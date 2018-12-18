30. yılında The Simpsons kehanetleri

ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın 30. yılını kutluyor. Donald Trump başkan seçileceğini bilmesi gibi dizide geçen bazı olayların gerçek olması seriyi özellikle komplo teorisyenlerinin çok sık kullandığı bir argüman haline getirmiş durumda. İşte The Simpsons'ın doğru çıkan ve çıkacağı konuşulan tahminler...

Trump’ın Başkan Seçilmesi The Simpsons bölümlerinin gerçek çıkması hakkında yanlış bilinen bazı durumlar ve manipüle edilen şeyler var ancak şu bir gerçek ki bundan yıllar yıllar önce Simpsons’ın bir bölümünde Trump’ın başkanlığından söz ediliyor.



Yeni başkan Lisa Simpson, “Sizin de bildiğiniz gibi, Başkan Trump’tan bize oldukça yüklü bir bütçe çatlağı miras kaldı” diyor ve kendisinden önce Trump’ın başkan olduğunu söylüyor. Bu bölüm, 2000 yılında yayınlanan Bart to Future bölümünden. (Bart’ın geleceğe dönüşü)

The Simpsons (Simpsonlar) 30 yaşında! / Video

Bu kehanete göre Trump’tan sonra Amerika’nı başkanı bir kadın olacak. Trump’ın zaten bir kadın adayla yarışıp başkan olduğunu düşünürsek, bu teorinin gerçekleşme ihtimali de oldukça yüksek gibi görünüyor. The Simpsons (Simpsonlar) 30 yaşında! / Video

Serinin Lady Gaga'nın Super Bowl'daki şovunu beş yıl öncesinden tahmin ettiği de ortaya çıkmıştı. The Simpsons (Simpsonlar) 30 yaşında! / Video

Son olarak dizide geçip yakın zamanda gerçek olan başka bir şey ise Walt Disney'in 20th Century Fox'u satın alması. The Simpsons (Simpsonlar) 30 yaşında! / Video

Dizinin 8 Kasım 1998'de yayınlanan bölümünde 20th Century Fox tabelasının altında 'Walt Disney Co'nun bir bölümü' yazısı görülüyor. The Simpsons (Simpsonlar) 30 yaşında! / Video

11 Eylül Saldırıları



Çizgi filmin 1997 yılında yayınlanan bir bölümünde Lisa’nın elindeki derginin kapağında 9 -11 yazdığı düşünülüyor. Ayrıca 11’i ikiz kulelerin oluşturması da 11 eylül saldırıları hakkındaki komplo teorilerini güçlendiriyor.



1993’teki bir bölümde ise duvardaki tabloda ikiz kulelere benzer bir yapının dumanlar altında olduğu görülüyor.

Akıllı telefonlar henüz icat edilmemişken, The Simpsons’ın 1994 yılında yayınlanan Lisa on Ice bölümünde dokunmatik telefon görülüyor. Logoya dikkat ettiniz mi?



1995 yılında yayınlanan 6. sezon 5. bölümde ise akıllı saat görülüyor. Apple’ın sıkı bir Simpsons fanı olduğunu söylersek yanılmış olmayız herhalde.

Ayrıca, Star Wars’ın yeni filmlerinin çekileceğini de bilmişti.

The Simpsons serisinde geçen ve önümüzdeki günlerde olması konuşulan diğer kehanetler... Aç gözlü şirketler çevresel bir faciaya sebep olacak ve kirletilmiş alandan korunmak için bir kubbe kurulacak.

Angelina Jolie ve Brad Pitt kötü bir boşanma sonrası stresten kilo alacaklar.

Trump’tan sonra Amerika’nı başkanı bir kadın olacak.