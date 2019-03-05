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5 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?

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5 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?

5 Mart'ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 5 Mart’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 4 Murat 1920

    4 Murat 1920

    Türkiye Yeşilay Cemiyeti kuruldu.

  • 5 Mart 1934

    5 Mart 1934

    Eski Milli Eğitim bakanlarından Dr. Reşit Galip öldü.

  • 5 Murat 1941

    5 Murat 1941

    Türkiye'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Rifat Börekçi hayatını kaybetti.

  • 5 Mart 1946

    5 Mart 1946

    İkinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan ve Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa ülkelerini simgeleyen ''Demirperde'' kavramı, ilk kez İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in bir konuşmasında kullanıldı.

  • 5 Mart 1953

    5 Mart 1953

    Sovyetler Birliği'ni yaklaşık 30 yıl yöneten ve geçirdiği beyin kanaması sonucu bilincini yitiren Jozef Stalin öldü.

  • 5 Mart 1971

    5 Mart 1971

    Amerikalı dört asker Ankara'da terör örgütü THKO mensuplarınca kaçırıldı. Bir duyum üzerine polisin 5 Mart'ta üniversiteye düzenlediği baskında çatışma çıktı; Erdal Şener adlı öğrenci öldü, yaralananlar oldu. ABD'li askerler 8 Mart'ta serbest bırakıldı.

  • 5 Mart 1994

    5 Mart 1994

    Birleşmiş Milletler, Bosna'ya Türk askeri gönderilmesini kabul etti.

  • 5 Mart 1999

    5 Mart 1999

    Çankırı Valisi Ayhan Çevik, bombalı saldırıda ağır yaralandı; koruma polisi ve iki lise öğrencisinin öldüğü saldırıyı yasa dışı TİKKO örgütü üstlendi.

  • 5 Mart 2000

    5 Mart 2000

    Hayırseverliğiyle tanınan iş adamı İzzet Baysal öldü.

  • 5 Mart 2009

    5 Mart 2009

    ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay gözaltına alındı ve 6 Mart’ta tutuklandı.

  • 5 Mart 2015

    5 Mart 2015

    Konya'nın merkez Karatay ilçesi Ortakonak Mahallesi yakınlarında askeri uçak düştü. Planlı eğitim uçuşu için kalkan F-4E 2020 uçağının Konya Atış Sahasında kaza kırıma uğradığı, Kurmay Yüzbaşı Pilot Mustafa Tanış ile Kurmay Yüzbaşı Pilot Mustafa Delikanlı'nın şehit olduğu bildirildi.

  • 5 Mart 2016

    5 Mart 2016

    Dünyaca ünlü İslam alimi ve Kuzey Amerika Fıkıh Konseyi kurucusu Prof. Dr. Taha Cabir Al-Awani hayatını kaybetti.

  • 5 Mart 2017

    5 Mart 2017

    Suriyeli muhalifler ülkenin kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan İdlib ilinin kırsalını bombalayan Beşşar Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdü. Uçaktan paraşütle atlayan pilot, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunarak hastaneye kaldırıldı. 

  • 5 Mart 2017

    5 Mart 2017

    Antalya'da 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonuna katılan 36 yaşındaki sporcu Zeynel Murat Batur, bitiş çizgisine 500 metre kala geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

  • 5 Mart 2018

    5 Mart 2018

    İşçi-işveren uyuşmazlığında arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesinin ardından Türkiye'de ilk kez aralarında Adalet, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarının da bulunduğu kamu kurumları çalışanlarıyla arabulucuda anlaştı. Arabuluculuk uygulaması kapsamında kamuda görev yapan 322 çalışan, görevde bulundukları kurumlarla yapılan görüşmelerin ardından uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturdu.

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