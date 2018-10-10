2018 Yılın Çevre Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

2018 Yılın Çevre Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları 89 ülkeden fotoğrafçıların fotoğrafları arasından seçildi. Büyük ödülü İranlı fotoğrafçı Said Muhammedzade kazanırken, Türk fotoğrafçı Ümmü Kandilcioğlu da Uygulamada Sürdürülebilirlik Ödülü'nün sahibi oldu.
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End Floating
Yılın Çevre Fotoğrafı Ödülü
Fotoğrafçı: Said Muhammedzade (İran)
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Dryness
İklim Değişikliği Ödülü
Fotoğrafçı: Chinmoy Biswas (Hindistan)
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And Life Rises
İnşa Edilmiş Çevre Ödülü
Fotoğrafçı: Younes Khani Someeh Soflaei (İran)
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Bulrush
Uygulamada Sürdürülebilirlik Ödülü
Fotoğrafçı: Ümmü Kandilcioğlu (Türkiye)
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Happiness on a Rainy Day
Genç Çevreci Ödülü
Fotoğrafçı: Fardin Oyan (Bangladeş)
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Dereceye giremeyen ancak yarışmanın beğenişen diğer fotoğrafları
Boulmigou. The Paradise of Forgotten Hearts
Fotoğrafçı: Antonio Aragón Renuncio (Burkina Faso)
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Floating Life on River Under Pollution
Fotoğrafçı: Tapan Karmakar. (Hindistan)
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Not in My Forest
Fotoğrafçı: Calvin Ke (Malezya)
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Urban Life in Singapore
Fotoğrafçı: Thigh Wanna (Singapur)
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Save Turtle
Fotoğrafçı: Jing Li (Sri Lanka)