Aç karnına uyumak sağlıklı mı?

Araştırmacılar, aç kalmanın öğrenme ve çalışma üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu ve hatta depresyona neden olabileceğini söylüyor.

Aç kalmak kilo vermenize yardımcı olabilir ancak bilim insanları açken uykuya dalmanın sağlığı kötü etkilediğini ortaya çıkardı. Üstelik bu kötü etkilere kilo almak da dahil. İşte aç yatmanın verdiği zararlar...

Kas kaybedersiniz: Uzmanlara göre, kas yapmaya çalışanlar için aç olmak kötü bir seçim. Akşam yemeğinizi atlayabilirsiniz, ancak proteini kas haline getirmek için besinlere ihtiyacınız var. Gece geç saatlerde yemek yememek iyi bir alışkanlık ancak vücudunuzu strese sokmayın, çünkü akşam ve gece her zaman karnınız acıkır.

Kilo alabilirsiniz: Yatmadan önce yemek yemeyerek kilo vermeyi teşvik eden araştırmalar biraz tartışmalı. İşin olumsuz tarafı, öğün atlamanız ve daha sonra açlık çektiğiniz için kendinizi akşam yemeği ile doyurmanız olabilir. Başka bir deyişle, yiyecek iki kat cazip hale gelir ve aniden aşırı yeme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu durumda, kilo alma olasılığınız daha yüksek. Metabolizmamızın geceleri daha yavaş olduğu ifadesi tartışmalı ve bunu destekleyecek hiçbir kanıt yok. Ancak bu, yatmadan hemen önce çok fazla yemek yemeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Sağlıklı bir yemek olduğu sürece uyumadan 2-3 saat önce yemek yemek iyi olabilir.

Uyku kaliteniz düşer: Birçoğumuz muhtemelen aç yatmayı deneyimledik. Mideniz kazınıyor ve sahip olduğumuz tek düşünce kahvaltıya kadar aç kalıp kalamayacağımız oluyor. Bu durumda, uykuya dalmak çok daha fazla zaman alıyor. Bu yüzden iyi uyumak istiyorsanız, uzmanlar kendinizi aç bırakmamanızı öneriyor. En azından tost yerine bir salatalık ve biraz su içebilirsiniz.

Enerjinizi kaybedersiniz: Eğer yemek yemezseniz, gün boyunca sizi aktif tutacak herhangi bir 'yakıtınız' yok demektir. Sabahları iyi hissetmek çok önemli çünkü işe gitmemiz ve beynimizin aktif olması gerekiyor. Araştırmacılar, aç kalmanın birçok yan etkisinin yorgunluk ve depresyon gibi zararlı olabileceğini fark etti. Bir gece önce aç kalır, düşük enerji ve kötü bir ruh haliyle uyanırsak, bu durum iş yerinde bizim zararımıza olacaktır.