24 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?

24 Mart ’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 24 Mart’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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24 MART 1394
Moğol İmparatoru Timur, tarihin en eski kentlerinden Diyarbakır'ı işgal etti. Yavuz Sultan Selim, 123 yıl sonra Çaldıran Meydan Savaşı'nı kazanarak Diyarbakır'ı geri aldı.
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24 MART 1874
ABD'li illüzyonist Harry Houini, dünyaya geldi.
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24 MART 1879
Türk neyzen ve şair Neyzen Teyfik, dünyaya geldi.
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24 MART 1905
Bilim kurgu romancılığının öncüsü sayılan Jules Verne öldü.
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24 MART 1923
Mustafa Kemal Paşa, Time dergisine kapak oldu.
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24 MART 1926
Türkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun TBMM'de kabul edildi.
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24 MART 1936
Afyonkarahisar Zafer Abidesi açıldı.
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24 MART 1958
Elvis Presley askere alındı ve bu durum ABD genelinde sansasyon yarattı.
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24 MART 1976
Arjantin Devlet Başkanı Isabel Peron, kansız darbeyle devrildi. Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera ve Orlando Ramon Agosti’den oluşan cunta iktidara el koydu, yedi yıllık diktatörlük döneminde 30 bine yakın kişi kaybedildi.
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24 MART 1978
Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz evinin önünde öldürüldü.
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24 MART 1988
Eski politikacılardan Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
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24 MART 2000
Genelkurmay Başkanlığı, Talat Aydemir'in idamıyla sonuçlanan 1963'teki darbe girişimine katılan bin 459 Harp Okulu öğrencisinin haklarını 37 yıl sonra iade etti.
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24 MART 2014
NBA Ligi takımlarından Los Angeles Clippers'ta forma giyen Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'ndan ayrılma kararı aldığını açıkladı.
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24 MART 2014
Batı Afrika ülkelerinden Gine'de Ebola virüsünün yol açtığı salgın sonucu yaklaşık bir ayda 59 kişinin öldüğü bildirildi. Salgın, Gine'de 20 yıl sonra ortaya çıkan ilk Ebola salgını oldu.
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24 MART 2015
Singapur'un kurucusu ve ilk Başbakanı Lee Kuan Yew, 91 yaşında öldü. 31 yıl boyunca ülkenin başbakanlığını yürüten Lee, 2011’de görevini bırakmıştı.
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24 MART 2016
Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic hakkında "soykırım", "insanlığa karşı suç işlemek" ve "savaş kurallarını ihlal etmek" suçlarından 40 yıl hapis cezası verdi.
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24 MART 2016
Kanser tedavisi gören Hollandalı efsane futbolcu Johan Cruyff, 68 yaşında hayata veda etti.
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24 MART 2016
Kişisel Verilerin Korunması Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, özel nitelikli kişisel veri sayılacak. Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek.
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24 MART 2017
WikiLeaks, ABD istihbarat kurumu CIA'in iPhone cihazlara geri dönülemez bir şekilde sızmış olabileceğine dair belgeler yayımladı.
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24 MART 2017
UNESCO ve L'Oreal'in ortaklaşa düzenlediği "For Women in Science" (Bilim Kadınları İçin) programı kapsamında her yıl 15 genç bilim kadınına verilen "Rising Talents" (Yükselen Yetenekler) ödülüne Türkiye'den Doç. Dr. Bilge Demirköz layık görüldü.