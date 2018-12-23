23 Aralık 2018 Tarihte bugün neler oldu?

23 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 23 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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23 ARALIK 1872
Vefa Lisesi'nde eğitime başlandı.
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23 ARALIK 1876
I. Meşrutiyet, II. Abdülhamit'in hattı hümayunuyla ilan edildi. I. Meşrutiyet 13 Şubat 1878'de sona erse de ülkede ''parlamento'' düşüncesini doğurdu.
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23 ARALIK 1888
Ağır depresyon geçiren ressam Vincent Van Gogh kulağını kesti
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23 ARALIK 1930
Menemen'deki ayaklanmada yedek subay öğretmen Kubilay katledildi.
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23 ARALIK 1931
Romancı Mehmet Rauf 56 yaşında öldü
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23 ARALIK 1941
Japonya, Hong Kong'u işgal etti.
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23 ARALIK 1963
Rum tedhişçiler, Lefkoşa'da daha sonra 'Kanlı Noel'in simge ismi olan Dr. Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğunu katletti.
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23 ARALIK 1979
Türk Hava Yollarının Trabzon adlı uçağı Samsun-Ankara seferini yaparken yoğun sis nedeniyle düştü, 39 kişi öldü.
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23 ARALIK 1986
Altı yıldır süren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu davası sona erdi, DİSK kapatıldı. Bin 477 sanıktan 264'ü için 15 yıla kadar varan hapis cezaları verildi.
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23 ARALIK 1996
Bergama halkı siyanürlü altın aranmasını protesto amacıyla çıplak yürüyüş yaptı.
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23 ARALIK 2011
Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes, bağışıklık sistemindeki sorunlar nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.
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23 ARALIK 2013
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde denize indirilmek istenen "TCG Değirmendere" adlı römorkörün yan yatması sonucu 10 personel hayatını kaybetti, 17 personel yaralı kurtarıldı.
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23 ARALIK 2013
Rusya’da AK-47 saldırı tüfeğinin tasarımcısı Mihail Kalaşnikov, 94 yaşında hayatını kaybetti.
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23 ARALIK 2014
Kuzey İrlanda ile Birleşik Krallık arasındaki müzakerelerde anlaşma sağlandı.
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23 ARALIK 2016
İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde ABD'nin ilk kez çekimser oy kullanmasının ardından kabul edildi.
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23 ARALIK 2017
Uzayda bağlantısız ve serbestçe dolaşan ilk insan unvanına sahip Amerikalı astronot Bruce McCandless hayatını kaybetti.