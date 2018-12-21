2019'un en Popüler 10 Beslenme Trendi

2018 biterken ve 2019 yılına gün sayarken her alanda yeni yılın yeni trendleri konuşulmaya başlandı. Bunlardan biri de muhakkak ki gıda sektörü. 2019 yılının yiyecek trendleri neler olacak, hangi besinler yükselişte, beslenme konusunda yönelimler neler? Kind şirketi 5 binden fazla sektörden insanla bir araya geldi -Bunların arasında diyetisyenler, ürün geliştiriciler ve CEO Daniel Lubetzky de yer alıyordu- 2019’un trend olan beslenme-gıda-yiyeceklerini listeledi.

İşte 2019’un en popüler 10 yiyecek trendi:

1. Tohum ezmesine ilgi artıyor

Badem, kaju, fındık, ceviz, kabak ve karpuz çekirdeği tohumu gibi besinlerin yağı ve ezmesinin popülerliği artıyor. Aşırıya kaçmadan alınması gereken ve protein bakımından zengin bu besinlere ilgi büyüyecek.

Fındığa alerjisi olanlar için de kuruyemiş ezmesi -aynı lezzeti veremese de- alternatif olabilir.

2. Afrika lezzetleri yayılıyor

Afrika’nın geleneksel yemekleri 2019’un trendlerinin başına geliyor. Kuzey Afrika kökenli biber salçası harissa, yer bademi, berbere, dukkah, ras el hanout gibi Afrika mutfağının vazgeçilmesi olan baharatlar raflarda daha ön plana çıkıyor.

3. Cannabinoid (kenevir özü) çılgınlığı

Kenevirin içinde bulunan ve anksiyeteyi ve iltihabı azalttığı iddia edilen kenevir özü; cannabidiol (CBD) Avrupa’da yemek sektörüne girdi CBD içerikli yağlar, çaylar ve benzeri ürünler yasal olarak satılıyor. 2019 yılının en iddialı trendleri arasında görülen CBD’yi kahve, kokteyl ve zeytinyağı, çorbalar ve salata sosları içinde artık sofranıza taşıyabilirsiniz.

4. “Çirkin ve kusurlu” sebzeler devrimi

Mükemmel görünümlü yemekler, havalı duran sebze ve meyvelerin havası 2018’e kadarmış. Artık yemek pornosunda bir devrim yaşanabilir. Çirkin sebzeler, özensiz gibi görünen besinler çöpe gitmek yerine sofralarda yerini alabilir. Açlığın kol gezdiği günümüzde yemek atıkları için bile mücadele eden binlerce insan varken tüketiciler artık kusurlu olduğu için yüzüne bakılmayan ürünlere teşvik ediliyor.

5. Lifli gıdalara ilgi satış politikasını etkiliyor

Ürünlerin tanıtımlarında her zamankinden daha çok liflerin (ve aynı zamanda probiyotiklerin) microbiyom dostu içeriğe sahip olduğunu göreceğiz. Bu bağırsak sağlığı açısından çok önemli ve destekleyici bir nokta. Ama aslında bağırsak sağlığına yardımcı bir ürünü pazarlamak başka bir şeydir, o ürünün gerçekten etkili olması ise bambaşka bir şeydir. Bu yüzden siz bu tarz ürünleri satın alırken etiketlerde yazan lif sayısını mutlaka kontrol edin.

6. Sularınız renklenecek, şenlenecek

2019 yılında elmalı su, limonlu su, salatalıklı su ve benzeri alkali suların dönemi elbette bitmez. Ancak bu karışımlar yerini daha da iddialı ve daha fazla vitaminli ferah tatlara bırakıyor. 2019 alfanümerik şekliyle söylersek “H2-Wh0a” yılı olacak. Bildiğiniz ve yaygınlaşmış tatların yerini daha fazla vitamin, mineral ve prebiyotik bakımından daha zengin olan Hindistan cevizi, kaktüs ve akçaağaç suyu alıyor.

7. Gizlisi saklısı yok! Şekerin inine girilecek

Amerika’da yakın zamanda uygulamaya konmuş olan FDA maddesine göre gıda üreticileri, gıdanın içindeki tüm şeker içeren içeriklerin ayrı ayrı belirtilip ayrıca hepsinin toplam miktarını paketlerin üzerinde belirtmesi gerektiği zorunluluğunu getirdi. Bu şeker karşıtı hareketin sonucunda etiketleri kontrol ettiğiniz zaman ürünlerin içeriğindeki doğal olmayan tatlandırıcıları artık görebileceksiniz. Aldığınız her ürünün etiketini kontrol ederek, bu tarz ürünlere karşı önleminizi alabilirsiniz.

8. “Önce gıda” mottosu

Tüm dünyada yükselişe geçen sağlıklı gıda trendi sayesinde doğal besinlerin önemi ortaya çıktı. Gıda alışverişlerinde kendini hissettiren bu seçicilik sayesinde artık ürünlerin asgari düzeyde işlenmiş olanları tercih edilmekte. (“Güçlü takviyeler içerir” ibaresinin aksine…)

9. Et ve süt içermeyen protein alternatifleri mümkün

Bitkilerden böceklere, mercimekten soya fasulyesine kadar, et ve süt içermeyen protein alternatifleri gittikçe daha da yaygınlaşıyor. Bitkisel temelli beslenme stillerinin popülaritesinin artması, hem sağlık hem de sürdürülebilirlik endişeleriyle birleşince yeni gıda alternatiflerine duyulan istek de artıyor. 2019 yılı fındık, tohumlar, baklagiller, su mercimekleri ve yosunlar gibi aperatifler, snack barlar, cipsler, etsiz burgerler veya sosisler ve süt içermeyen yoğurtlar, peynirler gibi gıdaların yılı olacak.

10. Şeffaflık daha çok şeffaflık

2019 yemek trendlerinin kapanışını gelin şeffaflıkla yapalım. Artık tüketicinin en öncelikle taleplerinden biri de tükettikleri besinlerin içeriğinin listelenmesi ve bu konuda gıda şirketlerinin mümkün oldukça açık olması. Yalnızca ambalajı süslemek artık yemek ile ilgilenen bireyleri pek de tatmin etmiyor diyebiliriz.