25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü nasıl oraya çıktı, 8 Mart’tan farkı nedir?

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele günü. 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla BM kara ile ilan edilen bir gündür.

Peki, 25 Kasım kadına şiddetle mücadele günü ne zaman ilan edildi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günün’den farkı nedir?

25 Kasım, Kadına Şiddetle Mücadele Günü Kadına yönelik şiddet kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan, cinsiyet eşitliğinin sağlanamamasından kaynaklanan, kadın bireylerin insan haklarını ihlal eden eylemlerdir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü. Ne yazık ki, Türkiye’de de dünyada hala kadınlar şiddete maruz kalıyor, öldürülüyor. Peki, 25 Kasım kadına şiddetle mücadele günü ne zaman ilan edildi, nasıl ortaya çıktı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günün’den farkı nedir?

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü ne zaman ilan edildi?

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü, BM Genel Kurulu tarafından 1999 yılında ilan edildi?

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nü başlatan olay nedir?

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü, 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde, ülkeyi diktatörlük ile yöneten Rafel Trujillo’ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal Kardeşler isimli 3 kız kardeş hakkında, Rafel Trujillo’nun, ‘’Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler’’ şeklinde yaptığı açıklama sonrası öldürülen kardeşler anısına ilan edilmiştir.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden farkı nedir?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40.000 dokuma işçinin öldürülmesiyle ortaya çıktı. İşçiler daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Polisler işçilere saldırınca, işçiler kendilerini fabrikaya kilitlendi. Ardından bir yangın çıktı (ya da çıkarıldı), çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi hayatını kaybetti. 129 işçinin cenaze törenine 10.000′i aşkın kişi katıldı.

26 – 27 Ağustos 1910 tarihinde ise Danimarka’nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın “Internationaler Frauentag” (International Women’s Day – Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.