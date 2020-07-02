6 Adımda Kaktüs Yetiştirmenin Tüm Püf Noktaları

Evinizde, ofiste, mutfakta ve aklınıza gelecek her yerde büyümeye uygun olan kaktüs bitkisi, dikenli yapısıyla dikkat çekmektedir. Genellikle bir elin büyüklüğünde yer kaplayan kaktüsler, bakımı kolay ve zahmetsiz olması yönüyle pek çok iç ve dış mekanda süsleme amacıyla tercih edilir. Çöllerden evinize gelip sizinle yaşamaya devam eden kaktüsler, bakımı yapıldığında uzun bir süre canlılığını korumaktadır.

Çiçekli ve çiçeksiz kaktüs olarak iki grupta incelenen bu dikenli bitkiler, çoğunlukla koyu yeşil rengiyle ilgi görmektedir. Yuvarlak şekli ile hem sempatik hem de estetik bir süs bitkisidir. Dikensiz büyüyen kaktüs çeşitleri de son yıllarda “sukulent” adıyla popüler olmuştur. Bir çiçek dükkanına girdiğinizde tüm boşukların kaktüs ile doldurulduğunu fark edebilirsiniz. Eğer siz de evinizdeki boşlukları ufak ve sevimli kaktüslerle doldurmak isterseniz, size kaktüs nasıl bakılır sorusunun cevabını vermek için buradayız. İşte merak edilen kaktüs yetiştirme bilgileri!

Kaktüs Bakımı Nasıl Yapılır?

1. Adım: Kaktüs Saksısı

Kaktüsü çiçekçiden aldınız ve eve geldiniz. Yeni bir saksıya aktarırken öncelikle saksının tabanının delikli olması gerekecektir. Çöl bitkisi olan kaktüs, suyu çok sevmez. Eğer fazla su verirseniz, saksıdaki deliklerden fazla olan suyu atacaktır. Saksının çok çok büyük olmasına gerek yoktur. Köklerin rahat şekilde yerleşeceği boyutlarda kaktüs saksısı tercihi yapabilirsiniz. Eski saksıdan bir nebze daha büyük bir saksıda rahat şekilde canlılığını koruyabilir. Saksıda yetişmeye adapte olan kaktüsler en çok 45 derece sıcaklıkta canlı kalabilir. Kış soğuklarında ise -20 dereceye kadar kendini koruyabilir.

Saksıyı konumlandırırken rüzgardan uzak tutmanızda fayda olacak. Çok rüzgarda kalan bitkinin yaprakları sarsılıp zarar görebilir. Aynı şekilde yakıcı sıcaklarda da canlılığını kaybedebilir. Doğal ortamından saksı ortamına geçtiği için sıcaklık ve konum dengelenmelidir.

2. Adım: Kaktüs Toprağı

Kaktüsün dönem dönem toprak değişimi istediğini bilmenizde fayda olacaktır. İlk toprak değişimini aldığınız gün yapmalısınız. Toprağı yenilemeden önce saksının tabanında irili ufaklı çakıl taşları yerleştirebilirsiniz. Eğer çakıl taşlarının üzerine toprak eklerseniz, kökleri fazla sudan korumuş olursunuz. Bu durum da kaktüsün yararına olacaktır.

Kaktüs toprağı değişimi yapmak istedinizde ise çok uzun zaman dilimlerinde yapabilirsiniz. Kaktüs birkaç yılda bir yapılan toprak değişimlerine uygun bir bitkidir. İsterseniz her yıl Nisan ayında, isterseniz 2 yılda bir Nisan ayında toprağını değiştirebilirsiniz. Toprak seçiminizi kalın kum karışımlı olan topraklardan yapabilirsiniz. Torf ve pomzadan bir karışım elde edip bu toprağı da kullanabilirsiniz. Eğer torf ve pomza kullandıysanız dönem dönem suni gübre vermeyi unutmayınız.

3. Adım: Kaktüs Nasıl Dikilir?

Kaktüsü dikmek istediğiniz saksının tabanına çakılları yerleştirin.

Çakılların üzerine tercih ettiğiniz toprağı ekleyin. Saksının yarısına kadar gelseniz yeterli olacaktır.

Şimdi kaktüsü toprağın üzerine yerleştirin. Kalan toprakları da çiçeğin etrafına doldurun.

Her çiçekte olduğu gibi kaktüse de can suyunu vermeniz gereklidir. Toprağın nemini kontrol edip yeteri kadar can suyu vermelisiniz. İçme suyu ile can suyunu verebilirsiniz.

Dikilen kaktüse gübre verirseniz, canlılığını daha uzun süre koruyacaktır.

Eğer tohum alıp yetiştirmek istiyorsanız kaktüs tohumu satın alarak dikim işlemini yapabilirsiniz.

4. Adım: Kaktüs Sulama

Kaktüsleri sularken öncelikle toprağın nemini analiz etmeniz gerekecek. Sadece görünen yerlerin değil iç kısımların da kuru olması önemli olacaktır. Sulamak istediğinizde toprağın yüzeyinin kuru olmasına dikkat edin. Daha sonra uzun bir kürdanla toprağı test edin. Eğer kuruduğunu hissediyorsanız, sulayabilirsiniz. Kökleri sudan uzak tutmanızda fayda var. Toprakların sulanması bu noktada önemli olacaktır.

