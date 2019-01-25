25 Ocak 2019 Tarihte bugün neler oldu?

25 Ocak’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 25 Ocak’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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25 OCAK 1072
Türk kültürün ilk Türkçe dilinde yazılan sözlük eseri, Divânu Lügati't-Türk, Kaşgârlı Mahmut tarafından yazılmaya başlandı.
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25 OCAK 1363
Sırpsındığı Zaferi kazanıldı.
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25 OCAK 1858
Felix Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı eserinin Düğün Marşı bölümü Kraliçe Victoria'nın kızının düğününde çalındıktan sonra bütün dünyadaki düğünlerin popüler müziği haline geldi.
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25 OCAK 1882
İngiliz yazar Virginia Woolf dünyaya geldi.
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25 OCAK 1918
Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) oluşunu ilan etti.
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25 OCAK 1919
Milletler Cemiyeti kuruldu.
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25 OCAK 1936
İstanbul'da vapurculuk şirketi ile bütün kabotajın Denizyolları İdaresine geçmesini sağlayan sözleşme imzalandı.
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25 OCAK 1938
İzmir Telefon İşletmesinin hükümetçe satın alınmasına dair sözleşme, Ankara'da imzalandı.
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25 OCAK 1939
Celal Bayar hükümeti istifa etti. Yeni hükümet Refik Saydam başkanlığında kuruldu.
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25 OCAK 1947
ABD'li gangster Al Capone hayatını kaybetti.
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25 OCAK 1948
Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Kazım Karabekir öldü.
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25 OCAK 1949
İsrail'de ilk seçimler yapıldı. David Ben-Gurion başbakan oldu.
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25 OCAK 1952
Liseler 4 yıla çıkarıldı.
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25 OCAK 1970
Necmettin Erbakan, 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisini kurduğunu açıkladı.
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25 OCAK 1987
30 milyon dolara sigortalanan ''Muhteşem Süleyman Sergisi'', ABD'nin başkenti Washington'da Ulusal Sanat Müzesi'nde açıldı.
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25 OCAK 1988
Türkiye, Birleşmiş Milletler İşkenceyle Mücadele Sözleşmesi'ni imzaladı.
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25 OCAK 1990
ABD'li aktris Ava Gardner, 67 yaşında öldü.
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25 OCAK 2006
İlk kez seçimlere katılan Hamas, Filistin'de düzenlenen genel seçimlerin galibi oldu ve 10 yıllık El Fetih hakimiyetine son verdi. İsmail Haniye, 19 Şubat'ta başbakan oldu ancak İsrail, Hamas hükümetiyle bütün müzakereleri durdurdu ve ekonomik yaptırım başlattı.
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25 OCAK 2015
Yunanistan'da erken genel seçimler yapıldı. Seçimin galibi, Aleksis Çipras liderliğindeki Radikal Sol Koalisyon İttifak (Syriza) oldu. Syriza, oyların yüzde 36,34'ünü aldı.
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Yunan şarkıcı Demis Roussos hayatını kaybetti.
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25 OCAK 2016
Portekiz'de oyların yaklaşık yüzde 52'sini alan bağımsız aday Marcelo Rebelo de Sousa ilk turda Portekiz Cumhurbaşkanı seçildi.
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25 OCAK 2018
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın altıncı gününde Hatay'daki Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan burada, 2.Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden harekat hakkında bilgi aldı.
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25 OCAK 2018
Çinli bilim adamları dünyada ilk defa bir maymunu klonladı.