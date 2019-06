Alışkanlığı Yüzünden Görevliler Tarafından Öldürülen Bebek Ayı

Oregon eyaletinin Scoggins Valley Parkı’nda yaşayan bir bebek ayı, insanlarla yakın temasa geçmeye başladığı için ve karnını insanların getirdiği yiyecekler ile doyurduğu için yetkililer tarafından vurularak öldürüldü. Bu üzücü haberin detayları için sizi aşağıya alalım.

WCSO Oregon✔@WCSOOregon

Deputies are working to get this bear cub near Hagg Lake to go back into the woods... please stay away from the area near Boat Ramp A.

357

05:48 - 13 Haz 2019 · Henry Hagg Lake