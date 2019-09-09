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4-7-8 tekniğiyle uykuya dalın

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4-7-8 tekniğiyle uykuya dalın
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4-7-8 tekniği nasıl uygulanıyor? 

 

Uykusuzluk sorunu yaşayanlar size uykuya rahat bir şekilde dalmanıza yardımcı olacak 4-7-8 tekniği hakkında bilgi vereceğiz. Uyku sorunu yaşayan kişiler stres seviyelerini kontrol altına aldığı ve rahatlattığı, böylece uyku problemlerinden kurtardığı biliniyor. Eğer stresli bir hayatınız varsa ve uyku problemleri yaşıyorsanız, 4-7-8 tekniğini deneyebilirsiniz. Bu tekniği, bir ay boyunca uyguladığınızda farklılığı göreceksiniz. İşte 4-7-8 tekniği...

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-Rahat hissedebileceğiniz bir yer ayarlayın.

-Dilinizi damağın başladığı kısma yerleştirin.

-Ağzınızı kapatın ve burundan nefes almaya başlarken 4'e kadar sayın.

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-7 saniye boyunca nefesinizi tutun. Daha sonra 8 saniye boyunca nefesinizi dışarı verin ve tüm endişelerinizi, sıkıntılarınızı verdiğiniz nefesle birlikte dışarı bıraktığınızı düşünün.

- Bu işlemi 4 kez tekrarlayın. 

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Yapılan çalışmalar sonucunda yapılan bu egzersiz stres seviyesini düşürerek bir nevi meditasyon yerine geçiyor.

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