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2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazananları ( Harika kareler )

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2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazananları ( Harika kareler )
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2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazananları 156 ülkeden 48 bin fotoğraf arasından seçildi. İşte, dünyanın güzelliğini gözler önüne seren fotoğraf yarışmasının kazananları ve mansiyon ödülüne layık görülen fotoğraflar...

  • Çevrede hayvanlar kategorisi birincisi

    Çevrede hayvanlar kategorisi birincisi

  • Yılın fotoğrafı

    Yılın fotoğrafı

  • Mükemmel yüzler ve karakterler kategorisi birincisi

    Mükemmel yüzler ve karakterler kategorisi birincisi

  • Genel renk kategorisi birincisi

    Genel renk kategorisi birincisi

  • Genel renk kategorisi ikincisi

    Genel renk kategorisi ikincisi

  • Genel renk kategorisi üçüncüsü

    Genel renk kategorisi üçüncüsü

  • Renk lekeleri kategorisi birincisi

    Renk lekeleri kategorisi birincisi

  • Renk lekeleri kategorisi ikincisi

    Renk lekeleri kategorisi ikincisi

  • Doğanın güzelliği kategorisi birincisi

    Doğanın güzelliği kategorisi birincisi

  • Doğanın güzelliği kategorisi ikincisi

    Doğanın güzelliği kategorisi ikincisi

  • Seyahat ve macera kategorisi birincisi

    Seyahat ve macera kategorisi birincisi

  • Hikaye anlatımı kategorisi ödülü

    Hikaye anlatımı kategorisi ödülü

  • Mimari ve kent kategorisi birincisi

    Mimari ve kent kategorisi birincisi

  • Genel monokrom birincisi

    Genel monokrom birincisi

  • Spor kategorisi birincisi

    Spor kategorisi birincisi

  • Çevrede hayvanlar kategorisi ödülü

    Çevrede hayvanlar kategorisi ödülü

  • Doğanın güzelliği kategorisi üçüncüsü

    Doğanın güzelliği kategorisi üçüncüsü

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