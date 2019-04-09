Alfa Kadınlarının İlişkilerinde Asla Tahammül Edemedikleri 8 Erkek Tipi

Alfa kadını ne demek diye düşünenlere kısaca açıklayalım. Alfa kadınları, hayatta ne olduğu ve ne istediğini bilen, ayakları yere basan, bir amaç için yaşayan, genellikle liderlik özelliklerine sahip kadınlardır. Girdikleri her ortamda rahatça dikkat çekerler ve bu görünümleriyle değil hayata karşı duruşlarıyla alakalıdır.

Her zaman başarılı olmayı amaç edinirler. Hemcinsleri tarafından örnek alınırlar. Kendilerine güvenleri sonsuz olan ve dominant karakterler olan alfa kadınlarının ilişkide de aradıkları bazı şeyler vardır. Bir alfa kadınıyla birlikte olmak zor olduğu kadar muhteşemdir de. Gelin bir alfa kadınının ilişkide asla katlanamadığı şeylere göz atalım…

1. Ona saygısızlık eden

Alfa kadınları eleştiriye açıklardır, elbette yapıcı olmaları şartıyla. Özgüvenleri yüksektir bu yüzden yapılan şakalara da kolay kolay alınmazlar. Ancak gerçekten onlara saygısızlık yapan bir erkek çıkarsa karşılarına, buna asla tahammül edemezler. Böyle insanları hayatlarından o kadar hızlı bir şekilde çıkarırlar ki kimse ne olduğunu anlayamaz.

2. Kendisini ya da hayatını daha iyi bir hale gelmek için çabalamayan, tembel



Alfa kadınları hedefleri ve pratik zekaları olmayan, hayatta ne istediğini bilmeyen ve gelişmek için çabalamayan kişilerle birlikte olamazlar. Genellikle sürekli yeni bir şey inşaa eden, gelişen ve hırsları olan insanlardan etkilenirler.

3. Ondan faydalanmaya çalışan



Alfa kadınları oldukça iyi kalplidirler ve niyetlerinin iyi olduğunu bildiği sürece birlikte oldukları kişileri sonuna kadar desteklerler. Ancak ondan yararlanmaya başladığını fark ettikleri an hızla o ilişkiyi bitireceklerdir.

4. Bencil



Alfa kadınları en küçük ayrıntılara bile çok dikkat ederler. Bu yüzden gizlenmek istenen bencillikleri de kolayca fark edebilirler. Bencil insanların yanında 1 saniye bile durmak istemezler.

5. Kendini sevmeyen



Özgüveni çok yüksek olan ve ayakları yere basan alfa kadınları elbette kendini sevmeyen, beğenmeyen ve kendine güvenmeyen bir erkekle birlikte olmazlar, olmak istemezler.

6. Amacı olmayan



Hayatta idealleri uğruna yaşayan ve ne zaman ne yapacağını çok iyi bilen bir alfa kadınının elbette hayatı boyunca amaçsızca savrulmuş biriyle birlikte olması mümkün değil.

7. Materyalist



Herkes maddi şeyleri sever ancak bunun da bir sınırı olmalı. Alfa kadınları hayatta plastik ve ucuz şeylerden çok daha önemli şeyler olduğunu bilirler. Aksini düşünen biriyle asla olamazlar.

8. Kişiliksiz



Çekilen her yöne giden, klişe insanlar ne yazık ki alfa kadınlarının gözünde herhangi bir değere sahip olamazlar. Bu monotonluk onları kısa sürede sıkacaktır.