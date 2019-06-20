Alışkanlığı Yüzünden Görevliler Tarafından Öldürülen Bebek Ayı

İnsanlarla yakın temasa geçmeye başlayan ve onların yemeğini yemeyi alışkanlık haline getiren bebek ayı, görevliler tarafından vuruldu ve öldürüldü

Oregon eyaletinin Scoggins Valley Parkı’nda yaşayan bir bebek ayı, insanlarla yakın temasa geçmeye başladığı için ve karnını insanların getirdiği yiyecekler ile doyurduğu için yetkililer tarafından vurularak öldürüldü. Bu üzücü haberin detayları için sizi aşağıya alalım.

1. Bir bebek ayı, turistlerin bıraktığı yemekleri yemeyi alışkanlık haline getirince ve insanlara yakınlık göstermeye başlayınca vurularak öldürüldü

2. Polis; bu ayın başlarında Oregon’daki Scoggins Valley Park’taki bebek ayının, insanlarla olan samimiyeti konusunda uyarılmıştı

3. Oregon’daki Yaban Hayatı yetkilileri, 4 Haziran’da bebek ayı ile ilgili çağrı almaya başladı. Ancak ziyaretçilerin bebek ayı için yiyecek bırakmaya başlaması üzerine duruma müdahale etmeye karar verdiler

4. 11 haziran günü yetkililer, bu 45 kiloluk minik ayının parktaki insan kalabalığına oldukça yakın olduğunu öğrendiler

5. Parkın resmi Twitter hesabından duyuru yapan yetkililer; alanın boşaltılmasını rica ederken, bebek ayıyı tekrar ormanın içine götüreceklerini belirttiler

673 kişi bunun hakkında konuşuyor

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6. OregonLive’a göre memurlar, ayıyı bölgeden uzaklaştırıp ormana geri götürmeyi başardılar. Fakat bebek ayı bir sonraki gün insanların olduğu bölgeye geri döndü. Ne yazık ki orada vurularak öldürüldü

7. Tutulan raporlara göre bebek ayı, yetkililer ona yaklaşmaya çalıştığında kaçmaya çalışmamış

8. Vahşi yaşam biyoloğu Kurt Licence’e göre bu durum, ayıların neden insan yiyecekleri ile beslenmemesi gerektiğine en büyük örneklerden biri



Licence’in “talihsizlik” olarak nitelendirdiği bu olay için yetkililerin yorumu ise şu şekilde: “Bir hayvanın bırakılan artıkları yemeye alışması ve insan etkileşimi konusunda çok rahat olması durumunda tehlikeli anlar yaşanma ihtimali oldukça artar. Bu tarz durumlarda insanların güvenliği için olaya müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Ayrıca yabani hayvanların doğal olmayan besinler ile beslenmesi oldukça zararlıdır. Doğada ihtiyaç duydukları her yiyecek var. En iyisi onları yalnız bırakıp uzaktan izlemektir.”