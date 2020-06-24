Özellikle açken normalden çabuk tüketebileceğimiz ve sağlıksız olan besinleri tercih ederiz. Ancak bu durum oldukça yanlıştır ve aç karnına tüketilecek olan yiyeceklere özellikle dikkat etmemiz oldukça önemlidir.

Peki, aç karnına tüketilmemesi gereken besinler nelerdir?

Çiğ sebzeler:

Çiğ sebzeler çok sağlıklıdır, zengin amino asit kaynağıdırlar. Fakat çiğ sebzeleri aç karna tüketmek şişkinlik, karın ağrısı ve midede yanmaya sebep olabilir.

Turunçgiller:

Turunçgiller, özellikle portakal, mandalina gibi turuncu meyveler, asit açısından zengindir. Aç karna tüketmek ise gastrit ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Baharatlar:

Yemeklere lezzet katan baharatlar, aç karna tüketildiğinde mide mukozasına zarar verebilir bu da ciddi mide sorunları yaratabilir.

Yoğurt ve fermente süt ürünleri:

Bu da sizi şaşırtacak bir diğer madde. Yoğurt ve bazı süt ürünleri aç karna tüketildiğinde faydalı bakterileri yok edebiliyor.

Domates:

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmesi domates, yüksek miktarda tannik asit içerir. Domatesi aç karna tüketmek midenin asit seviyesini arttırır. Bu da gastrite neden olabilir.

Şeker ve şekerli yiyecekler:

Şeker ve şekerli gıdalar aç karna tüketildiğinde kan şekerini aniden yükseltir. Bu durum bir süre sonra diyabete bile sebep olabilir.

Soğuk asitli içecekler:

Asitli içecekler zaten mide için çok da faydalı değil. Bir de aç karna tüketilince oldukça zararlı hale geliyor.

Armut: Armut, lif oranı en yüksek meyvelerden biridir.

Yüksek lif oranı ile çok sağlıklı olsa da, armut aç karna tüketildiğinde bu lifler midedeki mukozaya zarar verebiliyor.

Muz:

Bu maddeye birçok insanın çok şaşıracağını biliyoruz. Sabah kahvaltı yapmaya fırsat bulamayanların ilk aklına gelen seçenek hızlıca bir muz yemektir. Ancak aç karna yiyeceğiniz muz, kandaki magnezyum seviyesinde hızlı bir yükselmeye sebep olur. Bu yükselme de kalbinize zarar verebilir.