5 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?

4 Murat 1920 Türkiye Yeşilay Cemiyeti kuruldu.

5 Mart 1934 Eski Milli Eğitim bakanlarından Dr. Reşit Galip öldü.

5 Murat 1941 Türkiye'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Rifat Börekçi hayatını kaybetti.

5 Mart 1946 İkinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan ve Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa ülkelerini simgeleyen ''Demirperde'' kavramı, ilk kez İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in bir konuşmasında kullanıldı.

5 Mart 1953 Sovyetler Birliği'ni yaklaşık 30 yıl yöneten ve geçirdiği beyin kanaması sonucu bilincini yitiren Jozef Stalin öldü.

5 Mart 1971 Amerikalı dört asker Ankara'da terör örgütü THKO mensuplarınca kaçırıldı. Bir duyum üzerine polisin 5 Mart'ta üniversiteye düzenlediği baskında çatışma çıktı; Erdal Şener adlı öğrenci öldü, yaralananlar oldu. ABD'li askerler 8 Mart'ta serbest bırakıldı.

5 Mart 1994 Birleşmiş Milletler, Bosna'ya Türk askeri gönderilmesini kabul etti.

5 Mart 1999 Çankırı Valisi Ayhan Çevik, bombalı saldırıda ağır yaralandı; koruma polisi ve iki lise öğrencisinin öldüğü saldırıyı yasa dışı TİKKO örgütü üstlendi.

5 Mart 2000 Hayırseverliğiyle tanınan iş adamı İzzet Baysal öldü.

5 Mart 2009 ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay gözaltına alındı ve 6 Mart’ta tutuklandı.

5 Mart 2015 Konya'nın merkez Karatay ilçesi Ortakonak Mahallesi yakınlarında askeri uçak düştü. Planlı eğitim uçuşu için kalkan F-4E 2020 uçağının Konya Atış Sahasında kaza kırıma uğradığı, Kurmay Yüzbaşı Pilot Mustafa Tanış ile Kurmay Yüzbaşı Pilot Mustafa Delikanlı'nın şehit olduğu bildirildi.

5 Mart 2016 Dünyaca ünlü İslam alimi ve Kuzey Amerika Fıkıh Konseyi kurucusu Prof. Dr. Taha Cabir Al-Awani hayatını kaybetti.

5 Mart 2017 Suriyeli muhalifler ülkenin kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan İdlib ilinin kırsalını bombalayan Beşşar Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdü. Uçaktan paraşütle atlayan pilot, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

5 Mart 2017 Antalya'da 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonuna katılan 36 yaşındaki sporcu Zeynel Murat Batur, bitiş çizgisine 500 metre kala geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.