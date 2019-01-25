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25 Ocak 2019 Tarihte bugün neler oldu?

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25 Ocak 2019 Tarihte bugün neler oldu?
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25 Ocak’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 25 Ocak’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 25 OCAK 1072

    25 OCAK 1072

    Türk kültürün ilk Türkçe dilinde yazılan sözlük eseri, Divânu Lügati't-Türk, Kaşgârlı Mahmut tarafından yazılmaya başlandı.

  • 25 OCAK 1363

    25 OCAK 1363

    Sırpsındığı Zaferi kazanıldı.

  • 25 OCAK 1858

    25 OCAK 1858

    Felix Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı eserinin Düğün Marşı bölümü Kraliçe Victoria'nın kızının düğününde çalındıktan sonra bütün dünyadaki düğünlerin popüler müziği haline geldi.

  • 25 OCAK 1882

    25 OCAK 1882

    İngiliz yazar Virginia Woolf dünyaya geldi.

  • 25 OCAK 1918

    25 OCAK 1918

    Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) oluşunu ilan etti.

  • 25 OCAK 1919

    25 OCAK 1919

    Milletler Cemiyeti kuruldu.

  • 25 OCAK 1936

    25 OCAK 1936

    İstanbul'da vapurculuk şirketi ile bütün kabotajın Denizyolları İdaresine geçmesini sağlayan sözleşme imzalandı.

  • 25 OCAK 1938

    25 OCAK 1938

    İzmir Telefon İşletmesinin hükümetçe satın alınmasına dair sözleşme, Ankara'da imzalandı.

  • 25 OCAK 1939

    25 OCAK 1939

    Celal Bayar hükümeti istifa etti. Yeni hükümet Refik Saydam başkanlığında kuruldu.

  • 25 OCAK 1947

    25 OCAK 1947

    ABD'li gangster Al Capone hayatını kaybetti.

  • 25 OCAK 1948

    25 OCAK 1948

    Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Kazım Karabekir öldü.

  • 25 OCAK 1949

    25 OCAK 1949

    İsrail'de ilk seçimler yapıldı. David Ben-Gurion başbakan oldu.

  • 25 OCAK 1952

    25 OCAK 1952

    Liseler 4 yıla çıkarıldı.

  • 25 OCAK 1970

    25 OCAK 1970

    Necmettin Erbakan, 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisini kurduğunu açıkladı.

  • 25 OCAK 1987

    25 OCAK 1987

    30 milyon dolara sigortalanan ''Muhteşem Süleyman Sergisi'', ABD'nin başkenti Washington'da Ulusal Sanat Müzesi'nde açıldı.

  • 25 OCAK 1988

    25 OCAK 1988

    Türkiye, Birleşmiş Milletler İşkenceyle Mücadele Sözleşmesi'ni imzaladı.

  • 25 OCAK 1990

    25 OCAK 1990

    ABD'li aktris Ava Gardner, 67 yaşında öldü.

  • 25 OCAK 2006

    25 OCAK 2006

    İlk kez seçimlere katılan Hamas, Filistin'de düzenlenen genel seçimlerin galibi oldu ve 10 yıllık El Fetih hakimiyetine son verdi. İsmail Haniye, 19 Şubat'ta başbakan oldu ancak İsrail, Hamas hükümetiyle bütün müzakereleri durdurdu ve ekonomik yaptırım başlattı.

  • 25 OCAK 2015

    25 OCAK 2015

    Yunanistan'da erken genel seçimler yapıldı. Seçimin galibi, Aleksis Çipras liderliğindeki Radikal Sol Koalisyon İttifak (Syriza) oldu. Syriza, oyların yüzde 36,34'ünü aldı.

  • Yunan şarkıcı Demis Roussos hayatını kaybetti.

  • 25 OCAK 2016

    25 OCAK 2016

    Portekiz'de oyların yaklaşık yüzde 52'sini alan bağımsız aday Marcelo Rebelo de Sousa ilk turda Portekiz Cumhurbaşkanı seçildi.

  • 25 OCAK 2018

    25 OCAK 2018

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın altıncı gününde Hatay'daki Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan burada, 2.Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden harekat hakkında bilgi aldı.

  • 25 OCAK 2018

    25 OCAK 2018

    Çinli bilim adamları dünyada ilk defa bir maymunu klonladı.

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