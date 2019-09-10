Adet Söktürücü Bitkiler, Baharatlar ve Adet Getirici Çaylar

Adet olamayan veya adet düzensizliği yaşayan kadınlar için bitkiden baharata ve çaya uzanan en etkili adet söktürücü doğal yöntemleri yazdık

Regl, sağlıklı kadınların yaşadığı periyodik bir dönem. Bu dönemler, dış etkenlerle de birleşince sancılı bir hal alabilir. Adet gecikmesinin önüne geçmek, sancılı adet ağrısını geçirmek ve adet söktürmek için başvuracağınız ilk yöntem ağrı kesici olmamalı. Regl öncesinde ve regl devam ederken içeceğiniz doğal çaylar ve şifalı bitkiler ağrınızı azaltmada ve söktürmede size yardımcı olabilir. İşte adet düzensizliğini tedavi etmenize yardımcı olacak ve yaşadığınız sancıyı hafifletmenizi sağlayacak adet söktürücü doğal yöntemler!

İlk olarak adet söktürücü ve adet sancılarını azaltacak bitkilerle başlayalım

1. Maydanoz

Maydanoz içindeki etken maddeler sayesinde de rahmi uyarıcı bir bitkidir. Antioksidan bulundurması sebebiyle tükettiğinizde vücudunuzu arındırarak kan akışınızı hızlandırır ve bu sayede adet söktürücü bir etki gösterir. Adet söktürücü etkisi için maydanozu kaynatarak içebilirsiniz ya da direkt çiğ halde tüketebilirsiniz. Eğer suyunu içecekseniz 30 dakika bekledikten sonra gün boyu aralıklı bir şekilde içmelisiniz.

2. Dereotu

Dereotu sayesinde regl sancılarını azaltabilirsiniz. Ayrıca adet söktürücü etkisiyle de zor döneminizde size yardımcı olur. Çiğ olarak tükettiğiniz dereotunun etkisini kısa zamanda görebilirsiniz ancak demleyerek çay olarak da içebilirsiniz. Demlenmeden içmemeye özen gösterin!

3. Boy otu (Çemen otu)

Bu bitki aynı zamanda çemen otu ismiyle de bilinir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu arındırır ve kan akışını düzenler. adet dönemindeki sancıları ve krampları azaltır. Çemen otunu toz haline getirene kadar ezin. Sonrasında 1 tatlı kaşığı tozun üstüne su ekleyerek demlenmeye bırakın. 10 dakika bekledikten sonra süzerek tüketebilirsiniz!

4. Alıç

Alıç da maydanoz gibi rahim uyarıcı etkilere sahiptir. Eğer adet dönemlerinizde dengesizlik yaşıyorsanız adet olmadan bir hafta önceden alıç tüketmeye başlamanızı öneririz. Bu bitkiyi kaynar suyun içinde beklettikten sonra suyunu içmeniz de aynı etkiyi gösterir.

5. Zencefil

Dayanılmaz adet ağrılarına sahip kadınların ihtiyacı olan doğal çözüm: Zencefil. Bu bitki, eski dönemlerden beri adet sancılarını dindirmek için kullanılır. Adet sancısına sebep olan prostaglandinler, tükettiğiniz zencefil sayesinde geçer. Ayrıca zencefil, bir ağrı kesiciye göre daha hızlı ağrıları keser.

6. Baldırıkara otu

Birçok hastalığa iyi gelen ve özellikle öksürük kesici etkisi olan bu ot, adet ağrılarını kesmeye yardımcı olur ve adet dönemlerinizi düzene sokar. Ancak fazlası dalağa zarar verir bu sebeple fazla kullanmamaya özen göstermelisiniz.

7. Ardıç

Kozalak ağaçlarının meyvesi olan ardıç, adet döngüsünde tüketildiğinde ağrıyı keser. Bununla beraber yine kadınlarda görülen beyaz renkli akıntıları engeller. Kullanımını ise taze bir şekilde yapabilirsiniz ancak kaynamış suya atarak suyunu da içebilirsiniz. Eğer kaynatarak suyunu içecekseniz, 2 saat dinlendirmeyi unutmayın.

8.Çörek otu

Çörek otu adet dönemlerinizde ağrılarınızı azaltır ve aynı zamanda adet dönemlerinizi düzenlemeye de yardımcı olur. Günde 15 gram çörek otu yarısı sabah, yarısı da öğleden sonra olmak kaydıyla az su ile birlikte 8 ay boyunca tüketilebilirsiniz. Etkilerini göreceksiniz!