Sulama periyoduna dikkat ederek, bitkinin ömrünü koruyabilirsiniz. Yaz sıcaklarında haftada 2 defa su isteyen kaktüs, kış soğuklarında haftada 1 defa sulama ile yaşayabilir. Sulamadan önce saksı tabağında kalan su varsa, suyun dökülmesi gereklidir. Aksi halde çürümeye neden olabilir. Can suyunu verdiğiniz bitkilerin tabağında eski suyun kalmamasına dikkat etmelisiniz. Bakteri oluşmasını önlemek için bu adıma dikkat edilmelidir.

5. Adım: Kaktüs Çoğaltma

Kaktüsün çoğaltma döneminde kök kısmında yeni ve ufak bir bitki oluşur. İşte bu bitkiyi özenli bir şekilde kökten ayırabilirseniz, kaktüsü farklı bir saksıda çoğaltmış olursunuz. Kaktüs çoğaltma için yeni bitkiyi dikkatlice kökten ayırın ve zaman geçmeden yeni saksıya yerleştirin. Toprağı ekledikten sonra çok az miktarda can suyunu verin. Birkaç gün geçtiğinde yeni bitkiniz kendi yuvasına alışmış ve büyümüş olacaktır. Bu işlem için Haziran ve Eylül ayları ideal olacaktır. Yeterli vitamini aldığında bazen ilkbahar döneminde de yavrulamaya şahit olabilirsiniz.

6. Adım: Kaktüs Çiçeği: Ne Zaman, Nasıl Açar?

Kaktüslerin çiçekli ve çiçeksiz olduklarını yazımıza giriş yaparken belirtmiştik. Eğer kaktüsünüz çiçekli türden ise, vakti geldiğinde renkli çiçeklere şahit olabilirsiniz. Dikenlerin arasından yükselen bir renk cümbüşü için, bitkinizin yetişkin olması önemli olacaktır. Yeni ve yavru bitkilerin çiçek açması oldukça zordur.

Bir sene içinde 1 defa çiçek açan kaktüsler, bu çiçeği en çok 50 gün taşıyabilir. Bitki yapısından dolayı görülen bu durum, pek çok çiçek yetiştireni üzmektedir. Belirtmek gerekir ki, kaktüslerin doğası böyledir. En iyisi bu 50 günlük süreci doya doya yaşamak.

Kaktüsün çiçeklenmesi için bol ışıklı ortamda kalması gerekecektir. Geçirgen yapılı topraklarda ve güneşi gördüğü dönemlerde çiçeklenmesi söz konusudur. Bir sabah uyandığınızda dikenlerin üzerinde pembe veya kırmızı, hatta sarı renklerde çiçeklere şahit olabilirsiniz. Bu güzel ana şahit olmak için kaktüs bakımı ihmal edilmemelidir.

Bonus: Kaktüs Faydaları Nelerdir?

Dikenli yapısı sizi korkutmasın! Kaktüsün yenilebilen bir bitki olduğunu daha önce duymadıysanız, şimdi listede yer alan faydaları ile bir kere daha şaşırabilirsiniz. Fransa ve Viyana’da yapılan üniversite araştırmalarına göre kaktüsün yaprakları dikkatli şekilde tüketildiğinde pek çok probleme çare oluyor. İşte kaktüs faydaları:

Kaktüs yaprakları, mide ve bağırsakta oluşan iltihapları giderici özelliğe sahiptir.

Kaktüs köklerinde beyin hücrelerini onaran ve yenileyen maddeler bulunmaktadır.

Kaktüs metabolizmayı hızlandıran bir bitkidir.

Kanser düşmanı olan kaktüs, kanserin vücuda yayılmasını önleyecek kadar etkilidir. Serbest radikallerle mücadele eder ve bedeninizi korur.

Diyabet ile savaşır. Kan şekerini dengeler.

Yapılan araştırmaların sonucuna göre, kaktüsün kolesterol seviyesini dengelediği ve kalp hastalıkları riskini en aza indirdiği belirtilmiştir.

Peki, kaktüs radyasyonu emer mi?

Kaktüs bitkisinin radyasyon emdiği ve bu nedenle ofis ortamlarında sıkça bulunması gerektiği söylenmektedir. Bu bilginin bilimsel bir kanıtı bulunmamaktadır. Radyasyonu su emer, kaktüs de suyu barındıran bir bitkidir. Bu durumdan dolayı böyle bir ilişki kurulmuştur. Eğer konuya su oranı yüksek bitkilerden bakacak olursanız, daha farklı sebze veya meyveyi ofiste bulundurabilirsiniz. Herhangi bir bilimsel doğruluğu olmasa da kaktüsün ofis masanızda veya televizyon ünitesinde durması estetik açıdan şıklık kazandırabilir. Yani kaktüsü evinizde bulundurmanız için bir sakınca görülmemektedir.