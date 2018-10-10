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2018 Yılın Çevre Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

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2018 Yılın Çevre Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu
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2018 Yılın Çevre Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları 89 ülkeden fotoğrafçıların fotoğrafları arasından seçildi. Büyük ödülü İranlı fotoğrafçı Said Muhammedzade kazanırken, Türk fotoğrafçı Ümmü Kandilcioğlu da Uygulamada Sürdürülebilirlik Ödülü'nün sahibi oldu.

  • End Floating 

    Yılın Çevre Fotoğrafı Ödülü

    Fotoğrafçı: Said Muhammedzade (İran)

  • Dryness

    İklim Değişikliği Ödülü

    Fotoğrafçı: Chinmoy Biswas (Hindistan)

  • And Life Rises

    İnşa Edilmiş Çevre Ödülü

    Fotoğrafçı: Younes Khani Someeh Soflaei (İran)

  • Bulrush

    Uygulamada Sürdürülebilirlik Ödülü

    Fotoğrafçı: Ümmü Kandilcioğlu (Türkiye)

  • Happiness on a Rainy Day

    Genç Çevreci Ödülü

    Fotoğrafçı: Fardin Oyan (Bangladeş) 

  • Dereceye giremeyen ancak yarışmanın beğenişen diğer fotoğrafları

    Dereceye giremeyen ancak yarışmanın beğenişen diğer fotoğrafları

    Boulmigou. The Paradise of Forgotten Hearts

    Fotoğrafçı: Antonio Aragón Renuncio (Burkina Faso)

  • Floating Life on River Under Pollution

    Fotoğrafçı: Tapan Karmakar. (Hindistan)

  • Not in My Forest

    Fotoğrafçı: Calvin Ke (Malezya)

  • Urban Life in Singapore

    Fotoğrafçı: Thigh Wanna (Singapur)

  • Save Turtle

    Fotoğrafçı: Jing Li (Sri Lanka)

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