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23 Aralık 2018 Tarihte bugün neler oldu?

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23 Aralık 2018 Tarihte bugün neler oldu?
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23 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 23 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 23 ARALIK 1872

    23 ARALIK 1872

    Vefa Lisesi'nde eğitime başlandı.

  • 23 ARALIK 1876

    23 ARALIK 1876

     I. Meşrutiyet, II. Abdülhamit'in hattı hümayunuyla ilan edildi. I. Meşrutiyet 13 Şubat 1878'de sona erse de ülkede ''parlamento'' düşüncesini doğurdu.

  • 23 ARALIK 1888

    23 ARALIK 1888

    Ağır depresyon geçiren ressam Vincent Van Gogh kulağını kesti

  • 23 ARALIK 1930

    23 ARALIK 1930

    Menemen'deki ayaklanmada yedek subay öğretmen Kubilay katledildi.

  • 23 ARALIK 1931

    23 ARALIK 1931

    Romancı Mehmet Rauf 56 yaşında öldü

  • 23 ARALIK 1941

    23 ARALIK 1941

     Japonya, Hong Kong'u işgal etti.

  • 23 ARALIK 1963

    23 ARALIK 1963

    Rum tedhişçiler, Lefkoşa'da daha sonra 'Kanlı Noel'in simge ismi olan Dr. Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğunu katletti.

  • 23 ARALIK 1979

    23 ARALIK 1979

    Türk Hava Yollarının Trabzon adlı uçağı Samsun-Ankara seferini yaparken yoğun sis nedeniyle düştü, 39 kişi öldü.

  • 23 ARALIK 1986

    23 ARALIK 1986

    Altı yıldır süren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu davası sona erdi, DİSK kapatıldı. Bin 477 sanıktan 264'ü için 15 yıla kadar varan hapis cezaları verildi.

  • 23 ARALIK 1996

    23 ARALIK 1996

    Bergama halkı siyanürlü altın aranmasını protesto amacıyla çıplak yürüyüş yaptı.

  • 23 ARALIK 2011

    23 ARALIK 2011

    Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes, bağışıklık sistemindeki sorunlar nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

  • 23 ARALIK 2013

    23 ARALIK 2013

    İzmir’in Karşıyaka ilçesinde denize indirilmek istenen "TCG Değirmendere" adlı römorkörün yan yatması sonucu 10 personel hayatını kaybetti, 17 personel yaralı kurtarıldı.

  • 23 ARALIK 2013

    23 ARALIK 2013

    Rusya’da AK-47 saldırı tüfeğinin tasarımcısı Mihail Kalaşnikov, 94 yaşında hayatını kaybetti.

  • 23 ARALIK 2014

    23 ARALIK 2014

    Kuzey İrlanda ile Birleşik Krallık arasındaki müzakerelerde anlaşma sağlandı.

  • 23 ARALIK 2016

    23 ARALIK 2016

    İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde ABD'nin ilk kez çekimser oy kullanmasının ardından kabul edildi.

  • 23 ARALIK 2017

    23 ARALIK 2017

    Uzayda bağlantısız ve serbestçe dolaşan ilk insan unvanına sahip Amerikalı astronot Bruce McCandless hayatını kaybetti.

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