksidanlar sağlık için önemlidir.

Bu polifenoller, Aloe vera içindeki diğer bazı bileşiklerle birlikte, insanlarda enfeksiyonlara neden olabilecek bazı bakterilerin büyümesini önlemeye yardımcı olabilir.

ÖZET

Aloe vera, çeşitli güçlü antioksidan bileşikler içerir. Bu bileşiklerin bazıları zararlı bakterilerin gelişmesini önlemeye yardımcı olabilir.

3. Aloe vera yanıkların iyileşmesini hızlandırır

Aloe vera en çok topikal olarak kullanılır ve cilde sürülür.

Uzun zamandır yanık yaraları, özellikle de güneş yanıkları için bir tedavi yöntemi olarak bilinmektedir.

Aslında, FDA ilk aloe vera merhemini 1959’da cilt yanıkları için reçetesiz satılan bir ilaç olarak onayladı.

Çalışmalar, aloe veranın birinci ve ikinci derece yanıklar için etkili bir topikal tedavi olduğunu göstermektedir.

Yapılan 4 bilimsel çalışma aloe veranın geleneksel ilaç tedavisine kıyasla yanıkların iyileşme süresini yaklaşık 9 gün azaltabileceğini göstermiştir.

Aloe veranın diğer yara türlerini iyileştirmeye yardımcı olduğuna dair kanıtlar kesin değildir.

ÖZET

Aloe veranın yanık yaralarını hızla iyileştirdiği kanıtlanmıştır ancak diğer yaralar üzerindeki etkisi konusunda yeterli bilimsel çalışma yoktur.

4. Aloe vera diş plağını azaltır

Diş çürüğü ve diş eti hastalıkları çok yaygın sağlık sorunlarıdır.

Bunu engellemenin en iyi yollarından biri dişlerdeki plak birikimini azaltmaktır.

300 sağlıklı birey üzerinde yapılan bir çalışmada aloe vera suyu içeren gargara ile standart gargara karşılaştırıldı.

4 günlük kullanımdan sonra, aloe veralı gargaranın diş plağını azaltmada standart ürünler kadar etkili olduğu bulundu.

Başka bir çalışmada, aloe vera ağız suyunun 15-30 günlük bir süre boyunca kullanıldığında benzer faydaları olduğu bulundu.

Aloe veranın dişe en büyük faydalarından biri ağızda plak üreten bakterileri öldürmesidir.

ÖZET

Aloe vera suyu diş plağı birikimini azaltmada standart ağız gargarası kadar etkilidir.

5. Aloe vera ağız yaralarını tedavi etmeye yardımcı olur

Aloe vera faydaları ağız sağlığı konusunda da size yardımcı olabilir. Birçok insan, yaşamlarının bir noktasında ağız içi pamukçuk, uçuk, ülser ya da yara ile karşılaşmıştır.

Bu yaralar genellikle dudağın altında, ağzın içinde oluşur ve yaklaşık 7-10 günde geçer.

Çalışmalar, aloe vera tedavisinin ağız ülseri iyileşmesini hızlandırabileceğini göstermiştir.

Tekrarlayan ağız ülseri olan 180 kişinin katıldığı 7 günlük bir çalışmada, yaralı bölgelere uygulanan aloe vera, ülserlerin boyutunu azaltmada etkili olmuştur.

Bununla birlikte, aloe vera konvansiyonel ülser tedavisinden daha etkili bir tedavi yöntemi değildir.

Başka bir çalışmada, Aloe vera jeli sadece ağız ülseri iyileşmesini hızlandırmakla kalmadı, yaralardan kaynaklı ağrıyı da azalttı.

ÖZET

Aloe veranın, ağız ülseri ve yaralarının iyileşmesine yardımcı olduğu görülmüştür.

6. Aloe vera kabızlığı azaltır

Aloe vera genellikle kabızlığı tedavi etmede kullanılır.

Burada aloe veera jeli değil lateksi kullanılır.

Lateks, yaprağın kabuğunun hemen altında bulunan yapışkan, sarı renkli tortudur.

Bu etkiyi lateksin içerisinde bulunan ve laksatif etkilere sahip olan aloin veya barbaloin maddeleri yapar.

Bununla birlikte bu kullanım hakkında bazı endişeler mevcuttur. Bu nedenle de Amerika’da 2002 yılından itibaren aloe vera reçetesiz olarak satılmamaktadır.

Yaygın kanının aksine aloe vera, irritabl bağırsak sendromu ve inflamatuar bağırsak hastalığı gibi diğer sindirim bozukluklarına karşı etkili değildir.

ÖZET

Aloe vera lateksinin güçlü müshil etkileri vardır, kabızlığın tedavisinde faydalıdır. Ancak diğer sindirim sistemi hastalıklarına etkisi konusunda veriler yoktur.

7. Aloe vera cilde iyi gelir ve kırışıklıkları önler

Aloe vera faydaları konusunda ilk sırada cildi yenilemesi, gençleştirmesi ve kırışıkları önlemesi gelir. Aloe vera jelinin cildin yaşlanmasını yavaşlattığına dair kanıtlar bulunmaktadır.

45 yaş üstü 30 kadınla yapılan bir çalışmada, jelin topikal uygulamasının kollajen üretimini arttırdığı ve 90 günlük bir süre zarfında cilt elastikiyetini arttırdığı görülmüştür.

Başka bir çalışmada, aloe veranın cilt kızarıklığını azalttığı ancak aynı zamanda cilt hücrelerini de susuz bıraktığı görülmüştür.

Aloe veranın sedef hastalığı ve radyasyon dermatiti gibi cilt hastalıklarını tedavi edebileceğine dair bazı kanıtlar bulunmaktadır.

ÖZET

Yapılan araştırmalar aloe veranın cilt üzerinde yaşlanma etkilerini azalttığını gösterir. Ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

8. Aloe vera kan şekeri seviyesini düşürür

Aloe vera geçmişte geleneksel bir diyabet (şeker hastalığı) ilacı olarak kullanılmıştır. İnsülin duyarlılığını arttırdığı ve kan şekeri yönetimini iyileştirdiği söylenir.

Tip 2 diyabet hastalarıyla yapılan bazı çalışmalarda aloe vera ekstraktının belirli yararları olduğu öne sürülmüştür ancak bu çalışmalar çok destek görmemektedir. Bu nedenle aloe verayı bu konuda önermek doğru değildir. Ek olarak, uzun süreli aloe vera takviyesi nedeniyle ortaya çıkan bazı karaciğer hasarı vakaları da vardır.

ÖZET

İlk kanıtlar aloe veranın kan şekeri yönetimine yardımcı olabileceğini göstermektedir ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Aloe vera takviyeleri uzun vadede tehlikeli olabilir.

SONUÇ

Aloe veranın cilt, diş ve diş etine olan faydaları kesindir. Haricen kullanımda son derece etkili sonuçları vardır.

Aloe vera jeli, meyve suyu, takviye besinler, yağ ve toz dâhil olmak üzere bu ürünün çok çeşitli formları satılmaktadır. Ancak aloe vera ürünlerinden herhangi birini tedavi amacı ile kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

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