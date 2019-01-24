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24 Ocak 2019 Tarihte bugün neler oldu?

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24 Ocak 2019 Tarihte bugün neler oldu?
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24 Ocak’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 23 Ocak’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 24 Ocak 1921

    24 Ocak 1921

    Ankara-Sivas demir yolunun inşasına ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi. Bu hattın inşaatı 1930 yılında tamamlandı.

  • 24 Ocak 1921

    24 Ocak 1921

    Çerkez Ethem'in güçleri dağıtıldı.

  • 24 Ocak 1946

    24 Ocak 1946

    CHP Sanat Ödülü'nü ''35 Yaş'' şiiriyle Cahit Sıtkı Tarancı kazandı.

  • 24 Oca k1946

    24 Oca k1946

    BM, Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu kurdu.

  • 24 Ocak 1955

    24 Ocak 1955

    Zonguldak'ta, Ereğli Kömür İşletmelerine ait Gelik ocağındaki grizu patlamasında 52 işçi öldü, 19 işçi yaralandı.

  • 24 Ocak 1958

    24 Ocak 1958

    Türkiye'de modern cerrahinin kurucusu, eski İstanbul Belediye Başkanı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Topuzlu 90 yaşında vefat etti.

  • 24 Oca k1959

    24 Oca k1959

    İstanbul Küçükyalı'da Neşe Sineması çöktü, 37 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

  • 24 Ocak 1962

    24 Ocak 1962

    Yazar, şair Ahmet Hamdi Tanpınar, 61 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

  • 24 Ocak 1965

    24 Ocak 1965

    1965- İngiliz siyasetçi Winston Churchill öldü.

  • 24 Ocak 1980

    24 Ocak 1980

    Başbakan Süleyman Demirel başkanlığındaki hükümetçe alınan ve ''24 Ocak Kararları'' olarak bilinen ekonomik istikrar programı kamuoyuna açıklandı.

  • 24 Ocak 1993

    24 Ocak 1993

    Gazeteci yazar Uğur Mumcu, evinin önünde, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

  • 24 Ocak 2001

    24 Ocak 2001

    Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 4 koruması ve şoförü, silahlı saldırıda şehit edildi.

  • 24 Ocak 2006

    24 Ocak 2006

    Tiyatro ve sinema sanatçısı Mümtaz Sevinç, Üsküdar'daki evinde bıçaklanarak öldürüldü.

  • 24 Ocak 2007

    24 Ocak 2007

    Eski Dışişleri ve Kültür Bakanlarından İsmail Cem, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

  • 24 Ocak 2010

    24 Ocak 2010

    İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı vefat etti.

  • 24 Ocak 2011

    24 Ocak 2011

    Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedova Havaalanı'nda terörist saldırı düzenlendi. Saldırıda 35 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

  • 24 Ocak 2017

    24 Ocak 2017

    ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzaladı.

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