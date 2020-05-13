banner411
banner69
Sanatçi akademisyen Okur, kovid-19'u baskı resimlerine taşıdı
Sanatçi akademisyen Okur, kovid-19'u baskı resimlerine taşıdı
22 0
Aksa,Özbekistan’a santral kuruyor
Aksa,Özbekistan’a santral kuruyor
38 0
 
19 0
Lefkoşa'ya yeni mezarlık çalışmaları tam gaz
Lefkoşa'ya yeni mezarlık çalışmaları tam gaz
118 0
Türkiye futbolunda yeni dönem
Türkiye futbolunda yeni dönem
124 0
“Güçlü bağışıklı sistemi için beslenme önemli”
“Güçlü bağışıklı sistemi için beslenme önemli”
20 0
Porto iflasın eşiğinde
Porto iflasın eşiğinde
102 0
banner440

Alarmı erteleyip tekrar uyuyanlar dikkat

banner27

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde köşe yazarlığı yapan davranış bilimcisi Profesör Dan Ariely, sabahları alarmı kurup uyandıktan sonra biraz daha uyumanın, kişiyi gün içerisinde daha yorgun yaptığını belirtti.

Alarmı erteleyip tekrar uyuyanlar dikkat

 

Uzun zamandır uyku alışkanlıkları üzerine araştırmalar yapan Ariely, sabahları saati kurup uyandıktan sonra tekrar yatmanın vücuda hiçbir katkısının olmadığının altını çizerek, “Fazladan 5,10 ya da 20 dakika uyumanın bizi gün içerisinde daha dinç tutacağını sanıyoruz. Ama durum böyle değil. Aksine uyku bölünüyor, bu da bizi gün içerisinde daha yorgun ve uykulu yapıyor” ifadelerini kullandı. 

undefined 

Alarmın çaldığı anda uyanmanın uyku alışkanlığı açısından en doğru yöntem olduğunu vurgulayan Profesör Ariely, “Biraz daha fazla uyuyayim diye kendimizi yorgun yapıyoruz. Saatin çaldığı anda uyanmak ve bunu alışkanlık haline getirmek bizi daha dinç tutar” dedi.

undefined

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.