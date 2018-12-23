23 Aralık 2018 Tarihte bugün neler oldu?

23 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 23 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

23 ARALIK 1872 Vefa Lisesi'nde eğitime başlandı.

23 ARALIK 1876 I. Meşrutiyet, II. Abdülhamit'in hattı hümayunuyla ilan edildi. I. Meşrutiyet 13 Şubat 1878'de sona erse de ülkede ''parlamento'' düşüncesini doğurdu.

23 ARALIK 1888 Ağır depresyon geçiren ressam Vincent Van Gogh kulağını kesti

23 ARALIK 1930 Menemen'deki ayaklanmada yedek subay öğretmen Kubilay katledildi.

23 ARALIK 1931 Romancı Mehmet Rauf 56 yaşında öldü

23 ARALIK 1941 Japonya, Hong Kong'u işgal etti.

23 ARALIK 1963 Rum tedhişçiler, Lefkoşa'da daha sonra 'Kanlı Noel'in simge ismi olan Dr. Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğunu katletti.

23 ARALIK 1979 Türk Hava Yollarının Trabzon adlı uçağı Samsun-Ankara seferini yaparken yoğun sis nedeniyle düştü, 39 kişi öldü.

23 ARALIK 1986 Altı yıldır süren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu davası sona erdi, DİSK kapatıldı. Bin 477 sanıktan 264'ü için 15 yıla kadar varan hapis cezaları verildi.

23 ARALIK 1996 Bergama halkı siyanürlü altın aranmasını protesto amacıyla çıplak yürüyüş yaptı.

23 ARALIK 2011 Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes, bağışıklık sistemindeki sorunlar nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

23 ARALIK 2013 İzmir’in Karşıyaka ilçesinde denize indirilmek istenen "TCG Değirmendere" adlı römorkörün yan yatması sonucu 10 personel hayatını kaybetti, 17 personel yaralı kurtarıldı.

23 ARALIK 2013 Rusya’da AK-47 saldırı tüfeğinin tasarımcısı Mihail Kalaşnikov, 94 yaşında hayatını kaybetti.

23 ARALIK 2014 Kuzey İrlanda ile Birleşik Krallık arasındaki müzakerelerde anlaşma sağlandı.

23 ARALIK 2016 İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde ABD'nin ilk kez çekimser oy kullanmasının ardından kabul edildi.