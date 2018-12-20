4 yaşındaki çocuklarına dünyanın güzelliklerini göstermek için her şeylerini sattılar

Avusturyalı bir çift, sahip oldukları bütün eşyaları satıp, eski bir askeri kamyon satın aldı. Yeni kamyonlarını da eve çevirdi. Nardin çifti, 4 yaşındaki oğullarını da alıp iki yıldır devam eden bir dünya turuna çıktılar...

Günlük rutinlerimizden ve sizi sürekli meşgul etmeye dayalı Batı düzeninden sıkılmış, hem birbirimiz hem de oğlumuzla daha fazla zaman geçirmeye karar vermiştik. Ona dünyanın güzelliklerini gösterecektik. Yolda eğitimine devam edecek, dünyadaki farklılıkları ve bu farklılıkların güzelliklerini öğrenecekti.

Sahip olduğumuz her şeyi satıp eski bir askeri kamyon satın aldık ve belirsiz bir süreliğine yola çıktık. Dünyayı bu şekilde gezme fikri kulağa ne kadar romantik gelse de çok fazla teknik sorun ve bürokrasinin üstesinden gelmek zaman zaman gerçekten çok yorucu olabiliyor.

Fakat yolda karşılaştığınız güzellikler, ancak böyle gezerek tanışmanızın mümkün olduğu insanlar bu zorluklara katlanmaya değdiğini size her defasında hatırlatıyor. Dünya turumuzun 2. yılındayız ve şu ana kadar 24 ülke gezdik. Yoldaki ilk yılımızın fotoğraflarla hikayesi...

En son ne zaman sıcak ve güvenli evinizde değil de dışarıda uyudunuz?

Kayak yapmak için ilk adresimiz Yunanistan ve Türkiye'ydi.

Avatar filmini hatırlatan bu gerçeküstü yer hala favorilerimiz arasında.

Burası gece konaklamak için mükemmel bir yerdi. Daha da iyisi, sabahın erken vakitlerinde yakalayabileceğiniz bu manzaraydı.

Orta Doğu'daki Yıldızlar Vadisi'ne girdiğimiz anı gösteren fotoğraf...

Sıcaklığın yaklaşık 50 dereceye kadar çıktığı çölde kum fırtınalarında yolda kalmak karşılaştığımız zorluklardan sadece bir tanesiydi.

İran çöllerinde keyifli bir yolculuk...

Dünya turu yolculuğunda ufaklık da üzerine düşen görevi yapmak zorunda.

Dünya turuna bir kamyon ile çıkıyorsanız asla tatilde gibi hissetmeyi beklemeyin. Bunun evdeki hayatınızdan daha zorlu geçeceğini aklınızdan çıkarmayın. Bir süre sonra kamyonun arıza vermesi ve bizim onu tamir etmemiz günlük bir rutine dönmüştü.

Özbekistan üzerinden İpek Yolu'ndan yolculuğumuza devam ediyoruz.

Ve sonunda Tacikistan'ın muhteşem yüce dağlarına ulaştık.

Bu güzel gölün yanında birkaç gün konakladık.

Afganistan sınırında yerden 7 bin metre yüksekliğe sahip Hindukuş Dağları...

Dünya turu yolculuğumuzun ilk büyük hedefine ulaştık.

Pamir Karayolu, 4657m ile dünyanın en yüksek ikinci dağ geçidi...

Orta Asya'ya vardığınızda hissettiğiniz ilk duygu 'özgürlük'.

Kırgızistan dağlarında ata biniyoruz.

Edelweiss çiçekleriyle birlikte...

Orta Asya'da yerlilerin yurt dediği evler sık sık karşınıza çıkacak.

Yüksek dağ geçitlerinde yaz aylarında dahi kar görebilirsiniz.

Tien Shan Sıradağları...

...Stan ülkelerindeki dev kanyonlar ve ilginç manzaralar.

Güzel Rusya.

Samanyolu altında yanan bir kamp ateşinden daha güzel çok az şey var dünyada.

Farklı bir açıdan kamp yerimiz.

Farklı kültürlerden insanlarla tanışmak her zaman inanılmaz bir deneyim. Bu Kartal Avcısı gibi...

Ya da Moğolistan bozkırlarındaki bu göçebeler gibi...

Bazen devam etmek için risk almak zorundasın.

Ve evet, bunun gibi korkutucu durumlarımız da oldu.

Kayak yapmayı sevdiğimizden bahsetmiş miydim?

Sözcüklere gerek yok...

Moğolistan, şu ana kadar gördüğümüz en şaşırtıcı ülkeydi.

Kış geliyor ve Baykal Gölü kıyısında soğuk rüzgarlar esiyor.

Dünyanın sonu Vladivostok'a ulaştık. Yolculuğumuzun ilk yılı bu şekilde geçti...