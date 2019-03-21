21 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?

21 Mart ’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 21 Mart’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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21 Mart 1914
Başyazarı Nigar Hanım olan ''Kadınlık'' adlı dergi, haftalık yayımlanmaya başladı.
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21 Mart 1937
Tunceli'de ''Dersim İsyanı'' başladı. Olaylar 22 Ekim'e kadar süren harekatlarla denetim altına alındı.
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21 Mart 1952
950 grostonluk Galatasaray şilebi, Karadeniz'de Kefken açıklarında battı, 15 mürettebattan kurtulan olmadı.
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21 Mart 1956
İlk kadın milletvekillerinden Satı Çırpan (Satı Kadın) Ankara'nın Kazan köyünde vefat etti.
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21 MArt 1971
CHP'nin hükümeti destekleme kararı alması üzerine Genel Sekreter Bülent Ecevit istifa etti.
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21 Mart 1973
Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Sivas'ın Sivrialan köyünde hayata gözlerini yumdu.
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21 Mart 1990
Elazığ'ın Palu ilçesi yakınında yolu kesen teröristler, bir araçtan indirdikleri dokuz mühendisi öldürdü.
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21 Mart 1991
Ankara'nın eski belediye başkanlarından, mimar, yazar Vedat Dalokay (64) ile eşi, trafik kazasında öldü.
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21 Mart 1995
Nevruz Bayramı ilk kez ''resmen'' kutlandı.
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21 Mart 2007
Dünyanın düşük maliyetli ve özel girişime ait ilk roketi Falcon 1 (Şahin 1) uzaya gönderildi.
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21 Mart 2012
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ogün Samast'a, ''tasarlayarak Hrant Dink'i öldürmek'' ve ''ruhsatsız silah taşımak'' suçlarından verilen 22 yıl 10 ay hapis cezasını onadı.
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21 Mart 2013
2013- Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı Türkçe ve Kürtçe okundu. Mesajda, terör örgütü PKK üyelerinin ülkeyi terk etmesi çağrısında bulunuldu.
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21 Mart 2014
Ergenekon Davası'nda kararını 5 Ağustos 2013'te açıklayan ancak aradan geçen 7 ayda gerekçeli kararı tamamlamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, yasal sürenin dolmasına saatler kala, 16 bin sayfadan oluşan gerekçeli kararın yazımının tamamlandığı, redaktesinin de en kısa sürede yapılacağı duyuruldu.
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21 Mart 2015
MHP'nin 11. Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, bin 149 oyla yeniden genel başkanlığa seçildi.
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21 Mart 2017
ABD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Orta Doğu ve Afrika'da 10'dan fazla ülkeden Amerika'ya yapılan uçuşlarda yolcu kabinlerine elektronik cihazların alınmasını yasakladı.
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21 Mart 2017
Gazeteci Tayfun Talipoğlu, İzmir'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle 55 yaşında vefat etti.
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21 Mart 2018
Eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.
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21 Mart 2018
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzaladı.