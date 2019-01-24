24 Ocak 2019 Tarihte bugün neler oldu?

24 Ocak’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 23 Ocak’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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24 Ocak 1921
Ankara-Sivas demir yolunun inşasına ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi. Bu hattın inşaatı 1930 yılında tamamlandı.
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24 Ocak 1921
Çerkez Ethem'in güçleri dağıtıldı.
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24 Ocak 1946
CHP Sanat Ödülü'nü ''35 Yaş'' şiiriyle Cahit Sıtkı Tarancı kazandı.
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24 Oca k1946
BM, Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu kurdu.
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24 Ocak 1955
Zonguldak'ta, Ereğli Kömür İşletmelerine ait Gelik ocağındaki grizu patlamasında 52 işçi öldü, 19 işçi yaralandı.
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24 Ocak 1958
Türkiye'de modern cerrahinin kurucusu, eski İstanbul Belediye Başkanı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Topuzlu 90 yaşında vefat etti.
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24 Oca k1959
İstanbul Küçükyalı'da Neşe Sineması çöktü, 37 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
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24 Ocak 1962
Yazar, şair Ahmet Hamdi Tanpınar, 61 yaşında yaşama gözlerini yumdu.
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24 Ocak 1965
1965- İngiliz siyasetçi Winston Churchill öldü.
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24 Ocak 1980
Başbakan Süleyman Demirel başkanlığındaki hükümetçe alınan ve ''24 Ocak Kararları'' olarak bilinen ekonomik istikrar programı kamuoyuna açıklandı.
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24 Ocak 1993
Gazeteci yazar Uğur Mumcu, evinin önünde, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.
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24 Ocak 2001
Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 4 koruması ve şoförü, silahlı saldırıda şehit edildi.
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24 Ocak 2006
Tiyatro ve sinema sanatçısı Mümtaz Sevinç, Üsküdar'daki evinde bıçaklanarak öldürüldü.
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24 Ocak 2007
Eski Dışişleri ve Kültür Bakanlarından İsmail Cem, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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24 Ocak 2010
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı vefat etti.
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24 Ocak 2011
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedova Havaalanı'nda terörist saldırı düzenlendi. Saldırıda 35 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.
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24 Ocak 2017
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzaladı.