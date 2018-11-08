2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazananları ( Harika kareler )

2018 Siena Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazananları 156 ülkeden 48 bin fotoğraf arasından seçildi. İşte, dünyanın güzelliğini gözler önüne seren fotoğraf yarışmasının kazananları ve mansiyon ödülüne layık görülen fotoğraflar...
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Çevrede hayvanlar kategorisi birincisi
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Yılın fotoğrafı
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Mükemmel yüzler ve karakterler kategorisi birincisi
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Genel renk kategorisi birincisi
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Genel renk kategorisi ikincisi
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Genel renk kategorisi üçüncüsü
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Renk lekeleri kategorisi birincisi
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Renk lekeleri kategorisi ikincisi
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Doğanın güzelliği kategorisi birincisi
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Doğanın güzelliği kategorisi ikincisi
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Seyahat ve macera kategorisi birincisi
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Hikaye anlatımı kategorisi ödülü
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Mimari ve kent kategorisi birincisi
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Genel monokrom birincisi
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Spor kategorisi birincisi
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Çevrede hayvanlar kategorisi ödülü
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Doğanın güzelliği kategorisi üçüncüsü
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