Şimdi de adet dönemini çok daha rahat geçirmenize yardımcı olan bitki çaylarının tariflerine bir göz atalım

1. Biberiye çayı

Biberiye çayı, hem adet düzenleyici hem de ağrı dindirici bir özelliğiyle oldukça etkili. Bazı bitkilerde olduğu gibi biberiye çayı tüketiminde de rahimdeki kistler atılır. 1 fincan sıcak suya atacağınız 1 çay kaşığı biberiye otunu 10 dakika demlendikten sonra tüketebilirsiniz. Regl olmanızdan birkaç gün önce biberiye çayı içmeye başlarsanız sizin için daha faydalı olur.

2. Adaçayı

Adaçayı, doğanın bir mucizesi. Pek çok derde iyi gelen adaçayı elbette regl ağrısı için de birebir! Ağrıları azaltmanın yanı sıra içerdiği östrojen hormonu sayesinde regl döngünüzü kontrol altına alır ve tam gününde regl görmenizi sağlar. Aynı zamanda rahimde kist ve miyom oluşumunu da engeller. Adet dönemi yaklaştığında ve adet dönemindeyken tüketebilirsiniz. 1 fincan kaynar suya bir tutam adaçayı yeterli olur.

3. Kekik çayı

Ağır yemeklerin tadını hafifleten kekik çayı sizin de regl ağrılarınızı hafifletir. Sindirimi kolaylaştırarak regl döneminde kasıklarda oluşan krampları engeller ve ağrıyı azaltır. Kekik çayını, regl olmadan önce tüketmeye başlayabilirsiniz. 1 fincan kaynar suya bir tutam kekik ekleyip demlendikten sonra tüketin. Eğer tadı acı gelirse çayınıza 1 tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz.

4. Kantaron çayı

Kantaron çayı regl dönemlerindeki ağrıları hafifletmenizde size yardımcı olur. Aynı zamanda rahimdeki kist oluşumunu engellemek için de kantaron çayını tüketebilirsiniz. Bu şifalı bitki ayrıca rahim ve yumurtalık kanserlerinin tedavisinde de kullanılır.

5. Civanperçemi çayı

Birçok ilacın yapımında kullanılan civanperçemi bitkisini tükettiğinizde rahminizi temizler ve rahim ağzı yaralarının temizlenmesine yardımcı olur. 1 bardak kaynar suya bir tutam civanperçemi bitkisi ekleyip demlenmesini bekledikten sonra tüketebilirsiniz. Tadı çok acıysa içine bal eklemenizi tavsiye ederiz.

6. Hayıt otu çayı

Vücuttaki hormonların dengesini düzenlemek için hayıt otunu kullanabilirsiniz. Düzenli olarak tükettiğinizde regl düzensizliğini ortadan kaldırabilirsiniz ve ağrılarınız en aza iner. Ağrıları azaltmak haricinde regl zamanı yaşadığınız gerginlikleri, kanama miktarını, şişkinlikleri ve göğüs ağrılarını da kontrol altına alır. Toz haline getirdiğiniz 1 tatlı kaşığı hayıt otuna 1 bardak kaynar su ekleyerek tüketebilirsiniz.

7. Mine çiçeği çayı

Regl dönemlerinde ağrıları azaltır ve bunun yanında regl dönemiyle beraber gelen gerginlikleri de yatıştırmaya yardımcı olur, sakinleştirir. 1 tatlı kaşığı kurutulmuş mine çiçeğinin üstüne 1 bardak kaynar su ekleyerek demlenmesi için bekleyin. Daha sonra mine çiçeğini süzerek suyunu tüketin. Günde 3 bardak tüketilmesi yeterlidir.

8.Kırk kilit otu çayı

Şu ana kadar 7 türünün olduğu bilinen kırk kilit otunun birçok probleme şifa. Bunlardan biri de ağır ve ağrılı regl döneminde karşılaşılan ağrılar ve kasılmalar. Eğer regl dönemleriniz çok ağrılı geçiyorsa kırk kilit otunu tüketebilirsiniz. Kurutulmuş yapraklardan bir tutam alarak 1 bardak kaynar suya ilave edin ve demlendikten sonra için. Regl döneminden 1 hafta önce kullanmaya başlarsanız etkilerini daha fazla hissedebilirsiniz.

9. Papatya çayı

Papatya çayı, biberiye çayıyla birleştiğinde adet söktürücü etkisi güçlenir. Bu yüzden papatya ve biberiyeyi birlikte tüketebilirsiniz. Bu çay sayesinde gerginlik ve stresiniz de ağrılarınızla beraber azalır. Papatya ve biberiye ilave ettiğiniz çayınızı 10-15 dakika sonra süzerek içebilirsiniz.

Tüm bunlar haricinde regl ağrısını dindirmek ve adet düzenini sağlamak için zerdeçal, kişniş tohumu, aleo vera ve rezene tohumu gibi bitkiler de tüketebilirsiniz